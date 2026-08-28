來稿｜學校午膳不能只求安全　 更要讓學生好好吃完

來稿作者：盧施予



8月19日，食物環境衞生署公布，因應新學年即將開始，食物安全中心與食環署環境衞生部展開一系列行動，巡查全港供應學校飯盒的持牌食物製造廠，並抽取食物樣本化驗。當局亦提醒學校，應選用持有有效食物製造廠牌照、獲准供應飯盒的供應商，訂購前更應實地視察廠房。



食物安全只是校園午膳底線

這些措施是有必要的。學校午膳涉及大量製作、運送、暫存和分發，任何一個環節失誤，都可能造成集體食物中毒。孩子亦較容易受哽塞和食物過敏影響，學校不能把飯盒送到課室便當作完成責任。不過，食物安全只是校園午膳的底線。學生沒有肚痛，不代表他們吃得健康；飯盒按時送抵，也不等於孩子願意吃完。

對許多學生來說，學校午膳不是偶爾一次的方便安排，而是每星期五天、每年近200個上課日的固定飲食。食物太鹹、蔬菜太少、肉類太肥膩，未必會即時引起事故，長期卻會影響兒童的飲食習慣、體重和健康。飯菜過早烹調、運送後變冷，或者菜式重複、賣相欠佳，結果往往是學生只吃幾口，大量食物被丟掉。

選擇供應商不能只看性價比

衞生署早已提出「健康午膳321」原則，把飯盒分成六份，其中三份為穀物、兩份為蔬菜、一份為肉、魚、蛋及代替品，並建議少油、少鹽、少糖。指引亦列明，學校午膳不應提供油炸食物、高鹽醃製食品，以及加入忌廉或椰漿的濃汁。

這些標準並不陌生。問題是，當學校選擇午膳供應商時，價格、配送能力和準時程度往往較容易量化，營養、味道與學生實際進食情況則較難寫進合約。供應商可以交出符合文件要求的餐單，卻不代表送到學生面前的飯菜仍然可口；學校也可以完成視察和紀錄，但未必知道多少學生每天把蔬菜原封不動地倒進垃圾桶。

招標首要理解「學生怎樣用膳」

學校在招標時，除核對牌照、食物安全計劃和運送安排，也應要求供應商清楚列出主要食材、烹調方式、致敏原和營養原則。試食不能只由成人進行，學生代表及家長亦應有適當參與。合約執行期間，學校可定期收集簡短意見，記錄飯盒溫度、遲送、份量及剩食情況，把學生真正吃了多少，納入續約評估。

學生意見當然不是要求供應商每天迎合口味。孩子可能偏愛煎炸食物，也未必主動選擇蔬菜。教育的作用正正在此：學校既要提供健康選擇，也要透過課程、家長教育和日常校園生活，幫助孩子逐步建立飲食判斷。健康午膳不應變成一盒外表正確、最後卻沒有人願意吃的飯。

理應整合校園午膳治理框架

政府部門之間亦可以再向前一步。目前有關資訊分布在食環署、食物安全中心和衞生署的指引之中，學校需要自行理解食物安全、營養、採購及學生健康等不同要求。當局可考慮整合成一套較易執行的校園午膳治理框架，提供標準招標條款、供應商評核表、致敏原紀錄、事故通報程序及學生意見工具，讓學校毋須各自重新設計。

這不是要把更多行政工作推給教師。相反，清晰而統一的工具，正可減少學校重複處理文件，把時間留給真正需要專業判斷的地方。對規模較小、行政人手有限的學校而言，政府提供共用範本尤其重要。

午膳的質素涉及學生的尊嚴

還有一點不能忽略，午膳的質素也涉及學生尊嚴。當成年人投訴一頓飯難吃，我們通常會認為那是合理感受；但當學生說飯菜太冷、肉質太硬或菜式難以下嚥，有時卻容易被理解為挑食。孩子未必能用準確語言分析營養和烹調問題，但他們每天面對那個飯盒，其經驗不應被排除在制度之外。

食環署在新學年前加強巡查，是守住安全底線的重要工作。下一步，是把一盒學校午膳看得更完整：它既是食物安全問題，也是兒童健康、教育管理和日常照顧的一部分。學校每天如何安排孩子吃一頓飯，看似瑣碎，卻最能反映一套制度是否真正看見學生。一盒飯不必豪華，但應該安全、均衡，也值得孩子坐下來好好吃完。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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