「港大附屬學院深圳中心」15萬元讀文憑？港大回應：無成立此機構

《香港01》發現有內地中介以香港大學附屬學院（HKU SPACE Community College）「深圳課程中心」名義招生，瞄準成績較差、希望先來港讀副學士再升讀本科學位的內地高中生，每年學費近15萬港元，是HKU SPACE正式課程的三倍。但HKU SPACE回應指，沒有與任何機構合作成立該深圳課程中心，亦沒有委託任何仲介機構招生，會按既定程序處理，並考慮作進一步法律行動。

中介稱在修讀該課程會在廣東省重點中學深圳外國語學校（深外）上課，是替其招生，但記者發現宣傳資料的校園照片，實為冰雪樂園的相片。深外亦否認有與HKU SPACE合作辦學。



【假學歷、高才通簽證造假・專頁】

一間名為遠播教育的內地中介，聲稱替一所「香港大學附屬學院EDFS（深圳）課程中心」（又稱香港大學附屬學院EDFS課程（深圳）學習中心）招生。（遠播教育官網）

宣傳HKU SPACE線上文憑課程「深圳中心」

一間名為遠播教育的內地中介，聲稱一所「香港大學附屬學院EDFS（深圳）課程中心」（又稱學習中心），可提供線上基礎專上教育文憑（EDFS）課程，並為課程招生。

涉事中介網頁及宣傳資料，更直接用上香港大學附屬學院（HKU SPACE Community College）的標誌。在網上搜索這個深圳中心，就只有遠播教育的資料。

中介稱「港大直接營運」 深外高中校園上課

記者佯裝內地家長向中介查詢，中介稱上課地點位於深圳鹽田區深圳外國語學校（深外）高中校園內一整幢教學大樓，是由港大直接營運，又稱有關課程今年是第一年招生。

記者稱學生的成績很差，中介就遊說指課程很適合成績差的學生，可以視為重讀一年。中介稱7月中發錄取信，8月就開學，學生一年級在深圳校區讀完，就可以申請香港學校，更稱「以香港校區的成學成果來看，85%升港八大。」中介更指，需要提供學生姓名及電話，才可以繼續咨詢深圳校區的課程。

宣傳資料顯示，深圳EDFS課程學費為人民幣13.8萬元（約14.6萬港元）。

深圳線上課程每年學費15萬元 為香港三倍

翻查宣傳資料，深圳EDFS課程學費為人民幣13.8萬元（約14.6萬港元），若選擇住宿，每年住宿費8,000元人民幣（約8,500港元）。

惟港大附屬學院官網顯示，線上修讀的EDFS課程學費課僅為5.5萬港元，面授的基礎專上教育文憑亦只需4.7萬元。換言之，內地中介的收費，是港大官方收費三倍。

HKU SPACE指沒有與任何機構合作，成立「香港大學附屬學院EDFS（深圳）課程中心」，亦沒有委託任何仲介機構招生。（蘇煒然攝 / 資料圖片）

HKU SPACE：無成立深圳中心 考慮進一步法律行動

「港大附屬學院」（HKU SPACE Community College）是「港大專業進修學院」（HKU SPACE）附屬機構。HKU SPACE回覆《香港01》查詢指，學院沒有與任何機構合作成立「香港大學附屬學院EDFS（深圳）課程中心」，亦沒有委託任何中介機構招生。學院會按既定程序處理，並考慮作進一步法律行動。

翻查HKU SPACE網頁，校方於2024年6月曾於廣州舉辦大灣區招生日，當時發布的新聞稿亦強調，學院沒有委託任何中介機構招生。

中介聲稱與港大有合作協議 課程由深外提供

涉事的遠播教育為一間在上海註冊的公司，經營移民、留學、國際學校中介業務，曾多次在內地舉辦香港DSE講座，及為內地提供DSE課程的學校招生。

遠播教育在電話回覆稱，課程是由深圳外國語學校（深外）提供，有合作關係，公司只負責為其招生，其他詳情需向學校查詢，又指深外聲稱與HKU SPACE有合作協議。

「深圳外國語學校」簡稱「深外」，是中國教育部認定具有推薦保送生資格的全國16間外國語學校之一，亦是廣東省重點中學。（深外網站圖片）

深外否認與HKU SPACE合辦課程

「深圳外國語學校」簡稱「深外」，是中國教育部認定具有推薦保送生資格的16間外國語學校之一，亦是廣東省重點中學。

記者曾致電深外高中部鹽田校區及國際部查詢，職員均否認該校有與HKU SPACE合辦課程，學校官網亦不見相關EDFS課程的資料。

中介遠播教育官網有相片展示深圳校區，但該相片並非中介所指的學校校園，實為鹽田區的「深圳東部冰雪創新城」。（遠播教育官網）

冰雪樂園當校園照

遠播教育宣傳資料亦錯漏百出，職員推銷課程時稱在深外上課，但其網頁列出的校園圖片，根本不是學校，而是深圳鹽田區的「深圳東部冰雪創新城」。

遠播教育網頁將一年制的基礎專上教育文憑形容為「香港大學先修課程」，稱課程「是香港各大學內部安排的『招生通道』」，不通過公開試招生，只需通過HKUSPACE的入學試。宣傳資料更稱，在該課程取得GPA3.0或以上，就可以「對接港八」。

不過，完成該文憑課程並不是直升大學本科，而是可以銜接副學士或高級文憑課程。

另外，網頁亦稱該HKU SPACE深圳校區2009年起有提供香港國際高中教育文憑課程（IGCSE），但翻查資料，HKU SPACE根本無提供IGCSE課程。

中介網頁列出的教師團隊，大部份都是「偷相」。（遠播教育官網）

教師團隊多為偷相

網頁列出該「HKU SPACE課程」的教師團隊，但HKU SPACE官網的教職員名單並無相關人士的紀錄。當中多名外藉老師都「有名無姓」，記者使用圖片搜索工具逆向搜尋，發現大部份圖片均截取自外國語言學習平台、Linkedin及新聞報道。

「教師團隊」中亦數名有中文名、聲稱是華南師範大學畢業的教師，惟記者發現當中至少三人根本不是中國人，而是曾在網上宣傳、在其他平台教日文的日本人，懷疑有人盜用他人相片。

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