【番茄豬扒食譜】酸甜啖啖肉深得大人小孩歡心　片糖煮醬汁更健康

豬扒是雪櫃常備食材之一，夠大塊又多肉，而且亦不難處理。發現這裡介紹過的豬扒食譜不算多，所以今次會示範番茄豬扒的做法，酸甜醒胃，是一道廣受大人和小朋友歡迎的下飯菜。 攝影、攝錄：繆鈞堤、李賢華 剪接：繆鈞堤

不知道大家有沒有玩過nds的遊戲《Cooking Mama》，每次煮豬扒的時候都會用一個小鎚仔揼揼揼，那時總覺得這個步驟很好玩。這個工具英文名叫"Meat Mallet"，中文多譯作「肉鎚」，功用就是將肉整得更腍更鬆軟。但如此專門的器具，不常煮飯的人或許未必有，其實可以用刀和叉代替，以刀背大力捶在豬扒底面，再用叉子於豬扒上刺上小孔，亦可得同樣效果，使肉鬆軟入味，吃起來不會硬綁綁。

這個就是肉鎚，每次打機做到這個步驟都覺得很好玩！（《Cooking Mama》遊戲截圖）

番茄豬扒靈魂所在當然是番茄汁，有人只用茄膏、茄汁來調味，但始終認為有新鮮番茄才是最好！調這個汁不外乎都是醋、水、丁點酒，還有糖，參考過很多做法，煮這個醬汁都喜以片糖代替白砂糖，據說它與番茄的化學作用更好，沒有深究，但它比砂糖更健康也是無可置疑的事實。一般而言，糖的顏色愈深，代表越少加工程序，所含礦物質也較多。片糖以甘蔗為原材料，除了有多種礦物質與維他命，也具補血之效。

番茄豬扒食譜

健康小貼士：

番茄以含有豐富茄紅素見稱，它是天然的抗氧化劑，抗老功效一流，但必須和油配合，才能容易釋放及被人體吸收。除此之外，番茄亦有磷、鐵、鉀、鈉、鎂及維他命C等，每日只需吃2個番茄，就能滿足人體每日所需的維他命C含量，而箇中的纖維質就有助預防攝護腺癌和乳癌。

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