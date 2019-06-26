沙特該問鼎「反人權大國」　活在極權國度可有多糟？

論及波斯灣國家沙特阿拉伯，除了豐富的石油蘊藏量，更有血跡斑斑的人權狀況。去年十月異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被肢解後，世界重新聚焦在沙特的人權議題，聯合國更發表詳細報告，將矛盾直指該國王儲。惟諸國領導人對利雅德的人權狀況仍相當「友善」，加上新聞周期之快，只怕卡舒吉和其他受害者的公義或會石沉大海。

2018年10月25日，法國巴黎有示威者手持標語，就美國《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案抗議。（Getty Images）

在沙特當記者 可能比從軍更危險

去年十月至今，卡舒吉的無妄之災不但未能沉冤得雪，其公義平反的過程更受大國政治左右。其實，聯合國日前（19日）就發表了長達100頁的調查報告，指明沙特應為卡舒吉的「法外處決」負責，並在結尾指出有「可信證據」指向王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）涉案，故理應接受調查。既然殘殺記者是為國家行為，那為何國際社會仍能姑息養奸，不對沙特採用「極限施壓」？

要國際社會對沙特的惡行作出回應，必須動用安理會的制裁權力，否則上述引述的調查報告，說穿了就跟口頭譴責的威力不遑多讓。可是，安理會的制度設計仍離不開大國政治的思維，美國的阻力更是問罪興師的一大阻力。華盛頓作為聯合國的奠基者，本應可藉着安理會的權力，消弭國際事務上的叢林法則，以保障人權。奈何現時安理會五個常任理事國仍按照自身利益所求，要不是口裡說着人道主義來包裝外交政策，就是帶着事不關己的態度，旁觀事勢發展。若聯合國真是按其設立原意運作，相信卡舒吉的未婚妻Hatice Cengiz也不用四出奔走、遊說，望國際輿論繼續施壓，迫令偽善國家有所作為。

卡舒吉遇害案：聯合國調查報告指，有可靠證據指出沙特王儲穆罕默德應該接受進一步調查。（美聯社）

卡舒吉原為沙特阿拉伯新聞工作者，曾因敘利亞內戰的地緣政治考量，公開表示沙特不該過分期望特朗普對該國的幫助，奈何事後卻收到「溫馨提示」，擔心他的言論可會影響到王室與美方的對話；後來在卡塔爾斷交風波中，沙特媒體陷入戰狼式好鬥狀態，幾乎所有沉默、不歸邊的傳媒人被指控為叛徒，終令卡舒吉避走美國。換句話，當局下令將遠走美國的卡舒吉禁聲，不但連「國家安全」的陳腔濫調也未用上，而是在沒有控罪下，在沙特駐土耳其領事館把他非法謀殺、肢解和棄屍。

卡舒吉案並非沙特打壓傳媒的孤例。如同無國界記者（Reporters Without Borders）指出，當局「對沙特記者密切監視⋯⋯儘管穆罕默德談及改革，但自被任命為王儲，他就一直加重鎮壓異見分子。自2017年初以來，被拘留的記者增加兩倍，多數人都是被任意拘留，或在牢中遭受酷刑⋯⋯發表批評或分析政治問題的記者，常被當局控以恐怖主義、網絡犯罪、褻瀆宗教、傷害民族團結」等「莫須有」罪名。故在無國界記者的「世界新聞自由指數」中，沙特跟吉布提、蘇丹、厄立特里亞等國家敬陪末席，也是可以理解的。

無國界記者（Twitter @RSF_inter）

踐踏人權 連未成年示威者也不放過

更重要的是，沙特踐踏人權的暴行，不只是發生在新聞界。2014年9月，當時年僅13歲的Murtaja Qureiris因參與反政府抗議，被當局控以持械和加入恐怖組織之罪，判刑12年，及後更有消息傳出利雅德有意對他執行死刑，惹起國際公憤，迫得一名官員須以匿名身分對外「澄清」（惟沙特亦曾處死「犯罪時」未成年的人）。

再者，沙特打壓境內什葉派少數族群，同是主流傳媒較少提及的議題。月前，37名什葉派國民因使用爆炸品、與「敵方組織」合作等罪名，被沙特當局處以極刑，惟法庭外洩的文件卻顯示，部分被處決的男子活到最後一口氣前，仍堅守他們是清白無罪，只是被屈打成招。更可怕的是，其中一名男子在被處決後更被釘在十字架示眾，以儆效尤。國際社會不敢疑問，難道我們仍活在羅馬共和國把起義奴隸釘在阿庇亞大道的年代嗎？

沙特處決37人：Mujtaba al-Sweikat被捕時只得17歲，他因參加反政府遊行被捕，最後遭斬頭處死。（Reprieve網站）

在女性權利方面，儘管穆罕默德掌權後承諾改革，逐步允許女性單獨駕駛和入場觀看體育比賽，但該國的男性監護人制度仍是對實現基本人權的一座大山。基本上，任何踏出家門的活動，沙特的女性都要父親、兄長、丈夫或兒子首肯，就連入學、就業、旅行或結婚也無一例外。這些對女性行動的限制，不只阻礙社會追求男女平權，更是侵犯身為人類應有的基本行動自由，惟國際社會對此極權國度仍是「有心無力」。

沙特政府2018年6月起解除禁止女性駕車的禁令，目前已有數千人申請駕駛執照。不過女性駕車前，卻仍需獲得男性監護人的首肯。（Getty Images）

1945年以來，西方社會信誓旦旦，望以聯合國之力加強國際治理，捍衛人權。縱然保障人權的基本責任在主權國家，但國際社會有能力、有條件透過外交施壓、經濟制裁等方式，推動其他國家尊重人權。惟半世紀以來，有多不勝數的例子證明西方的「人權論」只是順手沾來的門面話，用以開脫在爭名逐利時的不公之為。過去，西方傳媒對古巴、朝鮮、伊朗、俄羅斯、尼加拉瓜等國的反人權罪行大做文章，口誅筆伐，卻對沙特、埃及、以色列、阿聯猶、巴林等國家暴力避重就輕，小罵當幫忙，非以同一原則來判定是非。既然人權是條不可逾越的紅線，又有誰能接受一個將記者肢解後，卻扮作若無其事的國家呢？