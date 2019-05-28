【懲教造假】跑步試全體缺席　總懲教主任照簽名　死撐：我都有跑

《香港01》周一（27日）報道，大嶼山塘福懲教所逾200名懲教人員，缺席今年3至4月舉行的周年跑步試，事後卻獲「補鐘」。 記者上周在塘福懲教所外採訪期間，該院所「第三把手」總懲教主任朱英泰，主動出迎解答記者問題。他矢口否認有職員缺席考試，堅稱自己同有跑步，並曾監考。 朱其後更召來體育教練，實地示範考試操作，並講述處理考試紀錄的程序。事實上，該院所跑步試內部通告，是以朱的名義發出，而朱當面向記者承認，曾於考試紀錄上簽名作實。 就被揭跑步試集體造假，懲教署周一指會作内部調查，但未回應會否轉介執法機構調查，以及涉事人員需否停職等問題。

懲教署周年跑步試爆集體造假醜聞。涉事的大嶼山塘福懲教所，總懲教主任（行政）朱英泰，上周從院所主動出迎，解答記者問題，他當面向記者稱其本人亦須參加跑步試，並聲稱曾與同袍同場跑步，亦負責監考和簽署核實跑步試成績。（鄭嘉如攝）

好似陳志雲話齋，真的假不了，假的真不了。 塘福總懲教主任朱英泰（回應是否有職員缺席跑步試）

塘福總主任朱sir：有監考、有簽名 職員無可能缺席

記者上周在塘福懲教所外，向休班懲教員查詢，他們有否出席周年跑步試。當時記者並未向懲教署透露，已掌握12節考試的現場錄影，顯示無人出席。

當記者正與其中一名休班職員傾談，該院所「第三把手」、總懲教主任（行政）朱英泰，突然在4至5名懲教職員陪同下出迎，主動向記者查詢來意，並謂可協助解答疑難，更主動提出帶同記者視察跑步試試場，解釋考試操作。



《香港01》早前取得塘福今年1月發出的跑步試內部通告，正是以「總懲教主任（行政）」的名義發出。朱帶記者一邊步向跑步試場地，一邊解說，對記者描述集體缺席的情況，直指「無可能」，聲稱自己及其他總懲教主任、體育教練，曾分別於不同節數監考。

他續指，測試完成後，有職員會負責收集和呈上所有成績，自己核實無誤後，便會簽署確認，但不記得成績是否需要呈上總部。朱不諱言，自己亦需參加跑步試，更聲稱自己當日曾與同袍一同考試。

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為釋記者疑慮，塘福總懲教主任朱英泰，主動召來當值體育教練，並指示對方即場示範跑步試考試程序。（鄭嘉如攝）

教練確認記者觀察地點屬試場範圍 朱所提及教練、職員從未出現

為釋除記者疑慮，朱隨後召來當值體育教練到場，指示對方向記者解說考試操作。該名教練指，職員首先會在懲教所門外的迴旋處集合及點名，其後一同前往塘福引水道的入口，並以該處為起點，開始限時跑步或步行測試，跑或行至距離入口1.2公里處折返。

朱在旁補充，院所於跑道的起點及折返點，各安排一名教練，確保職員考試期間的安全，並以早年警隊周年體能試的意外為例，說明安全的重要性，「我哋就唔想好似10年前police咁，有人猝死...我哋就從來無同事（於跑步試）猝死」。



朱續指，自己一般站在起點監考，並承認由於院所人手短缺，所以安排他們於工餘時間考試，所有人事後亦獲「補鐘」作償。

朱英泰及體育教練帶同記者視察的考試場地為塘福引水道，間接確認記者早前觀察及拍攝的地點正確。然而，根據記者於12節跑步試時段到場觀察，以及翻查逾20小時隱蔽鏡頭現場錄影片段，均不見朱、體育教練，以及其他懲教職員出席跑步試。

《香港01》周一（27日）報道，大嶼山塘福懲教所逾200名軍裝職員，缺席今年3至4月舉行的周年跑步體能測試。但懲教署指，測試已如期完成，職員亦已獲「補鐘」。（香港01記者攝）

懲教署初堅稱考試已完成 周一改口作內部調查

就被揭跑步試集體造假，懲教署上周回覆時，仍堅稱考試已按時完成，參與的職員已獲「補鐘」。不過，署方昨午於《香港01》報道刊出，改口稱會就事件作内部調查，但未回應會否轉介執法機構調查，以及涉事人員需否停職等問題。

《香港01》按大嶼山塘福懲教的內部通告，實地觀察及用隱蔽鏡頭，拍下該院所今年3至4月舉行的12跑步試實況，發現職員及考官均無出現。（香港01製圖）

200懲教人員造假涉違3刑事罪 議員促交廉署

《香港01》周一報道，懲教署爆集體造假醜聞，塘福懲教所逾200名軍裝職員及考官，全體缺席周年跑步試，懲教署卻指跑步試已按時完成。一名懲教署職員透露，該院所的體育教練，會按職員上班紀錄，填寫已跑步的職員名單，全體職員實際上並無參加跑步試。

法政匯思成員、大律師田奇睿解釋，若管理人員本應出席體能試卻缺席，其後於偽造的測試及補鐘紀錄上加簽，對集體造假難辭其咎，因此監考人員與前線一樣，同涉串謀詐騙、製造及行使虛假文書，以及公職人員失當三罪行，更不能以不知情為抗辯理由。若被定罪，更高職級或成加刑理由。

立法會保安事務委員會副主席、民主黨涂謹申認為，事件情節嚴重、涉事者眾，敦促懲教署嚴肅跟進。曾任職廉署的民主黨林卓廷指，涉事者涉違刑事罪行，促請署方轉交廉政公署調查，並盡快向公眾交代事件。

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