大閘蟹放題2023｜大閘蟹宴推介$268起　任食爆膏蒸蟹/蟹粉/海鮮餐

大閘蟹放題2023！大閘蟹宴推介！今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家精心挑選多間有大閘蟹放題、大閘蟹蟹宴的餐廳，除了能夠品嚐到新鮮的清蒸大閘蟹之外，還可以享受到多種口味的大閘蟹菜式，最平$268起！這些餐廳遍佈於港九新界，總有一家啱你口味！



又到一年一度的大閘蟹季！（圖片來源：陶源酒家官方）

延伸優惠：秋季當造大閘蟹＋10月酒店自助餐優惠低至半價預訂

城景國際 蟹饌‧海鮮盛薈自助晚餐 限時買三送一 ： 立即選購

大閘蟹2023套餐推介【1】緣味小聚大閘蟹＋龍蝦海鮮蒸氣鍋餐

01空間 限時買三送一優惠價：$984/4位（原價$1,312/4位）*每間分店限量50套

01空間 優惠價：$268/位（原價$328/位）

大閘蟹＋龍蝦海鮮蒸氣鍋餐（每位）包爆膏大閘蟹三隻、生猛厚肉龍蝦半隻、法國精選生蠔一隻、韓國鮮飽魚一隻、海生蝦一份、爽甜貝殼類一份、澳洲M5和牛一份、西班牙黑毛豬一份、手打牛肉球一份、有機三寶蔬一份、小心流沙包一份、千層薑汁糕一份，可加購$28無限量任飲多款啤酒、果汁汽水。

大閘蟹2023套餐推介【1】緣味小聚

旺角分店

地址：旺角彌敦道575號LADDER Dundas9樓（油麻地站A1出口）

營業時間：12:00nn - 02:00am

電話：63237755



佐敦分店

地址：九龍油麻地文英街31號文景樓地下（柯士甸港鐵站A出口）

營業時間：11:30am - 11:30pm

電話：5932 9332



銅鑼灣分店

地址：銅鑼灣記利佐治街1號金百利廣場7樓R4舖（銅鑼灣站E出口）

營業時間：12:00nn - 00:00am

電話：26688483



觀塘分店

地址：觀塘偉業街93號 93WYS 20樓（牛頭角站B5出口）

營業時間：11:00am - 00:00am

電話：53926277



大閘蟹2023套餐推介【2】六両⼤閘蟹 蟹粉佳餚配花雕酒

今年个園⽵語於9⽉25⽇起隆重推出「个園⽵語六両⼤閘蟹套餐」，為彰顯江蘇經典風味，只選⽤「⾜六両」⼤閘蟹公蟹，並特設 「⾜六両保證」，包換包新鮮。此外，个園⽵語還將鮮拆蟹粉、蟹⾁入饌，炮製⼀系列重量級⼤閘蟹粉菜式，如蟹粉拌麵、蟹粉三鮮⽯鍋飯、蟹粉燴原件花膠、蟹粉炒野⽣河蝦仁、蟹粉扒⾖苗、蟹粉扒原隻開邊澳洲龍蝦等，令食客盡情實踐「蟹粉⾃由」。本年度蟹宴，个園⽵語還精選4款美酒供⼤家搭配⼤閘蟹，分別為青⽟⼆⼗年極品花雕酒、庫藏⼆⼗年花雕酒、 庫藏⼗年花雕酒，以及善釀⼗年紹興酒。

大閘蟹2023套餐推介【2】个園⽵語

个園⽵語六両⼤閘蟹套餐

售價：特價$588／位（原價$988／位）

地址：九龍尖沙咀廣東道25號海港城港威商場3樓3202號舖

訂座：2116 8328



大閘蟹2023套餐推介【3】澳洲龍蝦入饌 精緻蟹粉菜式

米芝蓮食府國金軒將於10月至11月期間推出時令的國金軒秋冬大閘蟹宴，嚴選品質最肥美上乘的 6 両大閘蟹作清蒸大閘蟹，另一道蟹粉玉珠澳洲龍蝦球，以龍蝦鮮味衝擊味蕾；蟹粉炒千層蛋白跟蟹粉入口幼滑如絲，盛宴中的湯品石斛燉法國鵪鶉花膠，湯滋補養顏又養生。前菜還有西班牙黑豚叉燒皇，用上脂肪均稱的西班牙黑豚製作，令人對盛宴充滿期待！此外，國金軒特別挑選了 3 款美酒佳釀作配對 (套餐每位+$268)，包括慕赫十二年單一麥芽威士忌、咸亨雕皇廿五年陳花雕酒及美紐緹酒莊「M」粉紅葡萄酒，亦可選擇無限暢飲以上三款美酒兩小時 (套餐每位+HK$388)，享受更豐富、更令人愉悅的味覺體驗！

大閘蟹2023套餐推介【3】國金軒

國金軒秋冬大閘蟹盛宴

日期：10月 5日-11月26日

售價：$1,688 位

* 兩位起,需一天前預訂

地址：香港中環國際金融中心商場 3 樓 3101 店

訂座：2393 3933



延伸優惠：秋季當造大閘蟹＋10月酒店自助餐優惠低至半價預訂

大閘蟹2023套餐推介【4】清蒸江蘇大閘蟹 八頭鮑魚扣海參

港島海逸君綽酒店中菜廳君綽軒於10月2日至11月30日期間推出大閘蟹盛宴套餐，菜單包括清蒸五兩江蘇大閘蟹、紅燒蟹粉翅、蟹粉小籠包、蠔皇原隻八頭鮑魚扣海參、脆皮和牛臉及蟹肉燴伊麵等，讓人盡享大閘蟹的鮮味以及濃郁甘香。最後以一客暖胃散寒的薑茶芝麻湯丸為大閘蟹盛宴畫上完美句號。

大閘蟹2023套餐推介【4】港島海逸君綽酒店 君綽軒

君綽軒大閘蟹盛宴套餐

日期：10月2日至11月30日

售價：特價$1,673／2位（原價＄1,833／2位）

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽軒



大閘蟹2023套餐推介【5】2小時無限任食大閘蟹放題 一口氣嘗盡多種煮法大閘蟹

今年陶源酒家再度推出人氣的2小時大閘蟹放題，僅需$528起，即可無限制地品嘗多種煮法的大閘蟹，包括清蒸大閘蟹、太雕蒸大閘蟹、油鹽焗大閘蟹，還有多款美味的小菜和小食供應，如椒鹽海中蝦、避風塘雞中翼、脆鹵豆腐、川味牛柏葉等等，讓人放縱味蕾盡享多重滋味！另外，每位客人更可享用特盛三式一份，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇、金湯小米燴遼參及蟹粉扒豆苗，份量十足！

大閘蟹2023套餐推介【5】陶源酒家

2小時無限任食大閘蟹放題

日期：即日起至另行通知

售價：$528／位

地址：灣仔菲林明道 8 號大同大廈 1-2 樓（灣仔店）

觀塘成業街 7 號東廣場 2 樓 201 至 204 號舖（觀塘店）

旺角豉油街 118 號仕德福酒店地下（旺角店）

尖沙咀加連威老道 98 號東海商業中心 LG1 樓（尖沙咀店）

九龍灣常悅道 9 號企業廣場 1 期地下（九龍灣店）

荃灣沙咀道 6 號嘉達環球中心地舖（荃灣店）

將軍澳康城路 1 號 The LOHAS 康城 4 層 418 號舖（日出康城店）



大閘蟹2023套餐推介【6】2小時任食大閘蟹+片皮鴨

每逢大閘蟹季節，金黃色的蟹膏散發著鮮甜的香氣，吸引著眾多蟹迷前來品嘗。今年富臨海鮮酒家推出2小時任食大閘蟹放題，除可歎大閘蟹外，同樣還設有任食片皮鴨放題及各式珍味菜式！此外，每位客人還可各得一份蠔皇原隻鮑魚、花膠濃雞湯、生拆蟹粉扒豆苗、菠蘿生炒骨，每枱送白葡萄酒一支。

延伸優惠：秋季當造大閘蟹＋10月酒店自助餐優惠低至半價預訂

大閘蟹2023套餐推介【6】富臨海鮮酒家

2小時無限任食大閘蟹放題

日期：即日起至另行通知

售價：$468／位（星期一至四），$528／位（星期五六日及公眾假期）， 2位起

多間分店預約：柴灣分店、美孚分店、黃大仙分店、欣榮分店、天盛分店、紅磡分店、沙田分店、建勞分店、貿易分店、和宜分店、中央分店、鯉魚門分店、九龍灣分店、西環分店



大閘蟹2023套餐推介【7】極致蟹宴自助晚餐

踏入微涼的秋季，正是一衆海鮮饕客盡情品嚐鮮蟹的最佳季節。香港JW萬豪酒店的JW咖啡室推出極致蟹宴自助晚餐，提供多款令人食指大動的冰鎮鮮蟹，如英國麵包蟹、亞洲紅蟹或加拿大鱈場蟹腳等。琳瑯滿目的熱葷匯聚國際風味，滿足不同喜好的蟹迷。喜歡濃郁香口菜式的食客，又可品嘗湖南炒辣蟹、泰式咖喱炒蟹、焗釀蟹蓋和西式煎蟹餅，款款惹味十足。花雕雞油蒸蟹、蟹粉小籠包及蟹肉扒時蔬帶出鮮蟹的香甜滋味，回味無窮。即席烹調專區更供應鮮味無比的秘製蟹粥和蟹粉撈麵，定必讓客人捧腹而回。

大閘蟹2023套餐推介【7】JW咖啡室

日期：10月1日至31日，18:00-22:00（星期一至日）

售價：星期一至四/成人$928位；小童（3-12歲）$648位

星期五至日及公衆假期/成人$968位；小童（3-12歲）$678元位



大閘蟹2023套餐推介【8】甘香大閘蟹盛宴

又到大閘蟹當造的季節！香港W酒店星宴中餐廳於10月1日至11月30日期間推出限定⼤閘蟹菜單。星宴將採用鮮甜爆膏的六両⼤閘蟹，大家可選擇蟹膏硬身香口的雄蟹或蟹膏軟身滑口的雌蟹。此外，必食「蟹粉扒百花煎釀花膠」，花膠經過煎炸後形成金黃酥脆的外皮，內部則保持著彈性嫩滑的口感；「石窩鮑魚蟹粉燴飯」有原隻鮑魚一隻，配上吸收鮑魚和濃郁蟹粉精華的燴飯，每一口帶有濃郁的海鮮滋味，令人回味無窮；「蟹粉鍋巴脆蝦球」新鮮即炸的香脆鍋巴，放上爽口蝦球和香濃滑溜的蟹粉，令口感更有層次等，一系列滋味蟹粉菜餚，令人食指大動！

大閘蟹2023套餐推介【8】香港W酒店

日期：10月1日至11月30日



大閘蟹2023套餐推介【9】矜貴蟹粉鮑魚乳鴿入饌 珍味大閘蟹宴

翠亨邨融合傳統粵菜的雅緻及心思，設計出大閘蟹燒乳鴿套餐及尊尚鮮香大閘蟹套餐，前者包兩隻四両主角清蒸大閘蟹，蟹肉鮮蟹膏香，美味的蟹粉扒豆胚及蟹粉帶子炒飯，蟹粉令菜式色香味層次以黃金級別大大提升，加上翠亨邨的招牌脆皮燒乳鴿，新舊食客必定回味十足。至於尊尚鮮香大閘蟹套餐，包六両頂級大閘蟹配蟹黃濃郁鮮味的生拆蟹粉小籠包，而意大利黑醋蟹粉花膠春卷、萵筍炒石斑魚絲選料新鮮優質，品味尊尚。

大閘蟹2023套餐推介【9】翠亨邨

翠亨邨 大閘蟹燒乳鴿套餐

日期： 10月 5日-11月26日

售價：星期一至四/成人$588位；星期五至日及公衆假期/成人$688位

(另 +$250/位 升級六両蟹)

* 兩位起,需一天前預訂

地址：尖沙咀彌敦道 132 號 Mira Place 1, 5 樓

銅鑼灣波斯富街 99 號利舞臺廣場 22 樓

中環皇后大道中 16-18 號新世界大廈 2 樓



大閘蟹2023套餐推介【10】鮮拆蟹粉 全新蟹粉菜配宅

今年蟹季已開鑼，於 Instagram 坐擁超過 5 萬追縱者的人氣大閘蟹店 Crabtastic，去年於蟹季高峰期創下日賣一萬隻大閘蟹的紀錄！今年Crabtastic再創作更多蟹粉菜式，由香港自家工場及廚師團隊製作，更附有蟹粉菜配宅服務，安在家中都歎到鮮味十足的大閘蟹宴！當中必食重量為5.5両至7.5両之間的大閘蟹，可自選公乸，至於蟹粉菜，推介蟹粉釜飯、蟹粉拌麵、自家製蟹粉小籠包、自家製蟹粉灌湯包、大閘蟹海蟹丼及心形海膽刺身蛋糕，蟹控必不可錯過！

大閘蟹2023套餐推介【10】Crabtastic

即日現貨查詢：9587 4992（Whatsapp）

IG: @crabtastichk



大閘蟹2023套餐推介【11】秋季時令大閘蟹美饌

⽴秋之際，秋意漸濃。香港朗廷酒店米芝蓮三星食府唐閣於10月及11月推出令人垂涎的時令推介，以大閘蟹入饌，品嘗由行政總廚黃智輝與大廚團隊精心創製的特色佳餚，更可配上汽泡酒或白酒，體驗不一樣的感官享受。當中必食肉質飽滿的清蒸大閘蟹、芙蓉蟹粉燴官燕盞、蟹粉帶子琵琶豆腐及白玉蟹粉燴鮮蝦，每一口都能品嚐金秋大閘蟹的精華之最，齒頰留香。

大閘蟹2023套餐推介【11】唐閣

秋季時令大閘蟹美饌

日期：10月-11月

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓及2樓



大閘蟹2023套餐推介【12】江蘇爆膏清水大閘蟹宅配

三十多年老字號「三陽泰」專營各式時令蟹種，近年更提供網上訂購服務！由即日起，「三陽泰」推出網上獨家優惠，可以優惠價購買「江蘇爆膏清水大閘蟹」，最抵價每隻$44起，港九新界設有多個自取點，非常方便。買滿$800更可享免運送貨服務，隨時隨地與親朋好友品嚐三陽泰為你帶來的極鮮之美味。

大閘蟹2023套餐推介【12】三陽泰

供應日期：10月-12月

*需2隻起購買，每張訂單惠贈送配料乙份 (紫蘇葉及蟹醋)



九龍區自取點

新蒲崗九龍新蒲崗景福街99號啟德工廠大廈二期地下B舖-(三陽泰總店) / 取貨時間 11:00am-7:00pm

觀塘瑞和街94號地下 / 取貨時間 3:00pm-6:00pm

旺角西洋菜街60號4號舖 / 取貨時間 3:00pm-6:00pm

佐敦道37U號地下B2號舖 / 取貨時間 3:00pm-6:00pm

尖沙咀加連威老道37號舖 / 取貨時間 3:00pm-6:00pm

青山道349號(超人燒鵝門市) / 取貨時間 3:00pm-6:00pm

紅磡湖光街1-7號,聯盛大廈地下(超人燒鵝門市) / 取貨時間 3:00pm-6:00pm



港島區自取點

銅鑼灣渣甸街37號對面地舖(洪記三陽號門市) / 取貨時間 3:00pm-6:00pm

金鐘道88號太古廣場3樓332號舖 (夜上海門市) / 取貨時間 3:00pm-6:00pm

筲箕灣330號地下 (超人燒鵝門市) / 取貨時間 3:00pm-6:00pm

北角英皇道163B地下(超人燒鵝餐門市) / 取貨時間 3:00pm-6:00pm}



新界區自取點

荃灣沙咀道281號地下(超人燒鵝門市) / 取貨時間 3:00pm-6:00pm

屯門安定商場C109號舖(夏麵館門市) / 取貨時間 3:00pm-6:00pm

天水圍新北江商場C51號舖 / 取貨時間 3:00pm-6:00pm

