郝爾彬提出二次公投可能　不過是遲來的白武士

一個帝國的覆亡是如何發生的？像羅馬帝國、朱明皇朝一樣，被蠻族入侵而沒落，抑或是像拿破崙帝國、納粹德國輸掉對外戰爭而敗亡，還是像大清、沙俄一樣，爆發革命而被推翻？歷史上最輝煌的日不落大英帝國，卻選擇了最窩囊的方式走向自毀之路。3月29日的脫歐死線正逐秒倒數，英國朝野卻至今沒法達成一份方案。此時，在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）突然表態支持二次公投，對於已成死局的脫歐前景，竟已是遲來的白武士。

卡梅倫冒險豪賭釀亂局

本來英國作為一個世界霸權，早在二戰後日落山河，但其為聯合國常任理事國及歐盟的重要成員，在國際事務仍有一定影響力。不過2008年的金融海嘯，令英國再一次受重擊。首相卡梅倫厲行緊縮政策，令低下階層生活百上加斤，滋長出潛藏已久的分離主義及疑歐情緒。卡梅倫幸運勝出了2014年蘇格蘭獨立公投後食髓知味，再謀搞一場脫歐公投搶走聲勢日隆的英國獨立黨選票，結果其政治豪賭卻把國家帶進了萬劫不復之深淵。

英國脫歐：2016年，時任首相卡梅倫在「脫歐公投」豪賭失敗後辭職。（路透社）

公投把國家撕裂成留歐與脫歐兩股互相對立的勢力，亦把保守黨及工黨兩大黨一分為二。本來首相文翠珊支持留歐，卻要代表政府與布魯塞爾外爭國權，又要內抗前外相約翰遜（Boris Johnson）等保守黨中強硬脫歐派的勒索和逼宮。相反，郝爾彬是黨內的死硬老左派，早在70年代已經以會損害本國工人階級利益而反對加入歐洲共同體。本來在貝理雅的新工黨政策下，郝爾彬這類老左已經是買少見少，直至金融海嘯重燃了左翼運動，郝爾彬的主張竟然再受青睞，更當上了工黨黨魁。

郝爾彬猶豫不決失良機

郝爾彬雖然令工黨在民調中一度咬緊執政保守黨，但其在脫歐公投沒有傾盡全黨之力催票，令外界質疑他本為脫歐派的身分因此而放軟手腳，使其備受抨擊。而且當留歐派發動大型示威要求二次公投時，郝爾彬亦以尊重公投結果為由反對，也令大部分為留歐派的工黨議員及選民大感不滿。

當保守黨因脫歐方案而陷入內亂時，郝爾彬沒有將自己樹立為比保守黨更佳的選擇。其高不成低不就的關稅同盟方案，雖未有如文翠珊死板官僚的方案般在國會遭受恥辱式的否決，但同樣既滿足不了極欲留歐的選民，也未有採納脫歐派欲與歐盟一筆勾銷的想法。郝爾彬失去了2017年大選中在脫歐問題搶奪話語權的時機，令其與唐寧街失諸交臂。此後其多次嘗試扳倒文翠珊，都只是白費功夫。

英國工黨因該國脫歐問題陷入分裂。7名工黨議員周一（18日）宣布因不滿黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）處理脫歐事宜方式而退黨。（路透社）

直至最近八名親歐派工黨議員退黨另立新組織，郝爾彬終於抵受不住壓力而屈服，宣布若其方案被國會否決，將動議舉辦二次脫歐公投。先不論黨內脫歐派會否因此而反彈，郝爾彬就算要再辦公投，也需要全體工黨議員與其餘65名小黨派議員外的10位保守黨議員倒戈方可通過議案，可能性甚低。

事實上，二次公投實現機會並不大，就算一旦成真也將會造成留歐、脫歐兩派的互相對立，勢令國家再度陷入撕裂，也會落得不尊重民主的罵名。而郝爾彬的脫歐方案，在國會亦沒有足夠支持，注定遭否決。至於文翠珊的終極脫歐方案，未能預期於本周發表而要押後至3月12日，即脫歐死線前僅17天。

文翠珊化腐為奇臨挑戰

以現時談判中，就以愛爾蘭邊界問題最為棘手。雙方若不能如期達成協議，或者方案未能獲得國會支持，都會觸發各界最為擔憂的無協議脫歐，屆時很可能會出現人流、物流、航空、金融等大混亂。從各方面看，英國現時往任何一個方向走都是只會是災難。而就算雙方同意押後脫歐死線，雙方難題一天未解，英國只能在這場脫歐死局中永恆輪迴。

文翠珊的新脫歐B計劃受挫，現距離3月29日限期已時日無多。（路透社）

就算最終文翠珊能在限期前化腐朽為神奇，拋出一個各方都能接受的方案，順利啟動《里斯本條約》第50條的脫歐程序，經過此兩年多的內耗和折騰，政局混亂的英國已淪為國際笑柄，也失去了領導世界的話語權。或許當初以民族主義動員的獨立黨法拉奇（Nigel Farage）也想不到他以為會令英國再度興盛的脫歐公投，最終反使其失去了大國風采。而冒險好賭的卡梅倫、猶豫不決的郝爾彬、死板官僚的文翠珊、野心勃勃的約翰遜，這些貪婪無能，只為個人利益的政客也不同程度的把英國推向了深淵。

郝爾彬已失去了當白武士的時機，而文翠珊能在脫歐死線前把英國從脫歐深淵，做一下悲劇中的英雌嗎？兩周內將自有分曉。