燒賣推介｜fb燒賣關注組13間人氣店！最平5蚊4粒！必試黃門鱔餡

燒賣推介！facebook燒賣關注組熱捧13大推介！魚肉燒賣是香港特色的街頭小吃，不少人由細食燒賣食到大！《香港01》「好食玩飛」記者搜羅網民熱捧的13大必食推介，助大家食遍港九新界的高質燒賣！最平$5/4粒食到，配秘製醬汁更出色。



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燒賣推介【1】永豐潮州食品公司 —— 巨型魚肉燒賣配自家製辣油

永豐潮州食品公司被稱為「土瓜灣最強燒賣」，以巨型魚肉燒賣聞名，燒賣是全人手製作，魚肉味濃而且口感煙韌，喜歡吃辣的朋友亦可以蘸永豐潮州食品公司自家製作的辣椒油，食落更惹味，而且$5/4粒超抵食！

永豐潮州食品公司

地址：土瓜灣九龍城道47a號



燒賣推介【2】冠華粥麵 —— 大大粒超足料燒賣

冠華粥麵的手工魚肉燒賣被譽為是「石圍角邨最後的名物」，魚肉足料呈半透明色，燒賣外皮有光澤而且大大粒，絕對是啖啖肉！雖然豉油味道偏淡，但辣油就相當香，而且夠辣，$12/7粒食到！

冠華粥麵

地址：荃灣石圍角村石芳樓地下7號舖



燒賣推介【3】金華美食 —— 人氣金龍燒賣配鵝油香甜豉油

位於長沙灣的「金華美食」，開業超過二十年，主打魚肉燒賣、陳皮魚蛋、腸粉等多款港式小食。招牌魚肉燒賣（$10/5粒）以人氣本地品牌金龍燒賣製成，口感彈牙煙韌，沒有硬實感；魚肉燒賣魚味豐富而不腥，配上小店秘製辣油及鵝油香甜豉油，惹味之餘充滿層次感，辣油辣得過癮有後勁！

金華美食

地址：深水埗昌華街20號金華閣地下1號舖



燒賣推介【4】日昇車仔麵 —— 燒賣配麻油

雖然日昇車仔麵主打車仔麵，但原來燒賣同樣是必食推介！香港燒賣關注組成員對日昇車仔麵的燒賣讚口不絕，不但大讚燒賣有油香味、皮薄煙韌有口感、粒粒飽滿有光澤，而且燒賣更加入了麻油搭配，令其更香、更滋味，$7/7粒絕對抵食！

日昇車仔麵

地址：太子荔枝角道82號地下



燒賣推介【5】新天中藥茶館 —— 中藥舖自家製鯊魚肉燒賣

位於北角的中藥舖「新天中藥茶館」，不止售有一系列由已故註冊老中醫師處方的獨門配方涼茶，原來還有賣自家製燒賣！這兒的燒賣與坊間常食到的魚肉豬肉混合版本不同，而是單純由鯊魚肉及木薯粉製成，深海魚肉向來富有咬口，所以亦令彈牙、煙韌，成了新天的一大特色！

新天中藥茶館

地址：北角屈臣道2號海景大廈A座地舖

電話號碼：2557 8870



燒賣推介【6】餓媽家姐 —— 脆口炸燒賣 鹹蛋黃醬/火龍果醬等14款自家製醬汁

尖沙咀厚福道「餓媽家姐」是關注組熱捧的小店之一，麻雀雖少，卻有著各式各樣的香港小食， 如漢堡包、腸粉、魚蛋、撈麵等，當中最招牌為脆卜卜炸燒賣！這兒的炸燒賣不是單純點豉油或辣椒油，而是可揀14款自家制醬汁配搭，如鹹蛋黃醬、火龍果醬、黑松露醬、明太子、麻辣醬等等，選擇多多！當中， 鹹蛋黃醬最獲網民好評，夠惹味！如喜歡清新一點，又可揀酸甜的火龍果醬。

餓媽家姐

地址：尖沙咀加拿芬道45-47號宏生大廈地下D2號舖



燒賣推介【7】林記小食 —— 紅磡老字號 街坊名店手工燒賣魚蛋

區內有名燒賣小店林記小食，主打街頭小食，包括燒賣、魚蛋、腸粉，自家製魚肉燒賣煙韌彈牙，並非霉霉爛爛、充滿粉感的劣質燒賣，配上秘製豉油更加好味。腸粉好滑身，沒有糊爛的口感，加上大量甜醬、花生醬更惹味。

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林記小食

地址：紅磡差館里21號



燒賣推介【8】粉果佬 —— 手工製燒賣及粉果 特濃魚味燒賣

位於昌運中心地下的「粉果佬」最近超有人氣，主要提供家鄉粉果、燒賣、咖喱魚蛋及碗仔翅等，不過最出名的一定是手工製燒賣及粉果。這兒每日都大排長龍，門口總排有約30人的人龍，非常誇張！不少網民大讚這兒的燒賣「魚味好濃」，令人一試難忘！

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粉果佬

地址：大埔安慈路4號昌運中心地下32號舖



燒賣推介【9】悅來老朱小食 —— 自家製薄皮魚豬燒賣 惹味自家製渣辣油

屯門的隱世街坊小店「悅來老朱小食」，主打自家製薄皮魚豬燒賣，口感軟糯入味，大大粒好飽滿！此外，食燒賣必配辣椒油，這兒不論豉油還是辣油都是自家調配，豉油較淡油身，渣辣油香而不辣，大大昇華燒賣的美味。此外，店家的牛肉球也非常出名！

悅來老朱小食

地址：屯門龍門居商場地下25號



燒賣推介【10】呂仔記二哥一九七八 —— 黃門鱔燒賣

呂仔記曾獲不少媒體來採訪，他們的燒賣用黃門鱔製作，魚味突出及彈牙。用料精良，自然價格較高，售$18/4粒。

（圖片截圖︰小紅書）

呂仔記二哥一九七八

地址︰筲箕灣筲箕灣東大街28-40A號東興大廈地下1號舖

電話︰28858590



燒賣推介【11】大埔老虎岩——潮式芫荽燒賣

出名手打魚肉芫荽燒賣$12/4粒，一咬已經有濃郁芫茜味，肉質似豬肉燒賣，燒賣皮爽身，配豉油、辣椒油很不錯。

（圖片截圖︰小紅書）

老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡

地址︰大埔東昌街6-16號地下F號舖



燒賣推介【12】強記小食——獨製醬汁 香辣惹味

燒賣配上獨家醬汁，俘虜不少食客。能吃辣的要試他們的香辣醬，好吃！每日有不少人來買燒賣，$8/5粒，經過可以一試。

（圖片來源︰資料圖片）

強記小食

地址︰葵芳港鐵葵芳站D出口



燒賣推介【13】7仔——抵食燒賣 總有一間在左右

另外，網民讚7仔燒賣有改進，覺得好味了。網民在Facebook@「香港燒賣關注組」，7仔燒賣生性喇！大改進！而家魚味濃咗，油香還是有點弱，口感煙韌咗，唔再係得舊粉，燒賣皮薄過以前而不爛。新款蔥香豉油汁，蔥香濃郁。」不過，亦有人覺得與以前沒有大不同，甚至缺乏魚味，魚蛋更可取，但認同偶然有特價$11/10粒十分抵買。

（圖片截圖︰Facebook@香港燒賣關注組）

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