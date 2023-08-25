01福島直擊・災害傳承｜不忘教訓走向復興　福島冀發展氫能創科

福島周四（24日）開始排放核廢水，成為國際新聞焦點，但核電廠之外的福島，原來在311過去12年間，一直被災難的慘痛記憶和影響籠罩。營運核電廠的東京電力在已解封的災區設立「災害傳承館」，回顧災難的過程，以及善後的工作。

記者採訪時發現，福島人民在修復傷疤之餘，選擇銘記過去的傷痛和教訓。目前福島的沿岸地區亦正復興，引入不同的科技和工業，邁向創新海岸。



記者、攝影：李穎霖、梁祖饒 日本福島直擊



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

東京電力於福島富岡町設立廢爐資料館，回顧災難的過程，以及善後的工作。（李穎霖攝）

福島第一核電廠橫跨雙葉町和大熊町，核災發生後，相鄰的富岡町亦成為災區，居民需要撤離。富岡町大部份土地已經解封，東京電力亦將町內的原本的能源資料館，改建成廢爐資料館，供遊客參觀。

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東電設廢爐資料館 向受核災影響人士致歉

記者8月赴福島採訪時，亦曾參觀過廢爐資料館。展館以短片和模型，解釋311當日，地震和海嘯侵襲福島，福島第一核電站失去電力，無法冷卻反應爐中的核燃料後，如何引致後來爐芯溶毀及爆炸，東京電力亦在館內向受影響的人士致歉。

廢爐資料館亦介紹核廢水淨化和排海的過程，以及使用小型機械人進入毀壞了的反應堆，視察及清理熔解了的核燃料碎片。據導賞員介紹，核電廠仍有近4500名職員，正在進行善後及廢爐工作，現時只有在特定範圍、接近反應爐時，才需要穿上包覆全身的保護套裝。

核電廠的職員現時只有在特定範圍、接近反應爐時，才需要穿上包覆全身的保護套裝。（李穎霖攝）

東電在展館指出，現時職員在福島第一核電廠內接觸到的輻射量已大幅下降，據2020年8月的數據，職員平均每月接觸到將0.22微希沃特。一般人一年會接觸到約3微希沃特的輻射量，按東電的數據，職員一年單在核電廠接觸到的已接近此水平。東電亦規定，職員在5年內累積接觸輻射量達100微希沃特，就需要離開核電廠的崗位。

多地設原子力災害傳承館

不單是東電的廢爐資料館，福島縣內亦設立了富岡檔案資料館、雙葉町的「東日本大震災・原子力災害傳承館」等多個設施，記錄311當下的情況，及核災的善後工作。

雙葉町的傳承館位於海邊、曾被海嘯侵襲的位置，展館向大眾傳遞自然災害和核災的知識，亦展示了311災後，日本媒體拍攝到的照片，和一輛被海嘯打到變形的消防車。

福島兩反應爐將廢止 需時數十年

現時福島兩個核電廠都正在廢止核反應爐，需時或長達數十年，之後兩個核電廠都會停止運作。銘記災難帶來的教訓之餘，福島亦在邁向復興，日本政府為此提出「福島創新海岸構想計劃」，當中提到引入氫能及其他可再生能源。

福島縣於2021年已指，按太陽能、風力和生物等可再生能源的發電量推算，到2025年單靠可再生能源就可以自給自足。福島浪江町產生的氫能，亦曾用於2021年的東京奧運及殘奧。

日本政府提出「福島創新海岸構想計劃」，當中包括引入可再生能源，圖為2020年建成的福島氫能研究場。（福島創新海岸構想計劃官網）

日本政府提出的創新海岸計劃，亦計劃在福島的沿岸城市，發展協助救災的無人機、醫療技術、航天科技等技術，至2022年底，已有超過400間公司進駐沿岸地區。多個民間及商業機構，亦組織「希望旅行團」（Hope Tourism），帶遊客參觀受災的地方、了解災民的生活，並認識新生福島。

復興工作不斷，福島正洗脫災區之名，邁向新生，待建設完成，迎回居民。

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