01福島直擊・採訪手記｜是處理水、污染水　抑或核廢水？

日本福島第一核電廠的核廢水最快今日（24日）正式排放，《香港01》記者在排水前夕的8月初親赴福島，了解當地人對事件的看法。為期一星期的採訪，爭分奪秒，走訪無法解封的廢墟、正在復興的災區，也探訪了受到影響的福島人。頭腦一邊消化着眼前震憾的景象，一邊嘗試用極短的時間，了解福島人在311後的12年，一路是如何走來、今後又何去何從。

報道以外，仍有一個問題縈繞心頭：到底是處理水、污染水，抑或核廢水？



記者、攝影：李穎霖、梁祖饒 日本福島直擊

撰文：李穎霖



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

排水前夕，在離核電廠約60公里的海灘，仍有小朋友無憂無慮地嬉水。（梁祖饒攝）

步入盛夏，日本排放福島核廢水的計劃，成為了我們關注的重點。我們7月研究去福島採訪是否可行，短短幾日後，就變成「拍板成行」。

可以親身到福島採訪是一個難得的機會，作為一個記者，「拍板」當刻當然興奮。不過要在短時間內完成資料搜集、邀約訪問，策劃拍攝影片，加上排水時間、約訪進程等多個未知數，起程時心中仍然忐忑，生怕稍有不慎，就會毀掉這個集結多名同事心血的報道。

《香港01》記者在排水前夕的8月初親赴福島採訪。（梁祖饒攝）

幸好，我們臨場執生之餘，亦「有啲運仔」，順利地接觸到不同的福島人，亦很幸運地獲批進入仍未解封的「歸還困難區」。

「歸還困難區」及已解封災區內的廢墟，仍然停留在災難發生的一刻；正在去除污染的地區，包裹着輻射泥土的黑色膠袋，堆積如山。縱然曾在新聞、紀錄片上看過，但到了現場親眼目睹這些畫面，腦袋仍需時間消化那份衝擊。

「歸還困難區」內的廢墟，仍停留在災難發生的一刻。（李穎霖攝）

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每一位劫後餘生的福島受訪者，都毫不吝嗇地向我們分享，在311後一路走來的經歷。12年的復興之路不易走，亦不是每一個受訪者在災後，都可以重建自己的人生。在日台灣人詹旭惠說着災後的壓力、翻天覆地的改變，亦令聽着的記者紅了眼眶。

身份、角色、受到的影響不同，福島人對排放核廢水的看法亦不一。無受切身影響的人，眼見水缸爆滿，在現實層面來說，排水是逼不得已；漁民小野春雄和其他同業，心中有份作為福島漁民的驕傲，災後花費了12年才令當地漁業稍有起色，至今捕漁次數仍然受限，現在排水或將多年的努力推倒重來，不難理解他們的失望和憤怒。

離開「歸還困難區」時，職員用輻射計檢查記者的鞋底。（李穎霖攝）

在香港，討論總聚焦在核廢水對人體、食物安全的影響，或以後是否再無日本水產食，但排水並不只是一個科學問題。在外交和政治角力之前，這更是災後復興和程序公義的問題。針對這一點，福島大學的林薰平副教授和一眾有心人士，正努力建構對話平台，嘗試帶出所有微小的聲音，讓所有持份者都可以參與討論。

回港後，經歷了翻譯、趕稿和製作影片的瘋狂，系列報道終於「見街」，亦剛好趕及宣布排水之時，令新聞保持熱度。

日本福島第一核電廠的核廢水最快今日（24日）正式排放，（梁祖饒攝）

然而，仍有一個問題縈繞心頭：排放的是處理水、污染水，抑或核廢水？

尤記得起行前，為統一冷卻水的叫法，我做過一輪資料搜集。日本官方、普遍傳媒說是ALPS（多核種除去設備）「處理水」，當地的反對排水人士稱之為「污染水」，我們最後選擇了「核廢水」。

準備排放的水經過處理，被稱為「處理水」並無不可。翻查字典，「污」解作不清潔，「廢」則解毀壞、無用，兩詞均可描述即將排放的「水」的不同狀態，並無特別偏向。

哪一個才是最貼切的稱呼？聽過不同的說辭後，到這一刻，我仍在思索。一個稱呼未必有立場和態度，但對於排水，希望讀者可以了解各方聲音和意見，思考過後，再作自己的判斷。

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