銅鑼灣銀龍$21早餐　煎蛋腿通奶茶牛角包　網民讚佛心價如30年前

網民分享到銅鑼灣銀龍早餐，看來平凡的茶記早餐掀起了網友關注。2隻煎蛋、1碗火腿通、1杯熱奶茶，最驚喜的是有1件牛角包，更令人驚訝是全份早餐$21，不少網民盛讚是佛心價，彷如重時光倒流30年。同時，網民說到另有2間茶餐廳的早餐也好抵食！



更多糧尾抵食早、午、晚餐推介，《香港01》「好食玩飛」記者搜羅了更多選擇︰良心食店平價早午餐10間推介！$18燒味飯／$39意粉山／性價比超高

（圖片截圖︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

網民在Facebook@香港茶餐廳及美食關注組分享，能夠在銅鑼灣銀龍吃到$21抵食早餐的開心事。不少網友留言大都表示$21早餐，分量又不錯，大讚還有牛角包，實在十分抵食︰「仲有牛角包咁抵？超抵仲有牛角包。21..淨麵都唔得。呢個價離哂地。唔食對唔住自己。通粉大大兜，我大食都夠晒，唔係吹水，正常食品🤣今時今日仲有二字頭嘅早餐真係抵到冇朋友。呢個價錢係時光倒流咗幾多年。」

網民留言︰

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後來有網民補充，原來銅鑼灣銀龍$21早餐為「限定享受」，限定銅鑼灣分店、限定日期為2023年9月18日至24日。此外，網民也提到光榮冰室也有抵食早餐，星期一至五早餐$20蚊，比今次銅鑼灣銀龍平$1，而荔枝角若男冰室早餐是$22，分量也是豐富。大家還知道哪些茶餐廳有廿幾蚊的抵食早餐嗎？