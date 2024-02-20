2月飲食優惠｜牛角燒肉兩位任食$288！稻香$1金錢肚炆雞火鍋有折

2月飲食優惠｜稻香優惠｜牛角優惠｜稻香近日推出宵夜時段$1金錢肚炆雞鍋或龍蝦湯海蝦鍋，火鍋配料一律6折優惠；牛角Buffet則有$288兩位，100分鐘任飲任食40款美食、甜品及飲品，即睇優惠詳情！



2月飲食優惠｜稻香宵夜$1金錢肚炆雞鍋、龍蝦湯海蝦鍋

稻香即日起推出宵夜時段（20:30後）火鍋優惠，凡於晚上8點半後惠顧，即可以$1歎到金錢肚炆雞鍋或龍蝦湯海蝦鍋（兩個煲原價各$168），2至4位可享用一煲，5位以上可享用兩煲，最多可換兩煲！此外，食完煲可加湯變火鍋，稻香宵夜時段的火鍋配料一律6折。

稻香宵夜$1金錢肚炆雞鍋/龍蝦湯海蝦鍋！（圖片來源：稻香官方Facebook）

稻香$1金錢肚炆雞鍋或龍蝦湯海蝦鍋

推廣地點：全線稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港、稻香漁港市集分店

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：宵夜時段（20:30後）



牛角Buffet$288/2位自助放題！（圖片來源：牛角官方Facebook）

2月飲食優惠｜牛角$288/2位自助放題！日本和牛燒肉／火鍋任食

牛角株式会社旗下品牌，牛角、溫野菜（銅鑼灣店除外）、牛角Buffet、牛角食べ放題実施店、牛涮鍋以及好呷台灣火鍋，聯手推出「熱能互動情緒宣洩」特別套餐！即日起至3月7日，逢星期一至四，不同的午／晚燒肉或火鍋放題套餐$288/2位起食到！

（圖片來源：牛角官方Facebook）

▼按圖即睇牛角株式会社旗下各品牌的優惠：

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熱能互動情緒宣洩餐

推廣地點：牛角、溫野菜（銅鑼灣店除外）、牛角Buffet、牛角食べ放題実施店、牛涮鍋、好呷台灣火鍋

優惠日期：即日起至3月7日（星期一至四限定）

牛角店舖地址：www.gyukaku.com.hk/#location

