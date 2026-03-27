林志鵬｜十五五與香港之二： 香港「三中心」再升級

來稿作者：林志鵬



中央在「十五五」涉港部署中，既支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，也明確提出強化離岸人民幣、資產及財富管理、風險管理等功能，鼓勵發展高增值供應鏈服務、生態圈式的大宗商品交易等新方向。對香港而言，如何把握「十五五」機遇，好風頻借力，將「三中心」從「守位」推向「升級」，由規模型的「中心」走向功能型、增值型、規則型的「中心」，實乃一個重要課題。



老招牌已不夠

香港應再升級

香港過去的優勢，靠的是制度、信譽、專業和連通，也就是普通法、成熟監管、自由港、國際網絡、專業服務以及「背靠祖國、聯通世界」的獨特位置。但在全球供應鏈重組、地緣風險上升、資本流向更敏感的今天，光靠「老招牌」已然不夠。

市場更看重的，是這個地方能否提供更完整的服務鏈、更可預期的風險管理、更高端的資金配置能力，以及更具黏性的產業連結。換句話說，香港要把自己從「轉口與中介」的印象，升級為「高端功能樞紐」，既能聚資本，也能控風險；既能做交易，也能做規則；既能接內地，也能帶企業出海。

離岸人民幣：

應建完整生態

先談離岸人民幣。香港若只把離岸人民幣理解為「存款規模」或「結算量」，就低估了它的戰略含金量。真正的升級，是把人民幣功能做成一套完整「生態」：清算結算、融資發債、跨境投融資、風險對沖工具、以及與實體貿易和供應鏈金融的深度結合。內地企業「走出去」和外資進入中國市場，都需要一個既熟悉內地、又符合國際規則的金融接口。

香港若能在「十五五」期間推動人民幣金融產品更豐富、交易更便利、對沖工具更完善，讓企業能以更低成本完成結算、融資、避險，就能把「全球離岸人民幣樞紐」做成真正可感的競爭力，而不只是統計數字。

資產財富管理：

制度服務更貼近

再談資產與財富管理。香港最大的對手從來不是某一個城市，而是全球高端資產管理版圖的再分配。富裕家庭與機構投資者的核心需求很清楚：合規、透明、專業、可預期；同時在波動環境下，更需要跨市場配置、跨幣種配置、跨周期管理。香港的升級方向，是把「資管」做成「資管＋風險管理＋家族辦公室服務＋跨境稅務與法律架構」的綜合能力，把本地專業服務的厚度（法律、會計、信託、合規、保險）和金融市場的深度（產品、流動性、監管可信度）結合起來，形成別人難以替代的服務黏性。

尤其在大灣區與內地高淨值客群的需求持續增長下，香港要做的不是「等資金來」，而是把制度與服務做得更貼近：流程更順、產品更合規、風控更到位，讓「選香港」成為一種理性且安全的選擇。

風險管理：

最應該強化

說到風險管理，這恰恰是香港「高端功能」最應該強化的一環。金融中心的真正價值，不只在於能融資，更在於能「定價風險、分散風險、吸收風險」。在高利率、高波動、地緣不確定的年代，企業需要的是可用的對沖工具、可信的保險市場、成熟的法律與仲裁機制，以及監管框架下可預期的市場秩序。

香港要把風險管理中心做強，關鍵在於三點：一是產品與市場深度，提升衍生品、保險與再保險、風險轉移工具的可得性；二是制度可信度，讓市場相信規則不會朝令夕改；三是與實體經濟連結，讓風險管理不只服務金融圈，而是服務航運、貿易、基建、能源等真實產業場景。

航運與貿易：

提升速度與可信度

航運與貿易的升級同樣如此。香港若只守住「吞吐量」或「轉口」的舊思路，難以應對區域競爭。真正的方向，是把航運貿易做成「高增值供應鏈服務中心」：不只運貨，更做供應鏈金融、貿易融資與結算、倉儲與交付、質量檢測、合約與仲裁、合規與風控。供應鏈重組下，企業最怕的不只是成本上升，而是風險不可控：一個環節斷裂，整條鏈就停。

香港若能提供「金融＋法律＋保險＋物流＋數字化」的一站式增值服務，幫企業把跨境交易的風險、成本、時間壓下去，香港的航運貿易中心就能從「流量」升級為「價值」。航空樞紐也是同一邏輯——不只是人流貨流，更要做高端物流、跨境電商、冷鏈與醫藥物流、以及與大灣區製造業的協同。機場不只是交通設施，而是供應鏈的節點；提升航空樞紐能級，就是提升香港在全球供應鏈中的「到達速度」與「交付可信度」。

行政主導：

提高整體交付能力

要把這些功能升級完成，只靠單一部門是不行的，必須提升行政主導下的整體交付能力。金融、航運、貿易的再升級，既需要監管創新與風險守底線，也需要土地、人才、稅制、數字基建、專業資格互認等配套同步推進。行政立法良性互動要跟上，支持政府不缺位、監督政府不越位，讓制度改革能快而穩地落地。

「十五五」期間，香港要守住「三中心」，更要把「三中心」做成高端功能；守位是底線，升級才是出路。只要把離岸人民幣、資管、風險管理、高增值供應鏈服務、航空樞紐能級提升這條「功能鏈」做實，香港不但能在變局中穩住國際地位，更能在強國建設的進程中，以更硬的能力貢獻國家、成就自身。

作者林志鵬是全國港澳研究會會員，香港青年時事評論員協會會員。



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