香港掃街小食｜燒賣腸粉魚蛋$10/2串起　5間推介觀塘／荃灣／大埔

早前開心香港市集魚蛋檔賣$30/6粒，貴到全城嘩然。其實在百物騰貴的環境下，不代表無啖好食，今次《香港01》「好食玩飛」記者，為大家搜羅5間平價魚蛋燒賣檔，比大家平平地都可以止口痕！即睇推介名單及地址詳情！



抵食掃街小食推介【1】獲「香港燒賣關注組」大力推介 觀塘燒賣 $10/8粒

位於觀塘的「駿運士多」在區內相當有名，專售港式街頭小食，是不少觀塘區打工仔買早餐或下午茶的好去處。小店的燒賣更曾獲「香港燒賣關注組」大力推介，價錢非常貼地，只需$10/8粒，而且味道及用料亦不馬虎，吸引燒賣迷去朝聖！除了燒賣，小店亦有其他港式小食，包括牛肉球$5/個、潮洲粉果$5/個、糯米卷$5/個、腸粉$10/4條、蘿蔔糕$5/個等，定價同樣親民，每朝都有打工仔排隊買早餐！

抵食掃街小食推介【1】駿運士多

地址：觀塘駿業街60號號駿運工業大廈地下

營業時間：（星期一、二、四至六）09:00-19:30；（星期三）09:00-18:00；（星期日）11:30-19:30



抵食掃街小食推介【2】街坊名店主打手工燒賣魚蛋 $10/7粒

石硤尾有名的燒賣小店林記小食，主打街頭小食，包括燒賣、魚蛋、腸粉，自家製魚肉燒賣$10/7粒，煙韌彈牙，並非霉霉爛爛、充滿粉感的劣質燒賣，配上秘製豉油更加好味。腸粉好滑身，沒有糊爛的口感，加上大量甜醬、花生醬更惹味！

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抵食掃街小食推介【2】林記小食

地址：石硤尾偉智里1-3號白田購物中心G25號舖

電話：96755522



抵食掃街小食推介【3】大埔人龍店 即包即蒸手工燒賣及粉果

大埔昌運中心「粉果佬」是區內人龍小店，下午時段更大排長龍，非常誇張！這兒主打即包即蒸手工燒賣及粉果，燒賣$10/5粒，粉果$12/3粒，激抵！燒賣外形較扁身，不是堅挺的燒賣。燒賣口感煙韌，但記者覺得有點粉感，幸好魚味濃、沒有腥味；粉果比起坊間的粉果要大粒很多，外皮更加厚，形狀是偏向餃子的外形，味道與街邊食到的工場品完全不同！

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抵食掃街小食推介【3】粉果佬

地址：大埔安慈路4號昌運中心地下32號舖

營業時間：12:00 - 20:30



抵食掃街小食推介【4】多款自家製手工燒賣 必食墨魚汁燒賣

小食店「燒賣王子」，提供多款自家製手工燒賣，包括特色墨魚汁燒賣（$15／6粒），內有粒粒墨魚肉，彈牙好吃，另外椒鹽炸燒賣（$15／6粒）及糯米餡麻辣燒賣（$15／5粒）等也甚有人氣，作為燒賣粉絲必去！

抵食掃街小食推介【4】燒賣王子

地址：粉嶺華明路21號華明商場地下華明市場

營業時間：10:00 - 01:00



抵食掃街小食推介【5】 荃灣$10/2串魚蛋燒賣 超抵食

位於荃灣路德圍「棟篤食」，雖然是賣我們平時食開的魚蛋燒賣，但勝在抵食，魚蛋燒賣$10/2串，不想混搭，亦可揀淨食$10蚊10粒！此外，來食小食，點要點埋店家自家製的麻辣醬，惹味十足！

抵食掃街小食推介【5】棟篤食

地址：荃灣荃興徑25號安富大廈地下A1號舖

營業時間：12:00 - 00:00

