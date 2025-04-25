01直擊深圳「假港大」　揭香港幕後負責人冒認大學顧問混迹教育界

《香港01》早前揭發，有內地中介宣傳港大附屬學院（HKU SPACE Community College）的深圳學習中心課程，惟HKU SPACE指並無官方授權，考慮採取法律行動。記者到深圳追查位於一個冰雪樂園的「假港大」，現場有港大標誌和巨型指示牌，現場人士直指「我們不是港大」，但拒透露幕後負責人並驅逐記者。

記者進一步追查發現，中介透露「假港大」由「香港文教協會」成立，該會會長陳銘賢曾與中介參觀HKU SPACE九龍灣校園，自稱科技大學、北京大學聯營機構，以及城市大學的顧問，但科大及城大都否認；「假港大」亦有參加內地教育展，其中一位演講嘉賓更冒認曾任理工大學教授。



【假學歷、高才通簽證造假・專頁】

港大表明為偽冒的「香港大學附屬學院EDFS深圳課程中心」，位於鹽田區東部冰雪創新城，鄰近深外高中地鐵站。（香港01記者攝）

港大表明無成立 考慮採取法律行動

內地有中介在社交媒體、教育展為「香港大學附屬學院EDFS（深圳）課程中心」招生，聲稱該線上基礎專上教育文憑（EDFS）課程是由深圳重點高中、深圳外國語學校（深外）高中部合辦，可以於該校上課。

雖然HKU SPACE表明並無與任何機構成立深圳中心，考慮採取法律行動，深外職員亦否認學校涉事，但記者發現，有人竟已私自在深圳為HKU SPACE「建校」。

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深圳「校園」有巨型指示牌

記者在4月復活節假期間，到深圳鹽田直擊，涉事「校園」和深圳高中部的鹽田校區只相隔一條馬路，路邊有高逾兩米的指示牌，大字標明「香港大學附屬學院EDFS課程中心」。不過，現場並不是深外的校園，而是名為「東部冰雪創新城」的冰雪樂園，旁邊是冷凍倉庫。

「校園」閘門緊閉，不見學生，閘門前除有HKU SPACE深圳中心的招牌，亦有物流公司、文體教育管理公司的招牌。近正門處的巨大牆身貼上了大幅的維港相片，亦有HKU SPACE深圳中心的字眼。

中介在網上聲稱是教學大樓的樓宇，現場的標示是一幢羽毛球館，頂樓的招牌則有冰雪樂園的名字，又標明「宜居、宜業、宜游」，以及招租電話。

現場一名男子直指「我們不是港大」，但拒透露幕後負責人，又要求保安將記者趕走。（香港01記者攝）

男子直認「我們不是港大」 驅趕境外媒體

記者在門口處拍攝不久，有兩名男子駕車駛近，用廣東話質問記者來自哪裏、是否傳媒。其中一名男子其後下車，招手示意旁邊冷凍倉庫的保安前來，用普通話要求保安將記者趕走，「這個是境外媒體，要特別小心，趕緊報警。」

記者多番詢問趕人離開的男子，該「校園」是由什麼人營運，男子直指「我們不是香港大學」，亦與課程中心無關，但拒絕表明自己是代表什麼公司，指記者「沒有權利知道」。

聲稱代表業主一方的男工作人員及中年婦人，向記者稱之前將場地租予他人使用，將清拆該處和HKU SPACE有關的指示牌。（香港01記者攝）

業主稱將拆除與港大有關招牌

記者離開「校園」範圍時，保安指該範圍是倉庫，沒有學校。

其後，有聲稱代表業主一方的男工作人員及中年婦人自「校園」走出來，稱之前將場地租予他人使用，着記者聯絡「中留服公司」及「香港文創協會」了解HKU SPACE深圳中心的詳情，又稱將清拆該處和HKU SPACE有關的指示牌。

涉事的內地中介曾參觀HKU SPACE九龍灣分校，合照拍攝到當日在深圳「校園」驅趕記者的男人（右二）、自稱代表業主的中年女人（右三）及香港文教協會會長陳銘賢（左一）。

小紅書中介以「港大深圳中心」名義招攬生意

「中留服公司」及「香港文創協會」並無公開資料，但記者聯絡到一名在小紅書上，用HKU SPACE深圳中心名義開設帳戶招生的內地中介，並在中介的微信朋友圈中，找到一系列中介參觀HKU SPACE九龍灣分校的相片，當中有合照拍攝到當日在深圳「校園」驅趕記者的男人，以及自稱代表業主的中年女人。

趕記者男現身教育展

這些中介曾用HKU SPACE深圳中心的名義參加教育展，相關相片亦拍攝到在深圳趕走記者的男人。

中介曾拍片稱，有學生填表「入學」，表格上亦直表接印上港大附屬學院的標誌。據記者取得的中介宣傳資料，課程學費是人民幣13.8萬元（約14.6萬港元），是HKU SPACE官方收費的三倍。

中人中宣傳資料顯示，深圳EDFS課程學費為人民幣13.8萬元（約14.6萬港元）。

《香港01》4月報道涉事的深圳中心時，HKU SPACE回覆表明，沒有與任何機構合作成立上述的該課程中心，亦沒有委託任何中介機構招生，學院會按既定程序處理，並考慮作進一步法律行動。

冒認HKU SPACE的中介到底是什麼人？

「假港大」涉香港文教協會 中介：怎麼可能由港大營運

記者佯裝家長問過深圳的中介，涉事的深圳中心是否由HKU SPACE直營，她回答「怎麼可能」，稱機構是由「香港文教協會」成立，他們不涉港大附屬學院，只是「承擔」了學院EDFS課程的教學輔導工作。不過，中介的宣傳貼文從無解釋這一點。

涉事中介一行人中，更有一名自稱是「前理大客席教授」的吳日新，他更曾為中介演講介紹涉事的EDFS課程。理大回覆指，無論是現職還是前職員，都無吳日新的紀錄。

「香港文教協會」會長陳銘賢持台灣護照，自稱有博士頭銜。

香港文教協會會長稱任大學顧問 科大、城大否認

至於中介稱，為HKU SPACE在深圳「建校」的「香港文教協會」，早年有中文名相同、英文名不同的公司註冊，但到2006年註銷。2017年有人用「香港文教協會」名義開設facebook專頁，並與不同學校舉辦教育活動，但2019年後無再更新。

「香港文教協會」會長陳銘賢持台灣護照，到2024年仍有用協會名義出席活動，他亦有出現於上述中介參觀HKU SPACE分校的合照中。

陳銘賢曾自稱有博士頭銜，曾任北京大學香港科技大學深圳研修院學術總監，一個叫「國際教育科技聯會」的機構稱他是城大高級學術顧問。

不過，科大指香港及深圳都無陳銘賢的聘任紀錄；城大亦回覆指無此人的紀錄。

陳銘賢近年又用「香港中華非物質遺產發展基金會」主席的名義，出席活動及接受內地媒體訪問。

HKU SPACE指沒有與任何機構合作，成立「香港大學附屬學院EDFS（深圳）課程中心」，亦沒有委託任何仲介機構招生。（蘇煒然攝 / 資料圖片）

記者循不同方法都聯絡不到陳銘賢，香港文教協會的位於荔枝角的會址早已由其他公司承租，陳銘賢現時仍報住清水灣村屋，但翻查資料，他於2019年已售出該單位，現時的住客亦指不認識此人。

陳銘賢在香港仍擔任多間公司的董事，公司註冊地址是元朗錦田一個私人屋苑，屋苑保安禁止記者進入。記者亦聯絡過國際教育科技聯會，職員僅指放上官網的資料「不會假」，但至截稿前都無收到回音。

「深圳外國語學校」簡稱「深外」，是中國教育部認定具有推薦保送生資格的全國16間外國語學校之一，亦是廣東省重點中學。（深外網站圖片）

《香港01》4月獨家揭發，一家名為「遠播教育」的上海中介，為涉事的HKU SPACE深圳中心招生，稱課程由深外高中合辦，可於該校校園上課，學費更是HKU SPACE官方收費的三倍。HKU SPACE及深外高中的職員均否認有營辦涉事的深圳中心。

一間名為遠播教育的內地中介，聲稱替一所「香港大學附屬學院EDFS（深圳）課程中心」（又稱香港大學附屬學院EDFS課程（深圳）學習中心）招生。（遠播教育官網）

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