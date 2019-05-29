【懲教造假】醜聞擴大！塘福一哥有份造假？　獄長潘文禧：我有跑

懲教署周年跑步試造假醜聞擴大！《香港01》取得懲教署長發出的內部指引，列明獄長有責處理考試紀錄，塘福懲教所「一哥」、懲教署高級監督潘文禧因而捲入造假醜聞。 潘文禧在12日跑步試現場均無出現，記者上周致電潘查詢，他兩度指自己有參加跑步試，「所有嘅野都係有跑咪有跑囉」。 指引亦披露其他涉事關鍵人物，包括負責於考試紀錄簽名的考試主任和體育教練，以及有責監督考試紀錄、抽查考試程序的總部健康護理組高級懲教主任。 懲教署集體造假醜聞爆發至今第三日，懲教署長仍未公開回應事件。懲教署早前指，會就事件作內部調查，但一直未回應會否將事件轉交執法機構跟進。

懲教署跑步試集體造假醜聞擴大。《香港01》取得懲教署人力資源組高級監督李啟璇，今年1月以署長名義（黃色標示）發出的內部通告，定明院所主管須確保所有下屬參加考試，而考試主任須將考試紀錄呈交院所主管。因此，塘福懲教所主管及考試主任兩名高層，均捲入考試紀錄造假醜聞。（署長指引）

懲教署長指引定明 獄長確保下屬考試

《香港01》取得懲教署今年1月7日，以署長名義發出予各院所主管的，周年體能測試內部通告（見上圖），清楚定明各院所及總部高級人員的職責範圍，以及各項程序要求。通告指示各院所，今年2至4月舉行跑步及步行測試，並於5月10日或之前將考試紀錄呈交總部。

由各院所主管委任的考試主任（Testing Officer），負責定出考試日期、地點，然後監督考試進度，包括監考、檢查紀錄並簽署作實。塘福懲教所公布體能試安排的內部通告，是以總懲教主任（行政）朱英泰的名義發出，按此推斷，朱極可能就是該院所的考試主任。

不過，考試主任不可獨斷行事。署長指引同時定明，院所主管有兩大職責，包括確保考試主任已查驗所有考試紀錄並簽署作實，以及確保除身體不適者外，所有下屬均已參加考試，才將紀錄呈交予總部。

塘福懲教所「一哥」、懲教署高級監督潘文禧（左三）不足兩年間連升兩級，並有機會角逐助理署長一職，不過現時捲入跑步試集體造假醜聞，恐影響仕途。（懲教署《愛群》月刊／香港01製圖）

塘福獄長未現身試場 惟兩度指自己有考試

塘福懲教所主管是懲教署高級監督潘文禧。該院所總主任朱英泰上周與記者會面時，指按懲署規定，所有未滿50歲的軍裝職員必須參加體能測試，即使是署長亦不例外。朱並透露，其上司潘文禧亦未滿50歲，因此亦需要參加跑步或步行測試。

不過，記者現場觀察及翻查跑步試現場的錄影片段，從未見潘文禧現身試場。記者上周五早上致電潘查詢，他兩度指自己有參加跑步試，「所有嘅野都係有跑咪有跑囉」，然後匆匆掛斷電話，未回應其他問題。

署長指引並無說明，各院所主管參加體能測試的安排。雖然按記者觀察及拍攝紀錄，潘文禧從未參加塘福的體能考試，但未能確定，他有否在其他場合參加考試。

《香港01》按大嶼山塘福懲教的內部通告，實地觀察及用隱蔽鏡頭，拍下該院所今年3至4月舉行的12跑步試實況，發現職員及考官均無出現。（香港01製圖）

潘未回應曾否審視考試紀錄

署長指引定明，考試主任簽署考試紀錄後，須呈交院所主管。一名懲教署職員向記者指，塘福總懲教主任將考試紀錄呈交總部時，亦應將電郵副本抄送予其直屬上司，包括潘文禧，以及監督謝國威，因此這兩人應知悉考試紀錄的內容。

記者上周同時以書面向潘查詢，他本人有否「補鐘」、為何批准無跑步的下屬「補鐘」，以及有沒有審視過考試紀錄等問題。潘經懲教署發言人回覆，堅稱周年跑步試已完成，職員已獲「補鐘」，同樣未有回應其他問題。



翻查懲教署《愛群》月刊，潘於2017年8月獲頒懲教事務長期服務獎章（服務滿18年），當時職級為總懲教主任，但不足兩年已連升兩級成為高級監督。據了解，在退休潮下，部分懲教署中高層近年晉升較快，潘並非唯一例子。

一名熟知懲教署人事變動的人士點出，助理署長伍秀慧已近退休之齡，而赤柱監獄和小欖精神病治療中心兩名高級監督亦將退休。若二人退出角逐，相信潘「跳級」晉升助理署長，並非不可能之事，亦有先例可循。惟潘現時捲入跑步試集體造假醜聞，對其仕途或有影響。

記者上周致電向塘福懲教所主管潘文禧查詢，他兩度向記者指自己今年有參加跑步試。（懲教署《愛群》月刊）

塘福考試主任、體育教練 負責簽署考試紀錄

至於跑步試造假的其他涉事關鍵人物，包括塘福總主任朱英泰，除了他上周向記者當面表示曾親身監考外，按最新曝光的考試紀錄表（見下圖），朱及塘福的體育教練，均須於紀錄上簽名，以確定資料屬實。

當中，體育教練的職責更包括於個別人員的跑步紀錄上簽署，將此紀錄呈交考試主任，以及準備考試用具，包括計時器、文件板和飲用水。

至於懲教署總部健康護理組的高級懲教主任（體育），指引定明他負責監督各院所呈交考試紀錄、跟進考試紀錄以確保相關人員已參加考試，以及抽查各院所的考試程序。

署長指引附有考試紀錄表（黃色標示），可見考試主任（Testing Officer）及體育教練（PEI）均須於紀錄表上簽署（紅色標示），證明資料屬實。（署長指引）

被揭集體造假醜聞 署長至今未回應

懲教署爆出周年跑步試集體造假醜聞至今踏入第三日，懲教署長胡英明仍未公開回應事件，署方並一直未正面回應，會否將事件轉交執法機構調查、涉事人員需否停職等問題。

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤表示，事件涉及逾200名懲教人員，規模龐大，將親自聯絡署方督促跟進。曾任職廉署的民主黨林卓廷指，涉事懲教人員涉違刑事罪行，超出懲署調查權力，促盡快轉交廉署調查。

懲教署爆出周年跑步試集體造假醜聞，至今踏入第三日，懲教署長胡英明仍未公開交代事件。（資料圖片／梁鵬威攝）

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《香港01》取得的懲教署周年跑步試內部指引：

懲教署跑步試集體造假醜聞擴大。《香港01》取得懲教署人力資源組高級監督李啟璇，今年1月以署長名義（黃色標示）發出的內部通告，指示各院所主管委任考試主任（紅色標示），安排於今年2至4月舉行周年體能測試，並須於5月10日或之前將考試紀錄呈交總部健康教育組一名高級懲教主任。（署長指引）

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