【哈密瓜Vs蜜瓜】營養大不同邊種維他命C多一倍？附食用5大須知

炎夏最當造的生果莫過於瓜類，西瓜、蜜瓜、冬瓜等等，不過每次筆者一看到蜜瓜與哈密瓜都不懂分辨兩者之間的分別，認為只是顏色不同，但細看才發現兩者的營養及味道有少許分別。

蜜瓜（Melon／Honeydew Melon）又名香瓜，產於美國、意大利、以色列、日本和南非等地，當造期為5-9月，外表較光滑果皮亦較淺，果肉是淺綠色。

蜜瓜的味道會較甜，質感較實（資料圖片）

而哈密瓜（Muskmelon／Cantaloupe）盛產於中國新疆，由於新疆哈密市所產最為著名，故稱此瓜為哈密瓜。它的當造期為7-9月，外表呈網狀花紋及較粗糙，果肉是橙色。

哈密瓜甜度較低，質感較軟。（視覺中國）

雖然外形上兩款瓜都有明顯的分別，但是總括而言兩者都有一定的營養提供，按圖看蜜瓜及哈密瓜的共同好處：

哈密瓜的維他命A、C比蜜瓜多2倍！

蜜瓜及哈密瓜的營養如此多，大部分的營養及成分也相近，但要數到最不同之處是兩者的維他命A、C的含量！以100克的分量計，蜜瓜的維他命C含量是佔日常建議攝取量的30%；而哈密瓜的維他命C數量是佔日常建議攝取量的61%，足足多出1倍！維他命A的數值更是驚人，蜜瓜含有的維他命A數量是佔日常建議攝取量的1%；而哈密瓜的維他命A數量是佔日常建議攝取量的68%，超出逾60倍。

維他命A對於眼睛有一定的好處，有助維持眼睛健康及預防年老視力減退的影響。維他命C除了可以增強免疫系統功能外，對女士來說更是一大重要營養素，因為維他命C有助膠原蛋白的生產，可以保護皮膚免受陽光傷害。

哈密瓜含有的維他命C是蜜瓜的2倍；維他命A更多出60倍！（iStock）

總括而言，最容易分清蜜瓜和哈密瓜的方法，可以（1）用英文名判斷，（2）留意其外皮是否平滑有光澤或是帶網紋。（3）果肉方面，蜜瓜的味道會較甜，質感較實；哈密瓜甜度較低，質感較軟，若配搭風乾火腿食用，以哈密瓜較佳。（4）當中的營養分別便是維他命A及C的含量。不過選擇及食用時仍有5項需要注意，按圖看注意事項：

資料參考：healthline、Nutrition Research、USDA、Nutrients