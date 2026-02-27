甯漢豪：加強版招標妥收費會比現時高　政府會資助確保業主能負擔

《財政預算案》建議，撥款三億元予市建局，當中一億元用作支持推出加強版「招標妥」，另外兩億元用作資助業主，鼓勵他們善用招標妥服務。發展局局長甯漢豪表示，預計加強版「招標妥」的收費會比現時高，因為將會較現時涉及更多工作，又稱當局撥款資助業主，是為此作準備，「希望業主唔洗擔心」金錢上的支出。



發展局今日舉行財政預算案政策局記者會。（黃寶瑩攝）

稱如加強版招標妥受業主歡迎 政府不介意再注資

發展局局長甯漢豪今日（27日）在《財政預算案》政策局記者會表示，「招標妥」收費是收費服務，長遠要自負盈虧，現時評估一億元已足夠作加強版「招標妥」團隊的起始資金。但她指，若未來招標妥受業主歡迎，為減少圍標風險，政府不介意再注資。

她又預計加強版「招標妥」的收費會比現時高，因為將會較現時涉及更多工作，例如制定及更新預審名單、評標、給業主意見等，政府撥款資助業主，是為此作準備，「希望業主唔洗擔心」金錢上的支出。她指實際收費加幅仍有待公布，但強調現時招標妥每戶只需付數百元，相信他們有能力負擔。

業主只須付5%到50%收費 料日後仍屬業主可負擔水平

甯漢豪又指，招標妥服務屬「高度資助」，業主只需要付約5%到50%的收費，未來即使收費上升，經過政府資助，都是業主可以負擔的水平。至於未來大維修費用會否上升，她指政府有「樓宇更新大行動」資助，今次預算案亦建議預留30億的撥款，希望業主能放心，政府屆時會提供資金資助及專業支援。

被問到如何監察加強版「招標妥」評標過程，她稱市建局作為法定機構，有內部管治架構，包括利益申報、 定期審計機制，認為市民可以放心。甯漢豪又指，評標準則稍後會推出，會考慮是否符合成本效益、價錢是否合理等，亦會列明每個環節所佔分數。

新一份財政預算案建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目。（資料圖片／楊凱力攝）

發展局局長甯漢豪（中）表示，當局希望民間自行構思如何活化鄉村。（黃寶瑩攝）

「北都城鄉共融基金」計劃 盼民間構思活化鄉村方式

另外，預算案建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目。被問到有否目標村落，甯漢豪指，當局希望民間自行構思如何活化鄉村，故不希望由政府決定。不過，計劃涉及放寬村屋改裝作民宿或餐飲設施，需要經過城規會做政策鬆綁工作，政府屆時會挑選有潛力的村落，向城規會作更改土地用途申請。

被問到會否擔心「過度旅遊」，她指基金並不涉及一些生態敏感的地方，惟強調村落應有其「氣息」，當局不希望鄉村過份城市化，日後審批時，會在這方面作考慮。