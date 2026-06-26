來稿｜七年淨減290間　港式酒樓要守還是變？

來稿作者：陳嘉華



推開旋轉玻璃門，熱氣裹挾蝦餃鮮香撲面，點心阿姐推車穿梭叫賣，鐵觀音在壺中舒展，老伯攤開報紙議論晨間新聞——這是香港獨有的「一盅兩件」風景。然而，這幅風景正以每年平均36間的速度，從城市版圖中黯然褪色。



致命的是行業固步自封

數據來自立法會資料研究組2026年6月報告，七年間粵式酒樓淨減290間，跌幅16%，京滬等外省菜館卻逆市增長7%。同一片天空下命運迥異，這是客源斷層、市場競爭與飲食潮流三重夾擊下的結構性潰退。

疫情徹底改寫用餐習慣，外賣與「一人食」成為常態，傳統酒樓的固定茶位費、圍桌共享模式，每一項都與追求便捷的新世代對着幹。這不僅是行業凋零，更是本土記憶的流失。 旺角倫敦大酒樓、北角新都城、深水埗信興——每一間結業老店，都曾承載幾代人的婚宴壽筵。它們是社區的情感錨點，如今吊臂車駛入，人情溫度隨蒸籠熱氣一同散失。

外省菜館敢於革新，將傳統風味融入現代美學，針對年輕客群設計精緻小份菜式。北上消費帶回內地新口味，旅客結構改變帶動外省菜需求，真正致命的是行業自身的固步自封。

「老靈魂」配「新包裝」成功案例

保育並非空談，蓮香樓遷址上環後，保留手推點心車與復古裝潢，更以「懷舊金曲夜」和醒獅表演製造話題。成效立竿見影——年輕客群佔比由遷址前的15%躍升至35%，周末更一位難求，證明「老靈魂」配「新包裝」絕非死路一條。

澳門「特色老店扶持計劃」為每家獲認證食肆提供最高60萬澳門元升級補貼，福隆新街透過「微醺周末」將本土食材融入現代調酒，遊客大幅回流。反觀香港，政策仍停留於一刀切的差餉寬減，精準度嚴重不足。不少人憂慮AI會沖淡人情味，但科技與傳統從非對立。酒樓可引入技術手段分析食客偏好，精準研發「一人前」點心套餐；利用VR技術重現老酒樓昔日風貌。科技是橋樑，不是敵人。

三管齊下獎勵變革先行者

筆者建議，首先，首年撥款5,000萬元設立「粵式飲食專項基金」，每家老店資助上限50萬元，簡化申請門檻，用於研發輕量化餐單、數碼轉型及外賣產品；其二，旅發局聯同業界策劃「港式飲茶文化節」，結合AR打卡與老店導賞，目標一年內將年輕食客比例提升10%；其三，對獲認證的歷史酒樓給予為期兩年的定向差餉寬減，並要求提交轉型進度報告，確保資助用得其所。

業界同樣必須自救——開拓年輕副線品牌，活用短片平台說好酒樓故事。市場會懲罰不思進取者，但永遠獎勵勇於變革的先行者。

行動就在當下

蒸籠蓋掀開，燒賣依然晶瑩。我們不願見到的，不是某間酒樓的結業，而是整座城市在追逐效率的浪潮中，連同那壺慢慢泡開的茶、那份慢慢嘆的心情，一同被倒進溝渠。

七年16%的跌幅，是香港為挽救自身文化根脈發出的最後吶喊。政策要精準，業界要轉身，市民要珍惜——三者缺一，未來消失的不只是290間酒樓，而是圍爐共聚時，那份暖到心底的煙火氣。趁蒸籠尚熱，茶尚未涼，行動就在當下。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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