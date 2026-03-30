林志鵬｜十五五與香港之三：強化行政主導，提升交付能力

來稿作者：林志鵬博士



談國家「十五五」規劃，香港社會最需要的其實不是多一句口號，而是一套能把口號變成成果的方法。在「十五五」期間加快轉型升級、做強新質生產力、推進北部都會區、提升「三中心」高端功能，目標早已有了，關鍵要看能不能交付。而要把交付能力真正提高，還要在四個字上下功夫，那就是——行政主導。



社會上有人把「行政主導」錯解為「政府管得更緊」，其實並未了解它的底蘊。「行政主導」在《基本法》設計中，本意是把「治理責任」集中在行政長官和特區政府身上，確保在多元社會裏依然有人能統籌、能決策、能推動、能交代。

它不是取消制衡，而是把制衡放在可運作的憲制秩序中：立法機關依法審議、監督施政；司法機關依法獨立行使審判權；而行政則承擔主要施政責任，並以「結果」接受社會檢驗。換句話說，「行政主導」不是「權力擴張」，而是「責任集中」；不是要壓縮社會，而是要避免治理被無休止拉扯，讓城市能高效率處理經濟民生的實際問題。

香港今天最常見的治理卡點，大致可以歸為三類：一是部門壁壘，二是配套節奏，三是利益藩籬。

「部門壁壘」是什麼？問題明明是綜合題，但處理方式卻容易變成「分段作業」。房屋牽涉土地、規劃、交通、社福；醫療牽涉醫院網絡、人才、基建、長者政策；創科牽涉科研、產業、金融、法規、場景；北部都會區更是土地、基建、產業承載、人口布局、跨境協同一體推進。這些議題如果靠單一政策局各自解題，必然「各有一套說法」，最後變成「沒有一套交付」。「行政主導」的第一個價值，就是用行政長官作為第一責任人的統籌權，把問題從「各自為政」拉回「一盤棋」，讓跨部門協同成為常態，而不是臨時協調。

「配套節奏」為何重要？很多政策不是做不到，而是做得不齊、做得不同步。產業要落地，土地未到位；人才要引進，住房教育配套未跟上；基建要推進，審批流程與財務安排卡住；制度要改革，相關法例與執行指引滯後。節奏一旦錯位，就會出現「政策看似很大，效果卻很小」的情況。「行政主導」的第二個價值，就是把配套視為治理的一部分：把「時間表」與「責任鏈」拉直，先做什麼、後做什麼、誰牽頭、誰配合、何時交付，都清清楚楚，避免公共治理落入「喊得多、接得少」的陷阱。

「利益藩籬」何以難破？改革最難的，往往不是技術，而是協調。土地房屋牽涉既得利益與社會期望的平衡；規管改革牽涉行業習慣與公共利益的碰撞；基建項目牽涉選址、成本、環評與民生影響；創科政策牽涉資源配置與風險承擔。沒有足夠的政治決斷與統籌力量，改革就容易停在「不反對、但不前進」的狀態。「行政主導」的第三個價值，就是把改革責任扛起來：敢於碰硬、敢於破局，並以制度化程序凝聚共識、降低摩擦，讓社會看到政府不是「怕得罪人」而不作為，而是「以公共利益為依歸」去作為。

知曉這三類治理卡點，就會明白「行政主導」之所以重要，是因為它是香港在複雜環境下，提升交付能力的唯一合理選擇。那麼，如何把「行政主導」真正轉化為落實「十五五」規劃目標的方法論？至少要做實三個抓手：

其一是「定次序」。「十五五」期間香港要做的事很多，若事事都說重要，結果就是件件都難交付。「行政主導」要求政府有能力「選擇性聚焦」：把最能帶動全局、最能撬動增量、最能改善民生體感的幾件大事先做成。北都、創科轉化、三中心功能升級、公共服務提質、青年上流通道等，都需要清晰的排序與節奏。優先序一旦清楚，資源才會集中，社會才會跟得上，執行才不會散。

其二是「盯交付」。今天的市民其實不是反對改革，而是怕改革變成「永遠在路上」。因此，政府需要用可檢驗的里程碑去管理進度：某個片區何時可交付、某項制度何時完成修訂、某個園區何時形成產業集聚、某項民生服務何時擴容。里程碑不是為了做KPI（關鍵績效指標），而是把不確定變成可預期，把信心建立在「看得見的進度」之上。

其三是「強配套」。交付能力的提升，最終要落在制度與流程的優化上：簡政放權、流程再造、數據共享、跨部門協作機制常態化、公共採購更善用創新、規管既守底線又促發展。特別是涉及新產業、新技術、新業態的領域，若規則跟不上，市場就不敢投；若流程太慢，機會就會流走。「行政主導」要做的，是在守住風險底線的前提下，加快制度供給，讓「政策允許」轉化為「市場可做」。

說到這裏，便必須談行政與立法關係。「行政主導」要提升交付能力，離不開行政與立法良性互動的制度化路徑。香港過去吃過內耗的苦，今天要把教訓變成制度優勢：立法會依法審議與監督，重在促進政府更好施政；政府尊重議會、善用議會，重在把政策講清、把數據做實、把風險評估和財政安排交代到位。良性互動不是「少監督」，而是「更專業的監督」：把監督落在政策質量、資源效率、執行成效上，而不是落在無休止的政治對抗上。正如中央港澳辦夏寶龍主任所言「支持政府不缺位，監督政府不越位」；把「問責」做在交付上，把「協作」做在制度上，才是「行政主導」在新階段的完整形態。

最後要強調的是，「行政主導」越要強，問責就越要實。社會對「管制」或「主導」的疑慮，往往來自一個樸素期待：權力集中之後，是否責任也更清晰？是否做得不好就更能追究？因此，政府在「十五五」時期推進重大工程與改革時，更要把責任鏈條講明白：誰牽頭、誰負責、誰交付、誰解釋；同時用公開透明的方式交代進度與成效，讓市民有得看、有得評、有得督。「行政主導」不是「一言堂」，而是「一肩挑」——挑起治理重擔，交出治理成績，接受治理檢驗。

作者林志鵬博士是全國港澳研究會會員，香港青年時事評論員協會會員。



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