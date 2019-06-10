【逃犯條例】遊行人數各說各話　無助社會認清實況

數十萬計港人反對《逃犯條例》修訂遊行，是民怨的總爆發，政府必須正視。 警方只公布最高峰期間的參與人數為 24 萬，顯然未能反映全貎，且給人粉飾太平之感。另一方面，民間人權陣線估算 103 萬人參與遊行，也有粗疏之嫌。 計算實際參與人數是重要的，這不在於判斷比拼陣營實力，而是忠實記錄社會政治發展。政府若要挽回一絲民望，那政府應當公開研究方法。民間亦應不斷探索更準確的研究方法，方能減少疑竇。

民陣9日發起反對修訂《逃犯條例》遊行，宣布有103萬人響應。（資料圖片）

必須明白，參與群眾活動的人群經常流動，外界難以評估人數，肉眼估算必有誤差。調查人數也受資源限制，未能派充足人手在場密集數算。當中，遊行比集會更難估算，因為大批人會離隊插隊。隨着圖像和影片解像度愈來愈高，加上運算速度提升，科技專家積極研發精準的人流計算的技術，但技術仍需要一段時間才會成熟。

缺乏精準而一致的估算方法，官方、親政府和反對政府群體各自工作，如何匯報也眾說紛紜。也因為如此，各方也會批評對方陣營的統計誇大，只憑印象和服務政治目的，欠缺科學研究方法。立場明顯的媒體，往往引用相同意識型態的數字並刊登頭版，有時則為表公允，同時匯報多個數字。市民亦各取所需，傾向接收己方陣營公布的數字，結果社會莫衷一是，無助後人認清史實。

【69遊行】6月9日，民陣發起第三次反修例遊行，民怨沸騰下，是次遊行人數和2003年七一相比有過之而無不及，多個港鐵站迫爆，龍尾遲遲未能離開銅鑼灣。民陣表示有103萬人參與，但警方指最高峰有24萬。香港眾志等團體宣布繼續留守。（洪嘉徽攝）

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這種情況無助社會討論，尋找真相。很大程度上，政府有份推波助瀾。警方近年發布遊行集會數字，不時有違常識。剛過去的悼念六四三十周年集會，警方沒有公布總體參加總數，只公布最高峰時期集會人數。

令人大惑不解的是，參與者站滿維園六個球場，警方估算最高峰期有 3.7 萬人集會，明顯低估實況。周日遊行，警方亦指最高峰期有 24 萬人集會。部門只傳遞一個訊息，予人輕蔑參加者之感。事實上，警方過往回應傳媒，指警方估算遊行集會人數只供內部參考及未來部署之用，沒有公開估算方法。試問連警方和政府最簡單的數字也左支右拙，何以在大事取信於民？

那邊廂，民間人權陣線歷年公布的遊行人數，不無爭議。2003 年和 2004 年的七一遊行，前者參與人數較後者多，但兩年也公布五十萬人，後來評論者多自我修正，指 2003 年有「超過」五十萬人遊行，實際數目已難考究。而 2004 年的估算方法被批有誤，重覆計算頭尾人數，但數字已深入民心。

2003至2018年七一遊行人數點算結果比較。（圖表來源：港大民意研究計劃）

說近一點，民陣在 2011 至 2014 年及 2016 年公布七一遊行人數，跟港大民意研究計劃估算的差別甚大，達三至五倍。港大民研的研究方法較為嚴謹，例如包括在場估算及電話調查，用作調整未被點算遊行者的倍大參數也有解釋。基於往績，加上今次參與人數超出預期，民陣未必及時點算人數，日後需要詳述 103 萬這個數字的估算方法，好讓學者和民眾判斷。

此刻，通勤數據或有助估計周日遊行人數。6 月 9 日前往港島北的港鐵、小輪、過海巴士的乘客量，理應較一周前同期異常增長。簡單來說，只要比較兩星期的八達通／單程票乘客用量，就可以估算相當部分的遊行人數。當然，大前提是運輸機構願意公開數據，而且估算依舊有缺陷，例如沒有計入使用其他交通工具，或者徒步參與者，不過這是較客觀的數據，有助比較警方、民陣以至一般市民的數字。