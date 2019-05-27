【懲教造假】被揭200懲教人員跑步試造假　懲署急改口：內部調查

《香港01》周一（27日）報道，大嶼山塘福懲教所逾200名懲教人員，缺席今年3至4月舉行的周年跑步試。懲教署上周回覆查詢時堅稱考試已如期完成，職員事後並獲「補鐘」。 懲教署今午回覆，急改口稱已指派署內服務質素處，就事件進行內部調查，強調非常注重職員操守，如發現違紀必定嚴肅處理，但未回應會否轉介執法機構、涉事人員需否停職等問題。 民主黨立法會議員林卓廷質疑，涉事人員除違紀外，更涉違反刑事罪行，超出懲教署調查權力，促請署方立即將個案將交廉政公署跟進，並盡快向公眾交代事件。

《香港01》周一（27日）報道，大嶼山塘福懲教所逾200名軍裝職員，缺席今年3至4月舉行的周年跑步體能測試。但懲教署指，測試已如期完成，職員亦已獲「補鐘」。（香港01記者攝）

上周堅稱測試按時完成 懲署今午急改口：內部調查

《香港01》今早刊出報道後，再向懲教署查詢如何跟進事件。懲教署今午由服務質素處一名高級懲教主任代表回覆，稱就有關懲教人員涉嫌缺席周年體能測試，但仍獲「補鐘」的情況，署方已指派服務質素處作內部調查。

署方續指，非常注重職員的操守，如發現任何違紀行為，必定嚴肅處理，並希望傳媒提供資料協助調查。不過，署方並未正面回應，會否將事件轉介執法機構調查，以及涉事懲教人員需否停職等問題。

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懲教署周年體能跑步測試爆集體造假醜聞，署方指會作內部調查，但未正面回應會否將個案轉交執法機構調查，以及涉事人員需否停職等問題。（資料圖片）

林卓廷：涉違刑事罪行應交廉署調查

曾任職廉署的民主黨議員林卓廷表示，涉事的懲教人員至少已涉違反，虛假文書及公職人員行為失當等刑事罪行，屬廉政公署的調查權力範圍，因此情況絕非懲教署自行處理的違紀，促請懲教署方立即將個案轉交廉政公署跟進。

他續指，事件涉及多名紀律部隊人員，如屬有組織，情節非常嚴重，認為署方應盡快公開交代事件，讓公眾了解情況，而非只回應傳媒查詢指會內部調查了事。

懲教署周年體能跑步測試爆集體造假醜聞，署方指會作內部調查。民主黨林卓廷指涉事人員涉違刑事罪行，促請署方將個案轉交廉政公署，並盡快公開回應，讓公眾了解情況。（資料圖片／梁鵬威攝）

投訴調查組、委員會由懲教人員組成 中立受質疑

翻查資料，服務質素處乃懲教署架構中，五個主要分支之一，由一名助理署長領導，下設「審核及保安組」、「投訴調查組」及「管理事務及研究組」。當中投訴調查組負責跟進投訴，按署方網頁，該組接獲投訴後，「會盡力在18個星期內完成調查工作」。

現時懲教署投訴制度分為三級，投訴首先由投訴調查組處理，再經投訴委員會審核，不過兩者皆由懲教署人員組成，常惹「自己人查自己人」的質疑。如投訴人不滿調查結果，最後可書面向懲教署投訴上訴委員會上訴，該會由18名社會人士組成，主席為懲教署副署長。

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