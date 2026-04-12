林志鵬｜十五五與香港之七：銀髮經濟大有可為

來稿作者：林志鵬博士



香港在「十五五」妥善應對人口老齡化的挑戰，努力抓住新一輪發展的機遇，離不開銀髮經濟。銀髮經濟的本質，從來不是簡單「多派一點」，而是透過產業化的方式，集聚各方資源，打造一套可持續的服務供給體系、可量化的品質標準，以及可擴展的產業鏈。最終目的並非將養老變成純粹的產業，而是希望藉由這種集聚與系統化，提升整體服務能力，更好地滿足社會日益增長的養老需求。



養老不只是福利議題

香港若能把養老從純福利議題，升級為產業協作題、標準提升題與跨境協同題，不但能更有效提升長者安養生活質素，也能為醫療、科技、金融、專業服務等領域，以及與大灣區的深度合作，開拓新的增長空間。

這須完成三個轉變——由「被動照顧」轉向「健康管理」、由「單點服務」轉向「全鏈條供給」、由「本地解決」轉向「灣區協同」。這三個轉變，背後其實是一條清晰路徑：醫養結合是核心，社區照護是底盤，長者科技是增效器，保險與信託是資金與風險管理工具，跨境服務是擴容與增值的空間。

醫養結合要注重連續性

第一，醫養結合要從理念變成流程。香港長者最怕的不是「老」，而是「病—老—照護」三者脫節：醫院出院後跟進不足、慢病管理零散、照護服務與醫療系統互不相接，家屬最終疲於奔命。

醫養結合真正要解決的是「連續性」：同一個長者從預防、診治、復康、照護到安寧服務，應該有清晰的轉介、跟進、用藥管理、復康計劃與家屬支援。這裏面需要的不是「多一個部門」，而是把醫療、社福、社區網絡做成一套可運作的協同機制——有統一評估、有共同護理計劃、有數據共享、有跨界轉介，讓長者少走冤枉路、少反覆入院，也讓照護資源用得更精準。

社區照護要成為主場

第二，社區照護要成為主場，而不是補位。香港土地緊、院舍難增，若仍以「等入院舍」作主要解法，既不人性，也不經濟。世界趨勢早已顯示：要提升長者生活質素、控制醫療成本，最有效的是把照護前移到社區——日間中心、家居照顧、上門護理、復康訓練、護老者支援、社區餐食與社交活動，組成一個「在地安老」的底盤。

這不是要否定院舍，而是要把院舍留給最有需要、最依賴高強度照護的個案；其餘更多長者，應以社區服務維持自理與社交，延後失能、減少住院。社區照護做得好，銀髮經濟才能有「規模」；規模一旦形成，專業人才、服務標準、創新產品才會跟着起來。

長者科技要走向「標配」

第三，長者科技要走出「試點」，走向「標配」。很多人以為長者科技就是幾件智能設備，其實它真正的價值是增效：把有限的人手與資源，用在最需要的地方。適老化改造（防跌、防滑、扶手、照明、無障礙設計）、遠程健康管理（血壓血糖監測、用藥提醒、復康訓練）、緊急呼救與定位、AI輔助護理、智能排班與上門服務路線優化……

這些都是可立即提升效率、降低風險的工具。香港在「十五五」要做的是把科技導入制度：讓社區照護和院舍服務有一套科技採購與評估標準，有可驗證的成效指標（例如跌倒率、再入院率、護理工時節省、用藥依從性等），讓科技不再只是「有趣」，而是「有用、可擴展」。

養老金融要管理長周期風險

第四，金融配套要把「養老」的長周期風險管理起來。銀髮經濟要成產業鏈，離不開資金與風險工具。保險不只是賠付，更應支持長期護理、慢病管理、復康服務、院舍選擇；信託與財富管理不只是理財，更可提供長者資產安排、監護與支付管理、跨代傳承、醫療照護費用的可預期安排。

香港作為國際金融中心，最應該把「養老金融」做成高端功能：一方面用更清晰的產品與監管框架保障長者權益，另一方面把保險、信託、醫療支付、風險管理結合，形成可持續的服務模型。這一環做好，社會不必把所有養老支出都壓到公帑上，家庭也更有能力選擇合適服務，市場供給亦更敢投入長期資源。

跨境化是增值空間

第五，跨境化是香港在「十五五」的增值空間。香港要面對的是「需求上升、土地有限、人手緊張」的現實。大灣區則有更大的土地與供給彈性，也有較完整的醫療與養老服務市場。香港若能以「香港標準＋灣區供給＋國際服務」去設計跨境養老，就能把瓶頸變成新模式：香港負責制定標準、認證服務、提供專業管理與質量監督；灣區提供多元院舍、社區服務、復康與長者居住選項；香港的專業服務（法律、保險、信託、醫療管理）則作為增值層，提供跨境支付、風險管理與糾紛處理。

這不是簡單「送上去住」，而是把跨境服務做成可預期、可追溯、可問責的制度化安排，讓市民安心，亦讓香港在大灣區協同中找到「高端位置」。

總結而言，銀髮經濟要「做成產業鏈」，政府角色不是包辦一切，而是搭好制度與平台：把醫養結合做成流程、把社區照護做成底盤、把長者科技做成標配、把金融工具做成支撐、把跨境服務做成增值。這樣一來，香港就能放大長者重回生活秩序的希望，也能擴充「十五五」下高質量發展的新增量——讓養老不再只是負擔，而是治理能力、產業能力與制度能力的綜合呈現。

作者林志鵬博士是全國港澳研究會會員，香港青年時事評論員協會會員。



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