內地補習社「借殼」崇正中學辦DSE班學費19萬　教育局籲勿上當

大量「高才通」人才帶受養人子女來港讀書，衍生「本地生」升讀大學爭議，港府上周收緊定義，2028/29學年起，人才簽證子女需居港兩年，才能以本地生身份入讀本港大學，杜絕「考試移民」，有內地教育機構疑針對新安排在香港「借殼辦學」。一間名叫「摘星DSE」的公司聲稱，與香港私立的崇正中學合辦中學文憑（DSE）課程，可於香港校舍就讀，由該內地機構教學，一年學費連「捐款」最貴要價19萬元，較教育局批准該中學收取的學費貴逾五倍。崇正2018年捲違規辦學，同樣是「借校舍」。

教育局回覆指，無接獲「摘星」於崇正中學校址營辦學校，或開辦教育課程的申請，正就其招生行為採取執法行動，勸喻家長及學生切勿上當，誤信可以「假學生」身份符合居港規定。《香港01》正就事件向崇正中學及「摘星」查詢。立法會議員鄧飛指，現時仍未知涉事機構與崇正中學的合作模式，合作辦學亦衍生學籍問題，教育局應向明確回應這種辦學方式是否可接受。



【假學歷、高才通簽證造假調查報道・專頁】

內地補習社「摘星教育」在多個社交平台宣傳「香港崇正中學」校區，列出招生簡章。但香港教育局無接獲「摘星」於崇正中學校址營辦學校、或開辦教育課程的申請。（招生簡章截圖）

宣傳香港崇正「提供」學籍

內地社交平台一個名為「摘星DSE」的專頁聲稱，與香港崇正中學合辦DSE課程，並正為「香港崇正校區」招生。據宣傳資料指，香港崇正中學會提供正規學籍、校園場地及硬件設施，而「摘星DSE」會負責全科教學、教材研發及升學輔導服務，在校中六學生可以直接以「學校考生」身份報考DSE。

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記者以家長身份，於徵信向「摘星DSE」查詢，職員指機構將於8月17日在深圳舉辦崇正中學高一及高二的招生測試，即招中四及中五學生，預計各級招生58人。招生測試有英文及數學考試，參加的學生需繳付人民幣700元。

內地補習社「摘星教育」在多個社交平台宣傳「香港崇正中學」校區，無向香港教育局申請。招生簡章列明每年學費19萬元，招生對象是中四中五「港籍學生」。（摘星宣傳影片）

招募「港籍」學生 可選「香港非永居」

雖然宣傳資料稱，機構正招募中四及中五「港籍」學生，但招生考試的報名表並無要求學生一定要有香港居留權，「身份類別」一項可選擇「香港永居」、「香港非永居」、「無條件逗留」及「未取得香港身份，在辦/不會有香港身份證」。

報名表列明，中四課程學費約17.8萬港元，中五課程學費為18.8萬港元；宣傳資料則列明，DSE課程每年的學費加上「捐款」約為16萬元至19萬元，「摘星DSE」的職員指學費需直接向「香港校區」支付，但未說明「捐款」的性質。

內地補習社「摘星教育」在多個社交平台宣傳「香港崇正中學」校區，無向香港教育局申請。考試報名表需填寫「香港身份類別」。（摘星提供報名表）

教育局僅批准崇正學費約3萬 摘星收貴5倍

不過，翻查教育局資料，崇正中學獲批收取中四至中六DSE課程的學費，為28,840元至32,800元不等。換言之，「摘星DSE」香港校區的學費比教育局批准崇正中學批出的貴逾五倍。宣傳資料亦指，預計會和酒店合作，為有需要的學生提供住宿，每月要價10000元。

本港開辦正規課程的學校，這些學校須根據《教育條例》（第279章）註冊並受規管。學校須獲批准開辦香港中學文憑考試及 / 或個別非本地正規課程。按「摘星DSE」宣傳資料的寫法，真正提供DSE課程的並不是崇正中學，而是「摘星DSE」。

崇正中學的官網顯示，學校有提供國際中學教育普通證書（IGCSE）及Cambridge Advance Level課程，但無關於DSE課程，或與「摘星DSE」合作的資訊。

內地補習社「摘星教育」在多個社交平台宣傳「香港崇正中學」校區，列出招生簡章。但香港教育局無接獲「摘星」於崇正中學校址營辦學校、或開辦教育課程的申請。（摘星宣傳影片）

教育局：無收到「摘星」於崇正校址辦學申請

教育局回覆《香港01》查詢指，無接獲「摘星」於崇正中學校址營辦學校或開辦教育課程的申請。就「摘星」在未有獲批註冊成為學校之前，以其名義就提供教育課程進行招生，教育局正採取適當的執法行動。

教育局又指，「崇正中學」（而非其他機構，包括「摘星」）是根據《教育條例》註冊的學校，亦獲批准開辦香港中學文憑考試及個別非本地正規課程，但局方並無接獲該校更改學校名稱的申請。

教育局勸喻家長及學生切勿上當，誤信可以「假學生」身份符合居港規定，如有違法定當轉交執法機構跟進。

《香港01》正就事件向崇正中學及摘星教育查詢。記者多次致電崇正中學校長董福，但對方未有接聽電話。

內地補習社「摘星教育」在多個社交平台宣傳「香港崇正中學」校區，列出招生簡章。但香港教育局無接獲「摘星」於崇正中學校址營辦學校、或開辦教育課程的申請。（摘星微信公眾號）

「摘星」今年開設香港分公司

涉事的「摘星DSE」由深圳市摘星教育交流有限公司經營，於2017年成立，法人代表名為陳治龍。該公司於2025年1月亦於香港註冊成立「香港摘星教育有限公司」，公司董事名為蕭浩恩，持香港身份證，報住深圳地址。

「摘星DSE」官網指公司專注DSE課程培圳，又標榜教學團隊是由港大、中大畢業生組成，「將原汁原味的香港教學模式引入深圳」。網上留學中介則介紹，摘星是「由一眾港籍教師自2014年成立」。不過，內地培訓機構提供的DSE課程不受香港教育局規管。

涉事內地機構的社交平台於7月25日起為香港校區招生，政府在同月31日宣布，2028/29學年起，內地人才的子女需居港兩年，才能以本地生身份入讀本港大學。新修訂實施後，內地人才子女在港就學的需求或因而增加。

2018年崇正中學違規辦學，借校址予朗思國際學校上堂。（資料圖片 / 鄧穎霖攝）

2018年捲違規辦學 同為「借校舍」

崇正中學曾捲入違規辦學事件。2018年，朗思國際學校被揭於位於長涉灣的崇正中學校舍，違規營運中、小學，兩間學校亦曾協議合辦課程，但違規事件被揭後，逾半原本執教崇正朗思中學的教師決定不與崇正中學簽約，校方隨後決定停辦相關課程。崇正中學校舍業主為香港崇正總會，是學校的辦學團體。

教育界立法會議員鄧飛。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

鄧飛：合作辦學衍生學籍問題

教育界立法會議員鄧飛指，現時仍未清楚涉事機構與崇正中學的合作模式，如崇正中學單純以業主身份，將校舍出租，問題就出在內地機構在港有無辦學權；但若崇正與內地機構的教師簽約，枱面上就是崇正辦學。

「學校註冊牌照是批給崇正，不是其他機構，現在崇正不是自己辦學，而是和他人合作辦學，這樣又是可行？是否符合註冊牌照？這需要局方明確向業界和社會解答，否則會引起混亂。私立學校愈來愈多，這種辦學方式可否接受，局方要明確回應。」鄧飛亦關注學費水平監管的問題。

鄧飛指，崇正中學是考評局認可的DSE與考學校，即學生並非自修生，而是以學校考生的身份應試，如崇正與內地機構合作辦學，學生的學籍屬哪一邊需教育局釐清。

2018年崇正中學違規辦學，借校址予朗思國際學校上堂。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

大灣區教育資源中心主席：應堵漏洞防鑽空子

大灣區教育資源中心聯席主席黎子傑質疑，為何學生及家長需透過內地培訓機構報讀課程，而非親自到香港的學校申請入學，以及為何在香港中學提供的DSE課程，會由內地培訓機構營辦，又指兩地DSE課程學費差異大是「大問題」，認為教育局對香港及內地共同營辦學的收費標準欠缺監管。

黎子傑指，香港是國際教育樞紐，歡迎各地學生來港就學，但教育局應堵漏洞，不要讓非正規的培訓機構鑽空子。