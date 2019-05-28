【懲教造假】塘福200懲教員考試造假　陳克勤：將聯絡署方跟進

大嶼山塘福懲教所今年3至4月，為逾200名軍裝職員舉行周年跑步體能測試。《香港01》記者實地觀察及拍攝全部12日考試，發現無任何考官及軍裝職員出席。 立法會保安事務委員會主席陳克勤表示，事件涉及逾200名懲教人員，規模龐大。對於懲教署表明會作內部調查，他表示會親自聯絡處方督促進度，跟進事件。但他就認為，目前不宜由立法會及廉政公署等機構介入。 立法會議員、前保安局局長葉劉淑儀就認為懲教署署長應馬上徹查。

陳克勤表示，今次造假事件如果確實有懲教職員無參與考試，又或為缺席考試的同事簽批，都應受嚴厲紀律處分，例如降級等。他表示，知道署方內部會進行調查，相信署方會嚴格調查，他對此很有信心，「無可能200人夾故仔，要好快好易水落石出。」如果內部報告顯示情況屬實，就可跟實際情況轉交公務員事務局等跟進。但認為署方未完成內部報告的情況下，不應由廉政公署或立法會跟進。

陳克勤表示，將直接聯絡懲教署，跟進塘福考試造假事件。（資料圖片／吳煒豪）

前保安局局長葉劉淑儀回應報道指，懲教署署長應馬上徹查，但因紀律部隊已有內部機制調查，不需轉介廉政公署。

報道刊出後 懲教署急改口

《香港01》周一（27日）報道，大嶼山塘福懲教所逾200名懲教人員，缺席今年3至4月舉行的周年跑步試。懲教署上周回覆查詢時堅稱考試已如期完成，職員事後並獲「補鐘」。

懲教署同日下午回覆，急改口稱已指派署內服務質素處，就事件進行內部調查，強調非常注重職員操守，如發現違紀必定嚴肅處理，但未回應會否轉介執法機構、涉事人員需否停職等問題。

葉劉淑儀就認為塘福監獄造假事件，不需轉介廉政公署。（資料圖片／江智騫）

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