也門內戰罄竹難書　阿聯酋終與沙地割席

歷時已四年的也門內戰或出現轉機。支持也門亞丁政權的阿聯酋，最近欲以外交方式取代「軍事優先」的戰略，與老大哥沙特阿拉伯「割席」。在戰事膠着時，阿聯酋「自保式」的轉向，雖然短期內或會在內戰中徒添多場「戰中戰」，但同時也大大削弱沙特的優勢和地位，向內戰終結踏出重要一步。

2015年，也門內戰開打後，這個阿拉伯半島最貧困的國家，頓成大國政治的遊樂場。起初，胡塞族（Houthis）武裝分子為爭取更大政治與經濟自主權，與中央政府爆發衝突，繼而演變成內戰。惟四年已過，兩軍不但無法擊退對手，反而更把也門炸成聯合國所稱的「全球最嚴重的人道災難」。

也門：也門分離份子組織自8月7日起，連日與政府忠心派人士發生武力衝突。圖為亞丁市（Aden）爆發衝突後，消防員在現場救火。（AFP）

阿聯酋沙特漸見分歧 也門陷人道災難

內戰初期，胡塞武裝取下首都沙那（Sanaa），迫使中央政府流亡南部城市亞丁（Aden）重組政權。毗鄰的沙特一直害怕伊朗借力胡塞在半島擴張勢力，故在2015年與阿聯酋牽頭，組建聯軍插手干預，最終升級成代理人戰爭。可是，戰爭不僅未能速戰速決，反而更陷入膠着，人為創造出本世紀最大型的人道災難。

上月8日，據報阿聯酋正改變干預也門的戰略，由以往軍事優先改成外交主導，逐步減少駐軍人數。現時，阿聯酋軍方已經完全騰空紅海城市霍迪達以南130公里的Khokha軍事基地。雖然當局曾與沙特討論撤軍，並強調阿聯酋培訓的9萬名民兵可填補權力真空，但阿布達比願意背棄老大哥利雅得，自主制定外交政策，說穿了就是兩者再無一致的戰場目標。加上盲從沙特指揮的成本過於高昂，阿聯酋才會甘願與沙特「割席」，鳴金收兵，兌現侵略所得的實利。

直至去年12月，也門內戰已使近400萬人流離失所、2,400萬人（佔總人口的80％）急須人道援助和保護、840萬人慘遭飢荒折磨、700萬人營養不良（當中更包括200萬名兒童及100多萬孕婦）(Nariman El-Mofty／美聯社)

戰略上，自沙特干預內戰後，首要目標是將胡塞族趕出首都沙那，並集中資源鞏固與也門北部接壤的邊境；阿聯酋的注意力則是集中在也門南部。阿布達比退場前不但已成為南部分離主義民兵的實然領袖和金主，也在臨時首都亞丁南部掌有空軍基地，間接使得獲國際支持的總統哈迪（Abdu Rabbu Mansour Hadi）權力名存實亡。在分歧浮面之際，阿布達比的傀儡、尋求南部獨立的「南方過渡委員會」（STC）更於上周宣布「有效控制」亞丁，奪取親沙特政權的軍事營地和總統府，使得「戰中戰」如箭在弦。

然而，如今阿聯酋甘願背棄盟友，至少有下述考量：首先，面對戰事陷入僵局和國內經濟放緩，阿布達比須減少戰爭開支；其次，儘管撤軍會惹怒沙特，但鑑於利雅得在圍堵伊朗和卡塔爾的宏觀部署上，還須依賴阿聯酋的支持和投入，故老大哥未必會因也門亂局，剝奪阿聯酋使用海軍設施的權利。換言之，即使阿布達比立場有變，其戰略目標——控制印度洋至地中海水域亦勉強完成，可以「轉軚」。

也門：圖為8月11日也門港口城市亞丁街上行人。當地自8月7日起連日發生武力衝突。（AFP）

更重要的是，戰爭不但看不見終站，更曾發生不少反人類戰爭罪行。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）的調查報告點名指出，「也門政府和聯軍，包括沙特和阿聯酋⋯⋯所作的行為可能已構成的國際罪行⋯⋯聯軍的空襲直接造成大量平民傷亡，空襲（地點）包括住宅區、菜市場、葬禮、婚禮、拘留所、民用船隻，甚至醫療設施⋯⋯專家組有合理理由相信，也門政府和聯軍可能已構成戰爭罪，即違反了區別、比例和預防原則」。因此，阿聯酋眼見自身的利益已袋袋平安，而戰事又陷入一片混亂，倒不如擺出「放下屠刀，立地成佛」的姿態。