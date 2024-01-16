稻香／牛角優惠｜稻香宵夜$1海斑尾煲、豬手雞煲 牛角$78燒肉放題

稻香、牛角優惠！近日稻香推出宵夜時段$1紅燒海斑尾煲、滋補花雕豬手雞煲，火鍋配料一律6折優惠；牛角Buffet則有$78半自助燒肉放題，歎自選燒肉及任飲任食超過40款美食，十分抵食！



稻香、牛角優惠｜稻香宵夜$1紅燒海斑尾煲、滋補花雕豬手雞煲

稻香即日起推出宵夜時段（20:30後）火鍋優惠，凡於晚上8點半後惠顧，即可以$1歎到紅燒海斑尾煲或滋補花雕豬手雞煲（兩個煲原價各$168），2至4位可享用一煲，5位以上可享用兩煲，最多可換兩煲！此外，食完煲可加湯變火鍋，稻香宵夜時段的火鍋配料一律6折，非常抵食，約知己或同事一齊歎啱晒！

稻香宵夜$1海斑尾煲/豬手雞煲！（圖片來源：稻香官方Facebook）

$1紅燒海斑尾煲或滋補花雕豬手雞煲 火鍋優惠

推廣地點：全線稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港、稻香漁港市集分店

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：宵夜時段（20:30後）



稻香、牛角優惠｜牛角Buffet$78半自助午市放題！歎和牛+任食丼飯／窩夫等40+美食

牛角Buffet$78半自助午市放題！（圖片來源：牛角官方Facebook）

牛角Buffet近日推出超值半自助燒肉放題午市套餐，最平$78起，60分鐘內不論是牛、豚、雞，甚至係人氣澳洲和牛或肉味濃厚的日本國產牛，通通有得揀！另可追加多款燒肉同海鮮，滿足不同肉控的口味！此外，自助區提供超過40款美食，讓大家可盡情DIY牛角飯、黑牛、窩夫雪糕等，豐富又抵食，簡直是糧尾救星！

牛角Buffet半自助燒肉放題午市優惠

最後入座時間：下午5時

牛角店舖地址：www.gyukaku.com.hk/#location

