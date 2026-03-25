林志鵬｜十五五與香港之一：以新質生產力打造北都河套「一條鏈」

來稿：林志鵬



談到香港創科，常常遇到兩個現實難點：一是科研強、轉化弱；二是口號多、場景少。要在國家「十五五」競爭格局中突圍而出，香港的問題不是「做不做創科」，而是如何將創科做成產業、做成就業、做成增值。「十五五」時期，北部都會區與河套深港科技創新合作區，正是香港難得的機遇之地，它不是單一項目，而是可以把「研—產—融—用」串成閉環的載體。做成「一條鏈」，就是把科研、產業、金融、人才、規則，放在同一張路線圖上協同推進，讓新質生產力從概念成為可交付的成果。



香港不缺大學、不缺研究、不缺國際交流；真正短板在於「從實驗室到市場」那段路走得太慢、太零碎。企業要的不是論文，而是可量產的產品、可落地的方案、可複製的商業模式；投資者要的不是概念，而是清晰的法規、可預期的回報路徑和可控的風險；年輕人要的也不是口號，而是可見的職位、可上的台階、可持續的產業生態。北都與河套的價值，就在於能把這些要素放到同一個「可運作系統」裏：有空間承載、有跨境協同、有產業聚集、有制度創新，最重要是有真場景去驗證、迭代、商用。

首先，打造「研—產—融—用」的「一條鏈」閉環要靠「場景驅動」。香港過去創科政策常被批評「太政策、少場景」：政府資助不少，但真正能在公共服務、城市治理、醫療健康、交通物流、金融合規等領域大規模試用的場景不足。北都與河套可以成為「場景製造機」：把政府採購、公共工程、醫管與長者服務、智慧交通、能源管理、建築科技等，變成創科產品的試驗場與放大器。只要場景打開，企業就有訂單、有數據、有迭代；投資就更願意跟進；人才也看得到前景。場景不是口號，是創科最現實的推進器。

第二，要把「產業承載」做實。北都不是只建樓、只起路，它更應是產業的載體：哪些產業集群落在哪裏、上下游怎樣佈局、與深圳及大灣區製造能力如何互補、與本港金融及專業服務如何聯動，必須有清晰的產業地圖。創科不是「到處撒胡椒粉」，而是要「成片成勢」：例如生命健康、人工智能與數據應用、先進製造與新材料、綠色科技與新能源、金融科技與合規科技等，都需要明確的集聚策略。北都與河套若能形成「前沿研發在河套、產業化在北都、金融與專業服務在全港支撐」的分工，香港的創科就能從「單點亮」走向「系統強」。

第三，要把「金融支持」做成香港的獨門優勢。香港不是和其他城市比土地多、補貼多，而是比制度、比金融、比國際資本配置能力。創科企業最怕「融資斷層」：早期有補貼，中後期缺資本；研發完成，產線與市場拓展缺資金。香港若能把創投、私募、科企上市、知識產權融資、供應鏈金融等工具更順暢地銜接，並在「河套—北都」這條鏈上形成可見的投融資通道，香港就能把「國際金融中心」的優勢真正用在新質生產力上。這也是「研—產—融—用」閉環裏最能出結果的一環：資本到位，產業就會提速；制度清晰，資本才敢長期。

第四，要把「人才與規則」一體配置。創科靠人，也靠規則。北都與河套要吸引與留住人才，不能只靠口號，要靠住房、教育、交通、醫療、科研環境、職業發展的全套配套。同時，跨境協同更需要規則接口：科研數據如何合規流動？知識產權如何確權與交易？科研成果如何在兩地快速驗證？人才如何便利往返與長期發展？這些都需要制度化安排，而不是臨時協調。香港的強項在於法治與專業服務，若能把「合規」變成效率，把「規則」變成通道，就能把河套的跨境創新做出速度與可信度，形成別人不易複製的制度型競爭力。

最後，把北都與河套做成「一條鏈」還要靠治理方法，也就是「行政主導」下的統籌交付。北都與河套涉及多局、多部門、多層級，任何一環慢下來，整條鏈都受影響。要真正「做成」，就要定清優先序、用里程碑盯進度、以配套改革疏堵點；同時在行政立法良性互動下，讓土地、基建、人才、資金、規則等配套能同步到位。社會亦要形成主流共識：創科不是「短跑」，而是「接力賽」；北都與河套不是「一兩個項目」，而是香港「十五五」新動能的主引擎。

「十五五」期間，北都與河套要做的，不是各自精彩，而是合成一條可運作、可迭代、可放大的創新產業鏈。只要我們把場景打開、把承載做實、把金融接上、把人才與規則配好，香港的新質生產力就能在「十五五」期間真正長成，既為國家高質量發展貢獻香港力量，也為香港自身開闢更堅實的上升通道。

作者林志鵬是全國港澳研究會會員，香港青年時事評論員協會會員。



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