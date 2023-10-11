Marimekko秋冬季開倉割價低至1折！手袋家品$99起附開倉日期地址

Marimekko開倉劈價！銅鑼灣開倉！銅鑼灣時代廣場又舉行開倉優惠，今次搜羅了Sidefame旗下品牌Marimekko、45R、ANTEPRIMA、ATSURO TAYAMA及COCKTAIL的一系列精選貨品，不論衫褲鞋襪、床笠、拖鞋等家品均以1折起激筍價發售，低至$99買到，非常划算！是次開倉在銅鑼灣時代廣場一座16樓（Time Square Bazaar）舉行，日期由即日起至10月16日。



Marimekko向來用色繽紛，不論衣服或家品都大受歡迎！（圖片來源：MARIMEKKO官方Facebook）

Marimekko秋冬季開倉割價低至1折！罕有大特賣！

Marimekko開倉今次地段好方便，位於佔地超過8500呎的時代廣場展銷集（Time Square Bazaar），同一時間可容納人流較多，輪候入場時間相對較短，不似其他地方舉行的開倉般形長長的人龍。當中最大亮點，必然雲集Sidefame旗下多個熱門品牌的秋冬精選產品，如Marimekko、45R、ANTEPRIMA、ATSURO TAYAMA及COCKTAIL，衣物、手袋、飾物及鞋履，激減低至1折！

除了衫褲鞋襪外，今次開倉另一注目點便是備有大量色彩繽紛的Marimekko家品，如床單、咕𠱸套、托盤等，一口價低至$99！不過，場內貨品大都無詳細列明價錢，能否執到平靚正心水平貨，便要花點心機慢慢發掘。

今次Sidefame開倉部分貨品（按圖放大）：

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開倉日期及時間：

日期：即日起至2023年10月16日

時間：上午11:00至20:00

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓時代廣場展銷集（Time Square Bazaar）



注：以上資訊僅供參考，詳情以主辦方公布為準，詳見：時代廣場展銷集Facebook專頁