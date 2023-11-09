11月飲食優惠｜一幻拉麵買1送1、最平$44！稻香、鴻福堂都有優惠

11月飲食優惠｜今個月美食優惠多籮籮，明星海鮮酒家、鴻福堂、稻香茶居、牛摩等都有激抵著數！《香港01》好食玩飛記者搜羅一系列優惠，助大家食得豐富又慳家！即睇優惠詳情！



一幻拉麵11月有買一送一優惠！（圖片來源：一幻拉麵官方Facebook）

11月飲食優惠【1】一幻拉麵——有分店買1送1 荃灣店全單85折

秋高氣爽，吃一碗暖笠笠拉麵暖身最好不過！近日一幻拉麵的多間分店也設有11月限定飲食優惠，銅鑼灣店舉辦秋之感謝祭（逢星期日至四），凡單點拉麵，即可獲買一送一優惠；屯門店慶祝三周年紀念，於11 月惠顧，任何時間可享拉麵套餐買一送一優惠；荃灣店整個11月（星期一至五），不論單點或套餐，均可享全單 85 折優惠！想平住嘗一幻招牌濃蝦湯拉麵的朋友，必不可錯過！

一幻拉麵多款招牌拉麵，如原味蝦湯拉麵、豚骨蝦湯拉麵、特濃蝦汁叉燒拌麵等，均售$88，換言之，拉麵買一送一，最平$44食到！

一幻拉麵

優惠【1】銅鑼灣店逢星期日至四，單點拉麵可獲買一送一優惠。

優惠【2】屯門店可享拉麵套餐買一送一優惠。

優惠【3】荃灣店不論單點或套餐均可享全單85折優惠。

優惠日期：即日起11月30日

（以上優惠價錢未連加一）



11月飲食優惠【2】明星海鮮酒家——晚市堂食片皮鴨$88隻龍躉兩食$168份

明星海鮮酒家每月有晚市堂食優惠！今次主打酒家2款招牌料理，包括京式片皮鴨$88隻（原價$238隻）及金花尾龍𧄌兩食$168份（原價$298隻），差不多都是半價發售，愛歎中菜的朋友不可錯過！每晚6點後開始優惠，售完即止！

明星海鮮酒家（圖片來源：明星海鮮酒家官方）

晚飯優惠【1】京式片皮鴨 $88隻（原價$238隻）

主打的京式片皮鴨外皮酥脆鬆化且肉質嫩滑，配以甜麵醬、京蔥條及青瓜條更添滋味。

*深水埗店不適用

*每檯2-7位可享用1隻；每檯8位或以上，可享用2隻

明星海鮮酒家京式片皮鴨（圖片來源：明星海鮮酒家官方）

晚飯優惠【2】金花尾龍𧄌兩食$168份（原價$298隻）

每日選用游水金花尾龍𧄌生劏，一魚兩食，分別可歎翡翠龍躉球配金菰枝竹蒸頭腩。

翡翠龍躉球配金菰枝竹蒸頭腩（圖片來源：明星海鮮酒家官方）

明星海鮮酒家晚市優惠

適用時間：整個11月適用

適用分店：全線明星海鮮酒家



鴻福堂（圖片來源：鴻福堂官方Facebook）

11月飲食優惠【3】鴻福堂——長者限定$28自家蒸飯/鮑魚雞粥

唔想買餸開火煮飯食？鴻福堂有多款自家蒸飯，只需要隔水蒸一蒸，咁就可以輕鬆開餐啦！由即日起至12月31日，於鴻福堂全線分店，向店員出示樂悠咭、長者咭或長者八達通，即可以優惠價$28購買自家蒸飯或鮑魚雞粥一個！

鴻福堂鴻福堂（圖片來源：鴻福堂官方Facebook）

鴻福堂長者優惠 詳情

日期︰即日起至12月31日

備註：必須向店員出示樂悠咭、長者咭或長者八達通

適用全線鴻福堂分店



11月飲食優惠【4】稻香茶居——優惠中菜3寶套餐$238

稻香茶居11月優惠之中，最亮眼必定是晚市堂食3寶！由即日起，稻香茶居推出晚市3寶餐，稻香招牌主食、燒味、時蔬，僅需$238！招牌主食包括紅燒手把燒乳鴿兩隻、西洋菜鯪魚球豆腐煲、清蒸龍躉斑、喜灼海生蝦、黑松露滑蛋炒蝦仁、甘香栗子滑雞煲、瑤柱貴妃雞等，星期一至日，天天新款。

（圖片來源：稻香官方Facebook）

飲稻香茶居晚市堂食3寶$238 詳情

日期︰整個11月適用

供應時間︰每晚17:30-20:30

適用分店：九龍灣宏遠街1號「一號九龍」G01舖



11月飲食優惠【5】牛摩$999 包月任食火鍋放題

牛摩推出$999無限任食火鍋放題e-PASS特價優惠！平均一日只係$45.4，即可晚晚食任食美國牛肩胛、各式蔬菜、肉丸、甜品及飲品！如嫌唔夠喉，還可加$39升１級食更多款牛，加$156還可食到極品牛小排！重點還免收加一，一經購買，30日有效，激抵！

牛摩包月任食e-PASS優惠一覽 ▼ ▼ ▼

牛摩$999包月任食火鍋放題優惠

適用時間：星期一至五晚上8時後，公眾假期除外

適用分店：將軍澳貿業路8號新都城中心二期2樓2060-62號舖、荃灣千色匯1期2樓2031號舖

注：e-PASS只限會員本人及於購買分店使用

