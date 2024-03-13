西九家FUN藝術節3.16開鑼！必打卡巨泡泡！親子情侶復活節好去處

西九家FUN藝術節｜復活節好去處｜西九文化區首屆「西九家FUN藝術節」將於3月16日至4月7日橫跨復活節假期舉行。免費節目包括大型藝術裝置《抱泡瞬間》最啱打卡、Joseph O’Farrell（JOF）《十分派對》在貨櫃開Party適合年輕人。另有兒童劇場、小丑表演、粵劇工作坊等至啱一家大細！



西九文化區首屆「西九家FUN藝術節」將於3月至4月舉行。（圖片：西九文化區官網）

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西九家FUN藝術節【節目1】Atelier Sisu《抱泡瞬間》

吹出來的肥皂泡轉眼成泡影，但澳洲藝術團隊Atelier Sisu卻把這美麗瞬間凝住，化成大型藝術裝置《抱泡瞬間》，更讓你隨意穿梭泡泡之中，發揮創意拍攝留影。耀眼泡泡的外貌隨日照轉變，融入香港維多利亞港醉人景色，配合燈光和聲音效果，於不同時段構成萬變景象。

日期：3月22日至4月7日

時間：星期一至五2:00pm-10:00pm，星期六、日及公眾假期：11:00am-10:00pm

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪東面

門票：免費入場



西九家FUN藝術節 Atelier Sisu《抱泡瞬間》（圖片：西九文化區官網／Atelier Sisu）

西九家FUN藝術節【節目1】家FUN演出

復活假期一連四天，多個本地藝術家和藝團，會現身海濱草坪不同角落及自由空間正門外，為大家送上免費戶外節目，除了舞蹈、無伴奏合唱、音樂演奏和默劇等多元化節目，還有雜耍，以及結合交互繩和街舞的嶄新表演等。

日期及時間：

3月22至24日（星期五至日） 6:30pm-8:30pm

3月29至30日（星期五至六） 2:00pm-8:30pm

3月31日（星期日） 2:15pm-8:30pm

4月1日（星期一） 2:15pm-6:30pm

4月5至7日（星期五至日） 6:30pm-8:30pm

地點：海濱草坪及自由空間



西九家FUN藝術節【節目3】Joseph O’Farrell（JOF）《十分派對》

草坪上放著外表平平無奇的大貨櫃，內裡另有乾坤，一班本地青少年打碟、打燈來炒熱氣氛，把它變成充滿活力的派對場地。一家大小可在裡面全然放鬆，投入音樂節拍當中，在短短10分鐘盡情享受渾然忘我的舞動時刻。

日期：3月29日至4月7日

時間：12:00pm、12:20pm、12:40pm、1:00pm、1:20pm、1:40pm、3:00pm、3:20pm、3:40pm、4:00pm、4:20pm、4:40pm

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪

門票：免費入場



西九家FUN藝術節 Joseph O’Farrell （JOF） 《十分派對》（圖片：西九文化區官網）

西九家FUN藝術節【節目4】一起鉤織

四位藝術家會透過小丑表演、劇場遊戲、形體練習等，讓大家圍繞鉤針編織主題互動和交流，分享大家的經歷和故事，然後嘗試親手做簡單的鉤織手工。另外，活動舉行場地將於3月16及17日變成鉤織藝術展覽區，展出一些社區長者的鉤織作品。大家即場所作的手工，亦可添加到展區，令展覽更加豐富。

日期：3月16至17日（星期六至日）

時間：11:00am、2:30pm、5:30pm

地點：戲曲中心排演室1

門票：費用全免，名額有限，先到先得，須預先作網上登記。鉤織藝術展覽：免費入場，毋須登記



西九家FUN藝術節 一起鉤織（圖片：西九文化區官網）

西九家FUN藝術節【節目5】Patch Theatre《閃閃星》

《閃閃星》（ZOOOM）透過互動劇場演出，和兒童一同想想夢境是甚麼。故事靈感來自經典英文童書《哈羅德與紫色蠟筆》（Harold and The Purple Crayon），相信藝術可打開無邊的想像宇宙，啟發孩子明白身邊事物和世界。演出包含色彩繽紛的原創光影投射和動聽音樂，讓觀眾投入故事，一起把迷路了的閃閃星帶回家。

日期：3月23至24日（星期六至日）

時間：2:00pm、5:00pm

地點：西九文化區自由空間大盒

門票：HK$280、家庭套票HK$711（2張標準門票 + 1張優惠票）、HK$860（2張標準門票 + 2張優惠票）門票預訂



西九家FUN藝術節 Patch Theatre《閃閃星》（圖片：西九文化區官網）

西九家FUN藝術節【節目6】Polyglot Theatre《BB車一族》（香港版）

《BB車一族》把用BB車帶幼兒上街的日常舉動，變成結合演出和體驗的特別節目。身為BB車用家的參加者，包括負責推車的大人，以及他們的嬰幼兒「搭客」，將在西九海濱草坪共渡難忘的一小時。日常生活碎碎念、溫情的對話，或私密絮語，會隨耳機傳予參加者，引領大家以全新視點體察公共空間，以至我們生活的社區。

日期：3月29日至4月1日（星期五至一）

時間：11:00am、2:00pm

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪西面（參加者需於節目開始前15分鐘在自由空間地下大堂集合）

門票：HK$100（每張門票可供一至兩位成人，帶同一架載有一個嬰幼兒的BB車入場。）門票預訂



西九家FUN藝術節 Polyglot Theatre《BB車一族》（香港版）（圖片：西九文化區官網）

西九家FUN藝術節【節目7】家庭工作坊──粵劇身段

粵劇演出包含很多身段和做手動作。在工作坊中，參加者即場與粵劇演員梁非同試做常見的身段動作，例如穿起水袖學做手，執起馬鞭模擬騎馬情境等。6至12歲的兒童亦可簡單掌握，加深對粵劇藝術的印象。

日期：3月16日（星期六）

時間：2:30pm

地點：戲曲中心2樓排演室5

門票：HK$180（每張門票可供一位小童和一位成人入場。） 門票預訂



西九家FUN藝術節 家庭工作坊──粵劇身段（圖片：西九文化區官網）

西九家FUN藝術節【節目8】家庭工作坊──粵劇化妝

由粵劇花旦瓊花女講解粵劇化妝的程序，並由資深粵劇演員兼化妝師梁綺蓮會聯同一眾化妝師，為每個參加者化粵劇基本妝容「俊扮」：在白色粉底上塗上胭脂，再以黑色誇大眼眉和眼線，並塗上鮮紅色的口紅。小朋友和家人即時變成小生花旦。

日期：3月17日（星期日）、3月23日（星期六）

時間：2:30pm

地點：戲曲中心2樓排演室5

門票：HK$400（每張門票可供一位小童和一位成人入場。） 門票預訂



西九家FUN藝術節 家庭工作坊──粵劇化妝（圖片：西九文化區官網）

西九家FUN藝術節【節目9】茶館家庭專場

茶館新星劇團的年輕演員及樂師，會傾力演出兩個折子戲，一齣是大家耳熟能詳的經典劇目，另一齣則是為兒童而編寫的新編故事。主持人更會講解粵劇知識，讓大家近距離了解傳統藝術的特色；音樂演奏的環節，令你有機會細聽不同樂器的獨特之處。節目還會奉送茗茶和精緻點心，供大家觀賞表演時享用，淺嘗昔日民眾在茶館相聚，共賞戲曲的雅興。

日期：4月6及7日（星期六及日）

時間：2:30pm

地點：戲曲中心茶館劇場

門票：HK$300、家庭套票HK$750（2張標準門票＋2張半價優惠票） 門票預訂



西九家FUN藝術節 茶館家庭專場（圖片：西九文化區官網）

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