華營建築涉19年東涌地盤致命意外　被紀律委員會譴責及須付研訊費

大嶼山東涌市地段第38號餘段一個建築地盤，於2019年6月29日發生致命事故，一名工人嚴重受傷，送院後被證實死亡。屋宇署的註冊承建商紀律委員會早前按《建築物條例》，對涉事建築承建商「華營建築有限公司」展開紀律研究，署方公布，最終裁定華營建築因觸犯與建築工程有關的罪行被法庭定罪，須予以紀律處分，紀律委員會命令該承建商須被譴責和支付紀律委員會及屋宇署合共8.84萬元研訊費用。



註冊承建商紀律委員會今日（15日）表示，早前根據《建築物條例》，完成對涉事建築承建商「華營建築有限公司」的紀律研訊，裁定其因觸犯與建築工程有關的罪行被法庭定罪，須予以紀律處分。（華營建築有限公司網頁）

有關個案涉及一宗於2019年6月29日，在東涌一個建築地盤發生的致命事故。一名工人於處理一叠鋁通板時，被倒下的通板壓着，嚴重受傷並在送院後被證實死亡。華營建築有限公司因違反《工廠及工業經營條例》的規定，被勞工處檢控，並於2022年1月3日在西九龍裁判法院被定罪及判罰款一萬元。鑑於有關定罪，屋宇署遂根據《建築物條例》第13（1）條的規定，通知紀律委員會考慮向該承建商採取紀律行動。

紀律委員會表示，裁定華營建築因觸犯與建築工程有關的罪行被法庭定罪，須予以紀律處分，命令其須被譴責和支付紀律委員會及屋宇署，合共88,400港元的研訊費用，當中包括就委員會研訊方面經評定的費用62,900港元，以及就建築事務監督方面經評定的費用25,500港元。

屋宇署則指，根據《建築物條例》，若註冊承建商就建築工程有關的罪行被法庭定罪，或在建築工程方面犯有疏忽或行為不當，該承建商可被紀律處分。