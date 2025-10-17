將軍澳樂頤居工傷｜裝修工觸電亡　涉事工程公司及承建商共罰71萬

前年12月將軍澳一間正在翻新的安老院舍發生致命意外，一名工人連接電線時觸電失去知覺，同日離世。涉事公司包括信誠營造工程有限公司、偉成設計工程有限公司、聯訊電業工程有限公司及一名承建商，被勞工處檢控，今日（17日）分別被判罰款2萬元、22.8萬元、23.4萬元及22.8萬元。



觀塘裁判法院。（資料圖片）

房協將軍澳樂頤居安老院舍地盤前年發生致命工業意外，一名42歲電工連接電線時觸電暈倒，其後不治，勞工處就事件檢控3間工程公司及一名承建商，包括信誠營造工程有限公司、偉成設計工程有限公司、聯訊電業工程有限公司，今日（17日）在觀塘裁判法院分別被判罰款2萬元、22.8萬元、23.4萬元；承建商則罰款22.8萬元。

信誠營造工程有限公司違反《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（電力）規例》的規定，偉成設計工程有限公司、聯訊電業工程有限公司及一名承建商因違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（電力）規例》的規定。

案情涉及一宗於2023年12月5日在將軍澳一裝修地盤發生的致命意外。一名工人進行電線連接工作時觸電失去知覺，工人於同日離世。