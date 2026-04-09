林志鵬｜十五五與香港之六： 香港旅遊要「旺丁又旺財」

來稿作者：林志鵬博士



近年香港社會最常聽到兩句話：一是「旺丁不旺財」；二是「人潮有咩用，生意未必好」。這些觀感是由多重因素導致的，但反映到具體行業，卻不無啟示：旅遊業若只追求「人頭數」，就容易把城市推回舊模式——街道更擠、社區更吵、摩擦更大，但經濟增量未必同步提升。到了「十五五」，香港要把旅遊做成真正的高增值產業，關鍵不是再問「來多啲人得唔得」，而是把衡量尺度量化為三項硬指標：過夜率、客單價及重遊率。只要這三項指標做上去，旅遊才會由「旺丁」轉為「旺財」，由短期熱鬧變成長期收益。



如何從「打卡」走向「留客」？

首先要承認一個現實，香港旅遊的基本盤仍然扎實。國際航班網絡、酒店供應、城市安全、支付便利、購物餐飲選擇、普通法與消費者保障，以及「背靠祖國、聯通世界」的獨特位置，這些都是其他城市一時難以企及的組合。

但問題也同樣清晰：周邊城市競爭加劇、旅客消費模式轉變、性價比敏感度提高，再加上盛事經濟有時「一場爆、一場散」，難以沉澱成常態收益。換句話說，香港不是沒有牌，但如何把會展、盛事、文化內容、零售餐飲、灣區聯動串起來，讓旅客不只來「打卡」，而願意「過夜、消費、再來」，則是亟需突破的瓶頸。

五大建議發揮高收益「疊加效應」

香港旅遊要打造「產品鏈」，發揮「疊加效應」。旅遊高增值的核心，不是把每個景點塞滿人，而是讓每一位旅客停留更有內容、消費更有理由、重遊更有期待。這就要把旅遊由「單點吸引」升級為「產品鏈運營」，同時發揮「疊加效應」優勢。

一是「會展＋商務旅遊」。香港一向是國際會展樞紐，商務旅客的客單價、過夜率普遍更高，對酒店、餐飲、交通、禮賓、零售乃至專業服務都有帶動效應。做強會展，不只是多辦幾個展，而是要把展會做成「交易與合作的場景」，讓參展者願意多留一兩天，做洽談、看供應鏈、跑合作夥伴。當會展變成高端商務流量池，旅遊收益自然更「厚」。

二是「盛事＋城市節奏」。盛事之所以重要，不是因為一晚幾萬人，而是它能夠為城市創造「必來的理由」。要把盛事與周邊產品、餐飲、零售、酒店、交通接駁、夜間經濟等一體設計：例如把演唱會、體育賽事、展覽、節慶，做成「2日1夜」「3日2夜」的套票式行程，讓旅客不只買門票，還買住宿、買餐飲、買城市體驗。盛事不是「煙花」，而要成為「引擎」。

三是「文化內容＋深度體驗」。香港最具差異化的，不只是購物，而是中西交匯的文化密度：老街區、海港、電影、音樂、設計、粵菜、節慶、宗教與社區生活。旅客今天更願意為「內容」付費：導賞、工作坊、沉浸式展覽、主題路線、特色小店、在地飲食。旅遊若能把文化內容做成「可售賣的體驗」，就能把客單價拉上去，必須把「可講的故事」變成「可買的產品」。

四是「零售餐飲＋品質升級」。很多人把零售餐飲當作旅遊的自然結果，但其實它也需要「產品化」。同樣是吃飯購物，旅客為什麼要在香港消費？答案不是「因為便宜」，而是「因為值得」：值得的品質、值得的服務、值得的體驗、值得的透明度。當零售餐飲能做到價錢透明、品質穩定、服務可信，旅客就更願意消費，也更願意推薦。

五是「灣區聯動＋一程多站」。香港要在「十五五」把旅遊做大做強，必須善用大灣區市場：以香港作為「國際入口」和「高端樞紐」，與灣區其他城市形成互補，推出一程多站的產品。對外地或海外旅客而言，香港是最自然的起點；若能把通關、交通、行程、支付、資訊服務打包好，旅客就更願意延長停留時間，讓香港從「一站式旅遊」升級為「灣區旅遊的高端門戶」。

「三大旅遊指標」應納入KPI

把過夜率、客單價、重遊率三個指標寫進KPI。旅遊高增值，說到底要回到可量化指標。「十五五」期間，香港更應把三個指標作為旅遊政策的主KPI。

一是過夜率。旅客留得住，城市才賺得多。過夜帶動酒店、晚餐、夜間交通、夜經濟、第二天消費。要提升過夜率，就要把「行程」做長：把會展、盛事、文化、購物餐飲串成多日產品；同時在夜間經濟、交通接駁、治安與城市管理上做得更細，讓旅客覺得「留夜舒服、方便、值得」。

二是客單價。不是逼旅客花錢，而是提供更值得的選擇。高端功能型旅遊的核心，是把商務旅客、會展旅客、高端家庭客、文化體驗客的需求滿足好。客單價提高，靠的是內容與服務：高品質餐飲、特色體驗、精品零售、文化演出、專題導賞、親子教育路線等。只要產品做得好，客單價自然上升。

三是重遊率。這是最能反映城市吸引力的指標。旅客再來，代表體驗良好、口碑形成。重遊率提升，靠的是「常態內容供給」：一季一主題、一月一節慶、常設展覽與巡迴演出、街區更新與新店更替、以及讓人每次來都有新感覺的城市活力。盛事如果能常態化、系列化，就能把一次性熱度沉澱為可持續回訪。

打造「好去好返」盛事之都

政府應加強制度化治理，把盛事經濟變成常態經濟。旅遊要做成高增值產業，不能只靠市場自發，更要靠制度化治理。政府在「十五五」期間要把盛事旅遊常態化，要在以下方面提升制度化治理能力：

一是交通接駁要有「一體化方案」。每逢大活動才臨時加車加人，成本高、效果未必穩。更好的方法，是為重點場館、主要旅遊區、口岸與機場建立可複用的接駁方案：清晰指引、分流安排、即時資訊、夜間運力、跨區聯動，讓旅客感到「好去好返」。

二是通關便利要更貼近旅遊高峰節奏。盛事往往帶來集中入境與出境，若通關體驗差，旅客第一印象就扣分。這需要跨部門協同，提前預判人流，動態調配資源，同時用數字化服務提升效率。通關越順，旅客越願意延長行程。

從「旺丁」升級到「旺財」

三是城市管理要做到「熱鬧而不混亂」。垃圾清理、秩序維持、噪音管理、公共洗手間、行人動線、應急醫療點、資訊服務，都是細節，但細節決定口碑。城市能承受盛事，才有資格談常態經濟。

四是資訊透明要成為底線競爭力。旅遊最怕一兩宗負面事件毀掉整體口碑。政府、行業與平台要共同把價錢透明、明碼實價、消費者保障做得更扎實：資訊越透明，旅客越放心，客單價與重遊率才上得去。

「十五五」期間若能把旅遊從「旺丁」升級到「旺財」，香港就能手握一張新的王牌。當盛事經濟能制度化、產品化、常態化，旅遊就不再是「一陣風」，而會成為支撐香港高質量發展的一個穩定引擎。

作者林志鵬博士是全國港澳研究會會員，香港青年時事評論員協會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

