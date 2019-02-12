美國政壇新星推綠色新政　香港亦亟需氣候政策

去年美國中期大選冒出了一位民主黨的左翼新星奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez），以29歲之齡當選為史上最年輕的國會議員。科爾特斯當選以來，一舉一動一直受保守派媒體攻擊，卻反而為她贏得人氣。上任僅數月，她已提倡多項大膽進取的政策，繼提出將每年收入逾1,000萬美元人士的個人所得邊際稅率提高至70%後，再提出「綠色新政」（Green New Deal）計劃，全方位解救迫在眉睫的氣候危機，成為美國政壇的熱議話題。

「綠色新政」取名自美國總統小羅斯福在1930年代應付經濟大蕭條大刀闊斧的「新政」改革。除了提倡達零碳減排、起用再生能源，科爾特斯還主張積極協助受極端天氣影響的民眾、資助農民與牧民發展可持續經濟模式、修復被破壞的生態系統、加強大眾運輸的基建設施等不同層面的氣候政策。

「綠色新政」當然招來口舌便給的美國總統特朗普揶揄，他發推文嘲諷民主黨人將「永久消滅所有飛機、汽車、乳牛、石油、天然氣和軍隊……聰明！」曾因角逐眾議院院長與黨內進步派有嫌隙的現任眾議院議長佩洛西也對此報以不屑口吻，「綠色夢想或什麼的，沒有人知道它是什麼」。親商的英國《經濟學人》亦撰文批評，指其計劃空泛，僅為空中樓閣。不過，現時眾多已宣布參選下屆總統大選的民主黨人，不論溫和派到進步派，都一致支持科爾特斯的方案。氣候政策勢必成兩年後總統大選的焦點。

美國總統特朗普不理國際社會反對，於2017年退出《巴黎氣候協定》。（路透社）

特朗普不屑科爾特斯的「綠色新政」計劃其實毫不意外。他在競選時已聲言全球暖化是中國製造的騙局，上任後又不顧眾怒退出《巴黎氣候協定》，最近當民主黨參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）在大雪中宣布參選總統時，特朗普又嘲諷她像雪人一樣在冰天雪地中聲言打撃全球暖化。身為全球第二大碳排放國之首，特朗普對氣候變化的輕視及否定態度，實在令人擔心。

氣候危機並非一國一洲之事，而是影響着全球75億人類的未來。香港剛經歷了有紀錄以來最熱的農曆年初一至年初三，去年又受到超強颱風「山竹」蹂躪，雖沒有證據證明此是氣候變化直接引起，但全球平均氣溫上升，南北極融冰速度加快，極端天氣越見頻繁，卻是科學家所公認。

天文台前台長林超英一直孜孜不倦勸勉港人應對氣候危機，近日他呼籲港人少食巴西雞翼，被轟離地。的確，在全球經濟鏈環環相扣的當下，要做到林台長所說的少食外國進口食物，少在網上購物，談何容易。另一邊廂，有論者指碳排放應由政府層面着手，個人行動無助解決氣候問題。然而，當氣候危機迫在眉睫，由下而上的全民行動絕對有多少作用。

林超英建議香港市民應「食少啲巴西雞翼」和減少網上購物，以減少碳排放和製造不必要的包裝。（資料圖片）

當然，政府確實須為應對全球暖化負起更大責任。環境局雖在2017年發表《香港氣候行動藍圖2030+》，定下將人均碳排放量由2016年的5.7公噸減至2030年的3.3公噸至3.8公噸的目標，但有本地環團發現與《巴黎氣候協定》的2公噸目標仍相距甚遠。而且既然香港作為全球第一大碳排放國之主要城市，又是粵港澳大灣區的城市之一，港府何不作帶頭作用，在《珠江三角洲地區空氣質素管理計劃》基礎上進一步推動可再生能源，減廢減塑，以改善區內空氣及居民健康？

氣候危機關乎全球75億人的命運，絕不可等閒視之。對於特朗普這類擺明不承認氣候變化的，我們當然要嚴加駁斥，但對於把解救氣候變化的行動視作空中樓閣，離地理想的犬儒態度，我們也須警覺。政府有責任訂立更全面進取的氣候政策，就個人而言，建立全民環保的文化雖路途遙遠，但我們勿以善小而不為，畢竟締造綠色地球，僅非只為我們自己，為的更是我們下一代的福祉。