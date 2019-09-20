即將第二次政黨輪替　突尼西亞是否阿拉伯之春的特例？

北非國家突尼西亞周日（15日）舉行的總統選舉中，兩名政治門外漢——法律教授薩伊德（Kaïs Saïed）和身陷牢獄之災傳媒大亨卡魯伊（Nabil Karoui）——從26名候選人中突圍而出，躋身下月舉行的次輪選舉。相較利比亞、敘利亞、巴林和也門等地，突尼西亞作為阿拉伯之春的發源地，其民主化過程尚算來得平穩，避免在政權更迭時兵戎相見。但突尼西亞雖為第四波民主化浪潮後唯一能保有成果的國家，革命是否對兌了推翻本阿里（Zine El Abidine Ben Ali）的期許？其茉莉花革命又有什麼與別不同之處？

2011年突尼斯爆發茉莉花革命，並推翻本阿里（Zine El-Abidine Ben Ali）政權後，與兄弟會關係密切的「復興運動黨」（Ennahda）終於被允許籌組政黨。(AFP)

解決不了社會問題 卻解決了該問責的人

2010年12月，小販布瓦吉吉（Mohamed Bouazizi）為抗議擺攤時遭受城管濫用職權，投訴無門後在首都突尼斯一座政府大樓外引火自焚，點起當地人長年累月對獨裁政權的民怨，繼而推翻本阿里23年的統治。及後，示威浪潮在中東及北非遍地開花，席捲埃及、利比亞、敘利亞、巴林、也門等多個國家，但多國在運動過後不是陷入內戰，就是重回鐵腕統治的道路上，唯獨突尼西亞仍能按着民主的遊戲規則，和平地更替政權。

有別於埃及穆斯林兄弟會和塞西（Abdel Fattah el-Sisi）的鬥爭故事，迄今突尼西亞仍處於民主化的過渡時期，主因之一是當權者願意與反對派分享政治權力。首先，當民眾在2011年把本阿里趕下台後，後續的繼任人不但特赦了數千名前朝的政治犯，更沒有試圖將憲政民主聯盟（Rassemblement Constitutionnel Démocratique）的成員排除在新政權之外。「大和解」無疑令不少支持革命的民眾感到擔憂，但同時使該國免疫於像在利比亞爆發的報復性暴力。

埃塞卜西2017年出席七大工業國集團（G7）峯會（VCG）

然而，本阿里的離開並未隨即冷卻民眾情緒，時間直至法院宣判流亡海外的前總統多項控罪後半年，社會才漸見穩定，迎來革命後首次選舉。2011年10月，革命前被視為非法組織的伊斯蘭復興運動黨（Ennahda）贏得41%選票，搖身一變成為議會第一大黨，正式主導政治風向，但更重要的看點是復興運動黨如何在執政時期面對民眾的反撲。

2013年，突尼西亞乍現過渡時期的危險時刻，復興運動黨不但就國家安全議題與反對派鬧得火熱，也未能在伊斯蘭化和世俗化中找到平衡，使議會運作陷入膠着。此時，該國的主要工會、資方代表、大律師協會、人權聯盟（LTDH）等民間組織發起全國對話，促使雙方妥協。雖然談判曾數次接近破裂，但最終亦能達成解決方案——復興運動黨同意放棄權力，並在國會通過新憲法，為未來的全國選舉奠定和平過渡的基礎。更重要的是，當選舉結果一面倒支持強人領袖埃塞卜西（Beji Caid Essebs）所領導的「突尼斯呼聲」（Nidaa Tounes），復興運動黨亦甘願信守承諾，退位讓賢。

由4大公民社會團體組成的「全國對話機構」獲頒2015年諾貝爾和平獎，圖為其中一個機構——突尼西亞人權聯盟（LTDH）主席 Abdessattar Ben Moussa。（法新社）

時至今日，突尼西亞將踏入第二次政黨輪替，局勢漸見穩定，但這又是否足夠判定該國是連綿亂局中唯一的成功例子？回顧茉莉花革命的肇因，其實難以用單一成因理解，反而人民自發走上街頭，訴求各異，當中包括通貨膨脹、政治菁英貪腐、言論自由、失業率飛升等等，都加深了民眾對政府的不滿，最終推翻政權。

儘管革命後歷屆政府都嘗試扭轉經濟劣勢，惟現況卻與革命前差別不大。例如，突尼西亞的國債水平已達到國內生產總值70%、通脹率上升至6.7%，官方失業率仍處於15.5%（部分內陸地區更高達三成），皆影響了民眾對「民主」的信心。據2018年Afrobarometer的調查發現，只有46%突尼西亞受訪者認為民主是最好的政府形式，遠低於2013年的70%；更明顯的是，在剛過去的首輪選舉中，投票率只得45%，亦遠低於該國2014年首次民主選舉的64%。

突尼斯總統選舉：圖為現任總理沙赫德9月15日在該國首都突尼斯外的城鎮拉馬爾薩一個票站投票。（AP）

此次換屆選舉之際，本阿里周四（9月19日）於沙特阿拉伯病逝，時間上可謂歷史之巧合。茉莉花革命無疑解決了該問責的人，但怎樣看也未解決社會及經濟問題。這場革命值得與否，最終亦只有當地人才懂得回答。