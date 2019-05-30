【懲教造假】200懲教員集體造假不了了之？　署長放假不回應

懲教跑步試造假醜聞愈鬧愈大，署方除了上周透過發言人稱會作內部調查外，管理層至今未發一言。《香港01》發現，原來署長胡英明，早於報道刊出前一日開始放假，直至下月九日。胡英明在休假前已經知悉造假醜聞，但仍選擇休假兩周，刊出後亦未有即時中止休假處理醜聞。 民主黨立法會議員林卓廷批評，逾200軍裝職員被揭集體造假，屬重大的誠信危機，署任署長一職的懲教署副署長黃國興有責任回應，但至今仍未公開說明，無法釋除公眾疑慮。

政府電話簿顯示，懲教署長胡英明本月26日、即報導刊出前一天始休假15日。（政府電話簿截圖）

逾200懲教人員被揭集體造假 懲署管理層連日未發一言

《香港01》周一（27日）揭發，塘福懲教所全體軍裝職員，集體缺席跑步體能測試後，偽造已完成考試的紀錄，院所其後更批准職員「補鐘」；該院所主管、懲教署高級監督潘文禧及第三把手、總懲教主任朱英泰等至少兩名高層涉事。

造假醜聞爆出至今踏入第四日，懲教署管理層包括署長胡英明，未公開回應。記者翻查政府電話簿，發現胡英明原來於《香港01》報道刊出前一日（即5月26日，本周日），連續休假15天至6月9日，期間由副署長黃國興署任署長職務。而在胡英明休假前5日（即22日），《香港01》記者已經將塘福監獄造假的對質問題發送到懲教署新聞組，換言之，胡英明在休假前已經知道造假醜聞，但仍選擇休假兩周。

記者周三（29日）向懲教署查詢，署長何時申請休假、署任職務的副署長會否公開回應事件等問題。發言人回覆，署方均已就相關查詢作出回應。而署長今次休假的申請是按既定機制提出，部門人員可按其聘用條款申請放取已賺取的例假。

署長胡英明被立法會議員林卓廷質疑有無心回應事件。（資料圖片） 林卓廷：重大誠信危機 署任署長有責面對公眾 曾任職廉署的民主黨議員林卓廷指，超過200名懲教人員被揭考試造假，屬重大的誠信危機，現在署任署長一職的懲教副署長，有責任應對，「重要政府官員即使正在休假，亦應可聯絡上，如副署長需要請示署長都一定可做到，只視乎署方有無心回應」。

林認為，署方不應以正在調查事件為由，拒絕回應，「至少調查方向等等的基本事情，都可以交代」。林早前接受《香港01》訪問時表示，涉及造假事件的懲教人員，已涉違反虛假文書、公職人員行為失當等刑事罪行，超出懲署調查範圍，促請立即將事件交廉署調查。

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