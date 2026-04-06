林志鵬｜十五五與香港之五：以高水平安全護航高質量發展

來稿作者：林志鵬博士



進入「十五五」新階段，香港社會有一個共識愈來愈清晰——要拼經濟、謀發展、惠民生，就要更主動融入國家發展大局；要把握機遇、擴大開放，就要更穩健提升競爭力。但也必須面對的是：這個世界並不太平，地緣政治震盪、供應鏈重組、金融市場波動、資訊戰與網絡攻擊層出不窮。香港要走向更高水平開放，必須要把「底盤」打穩築牢。這個底盤，就是高水平安全與社會穩定。



香港社會曾經有過深刻教訓：政治對立被無限放大，暴力與「攬炒」思潮侵蝕秩序，經濟民生深受其害，市民切身感受到的是生活不便、失業加劇、營商信心下滑、外來投資卻步。可見，安全不是抽象概念，而是每個家庭安居樂業的基礎；穩定不是口號，而是市場可預期、政策可落地、改革可推進的必要條件。正因如此，「十五五」談發展，不能把安全當作「附帶議題」，而必須把「統籌發展與安全」作為香港高質量發展的基礎與前提。

一、統籌發展與安全，不是二選一，而是同一治理命題的兩面。

有人把安全與發展看成對立，認為強調安全就等於收縮，強調發展就等於放任。這是典型的「假兩難」。對香港這類高度外向型城市而言，安全與發展本來就互為前提：發展需要安全提供可預期環境，安全也需要發展提供民生改善與社會凝聚。所謂「統籌」，不是口頭兼顧，而是把安全要求嵌入發展全流程：重大項目要做風險評估，關鍵領域要建立預警機制，對外合作要有合規與制裁風險管理，公共系統要有韌性設計。做到這一步，安全才不是「事後補鑊」，而是「事前防範」；發展也才能成為「可持續增長」。

香港要在「十五五」打造新質生產力、推進北部都會區、提升三中心高端功能，都是長周期工程。長周期工程最怕「外部衝擊」與「內部撕裂」反覆打斷節奏。高水平安全的價值，正在於讓社會有穩定的政策連續性、制度可預期性與治理可交付性，讓企業敢投長線、人才敢扎根、社會敢改革。

二、非傳統安全成為新常態，香港必須提升制度化風險管理能力。

今日的安全，早已超越了傳統意義上的維護社會治安的狹小範疇。非傳統安全正迅速成為主場：金融安全、網絡與數據安全、公共衛生、基建與能源安全、供應鏈安全、反恐與反滲透、資訊戰與認知戰，甚至社會心理安全，都是城市治理必須正視的風險。香港作為國際金融中心、航運貿易樞紐、區域航空樞紐與資訊高度流通的城市，面對的非傳統風險更多、也更複雜。

因此，「十五五」期間香港高水平安全建設要着力三種能力。一是預警力，能及早識別風險信號，建立跨部門數據共享與研判機制，避免「等出事才反應」；二是抗壓力，關鍵系統要有備援，金融市場、支付系統、交通網絡、醫療與公共服務要有應急方案與演練，確保遇到衝擊仍能維持基本運作；三是合規力，面對制裁風險與外部規則變動，政府與企業都要提升合規與風險管理水平，把「不確定」變成「可控」。這三種能力一旦體系化、制度化，安全就不會變成限制，而會成為香港在變局中穩住競爭力的核心資產。

三、在開放中維護國家安全，是「聯通世界」的香港應有的能力。

香港的獨特優勢是「背靠祖國、聯通世界」。但「聯通世界」從來都是一體兩面：資本流動更快，資訊傳播更快，外部勢力介入的手段也更多樣、更複雜。越是開放，越要把風險管理做成制度；越是推動高水平開放，越要有高水平安全護航，這不是收縮，而是更高質量的開放——開得更穩、更可持續、更可預期。

例如香港要拓展新興市場、推動企業「並船出海」，就必須把合規、法律、保險、仲裁、風險對沖等專業服務做強，讓中國企業走出去不只是「膽子大」，更是可預期、「風險可控」。又如香港要發展高增值供應鏈服務、離岸人民幣與資管功能，必須守住金融監管底線與反洗錢、防恐融資要求，確保市場秩序可信。這些安全要求非但不會阻礙發展，還能讓香港的國際信譽更穩、金融中心更強、企業服務更具含金量。

四、「愛國者治港」是高水平安全建設的政治保障。

香港的發展要有穩定的治理環境，要有可預期的政策節奏，要有能交付的改革能力，首要前提就是管治權必須牢牢掌握在愛國者手中，全面落實「愛國者治港」，確保「一國兩制」沿着正確方向行穩致遠。這是一個治理常識：如果立法機關被人用來癱瘓施政、如果社會長期陷於撕裂對立、如果外部勢力能借本地代理人掀風作浪，最先受害的必然是經濟民生。

近年香港穩定局面來之不易，必須珍惜並鞏固。要發展壯大愛國愛港力量，也要持續做好國安教育與宣傳，提升社會對風險的辨識力，避免被外部話術牽着走，讓主流價值更穩固、社會共識更凝聚。只要底盤穩、秩序穩、預期穩，香港就能把「十五五」的機遇真正抓在手上，把高質量發展做出成果，讓市民的獲得感、幸福感、安全感更加扎實。

作者林志鵬博士是全國港澳研究會會員，香港青年時事評論員協會會員。



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