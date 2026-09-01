來稿｜香港搶灘全球食品科技賽道：內地研發、香港認證、全球銷售

來稿作者：陳嘉華



全球食品產業正迎來生物科技、人工智能與可持續理念帶動的結構性變革。合成生物、精準發酵、新型蛋白及功能營養技術不斷突破，重塑食物生產與消費邏輯。在此浪潮之下，香港提出建設「全球食品科技創新超級實驗室」，並以六大戰略作為支撐，這並非概念包裝，而是順應大勢、契合自身稟賦的精準佈局，亦是香港由「美食之都」邁向「科技食都」的歷史機遇。



發揮雙向樞紐優勢

佈局高價值食品科技

外界有言，地緣分化削弱香港中介角色。然而現實恰恰相反，世界愈趨割裂，香港「一國兩制」的雙向樞紐價值愈見稀缺。香港擁有普通法法治、國際專業服務、資訊自由與自由港優勢，同時全面對接大灣區完整產業鏈與龐大內地市場，這種「連接全球、落地內地」的雙軌定位，是周邊城市難以複製的核心優勢。在食品科技領域，內地具強大基礎科研與產業轉化能力，歐美擁有前沿監管經驗與高端市場視野，香港的定位並非簡單轉口，而是價值轉化樞紐：承接全球技術創新，在港完成驗證、認證、資本對接，再透過大灣區實現產業化，最終輻射全球。超級聯繫人的功能，在科技創新時代只會升級、不會弱化。

定位清晰之後，產業方向的選擇同樣關鍵。綠色低碳、功能營養、生命科學化，是全球未來食品的確定性趨勢，亦契合國家健康中國戰略與國際ESG潮流。香港各大院校長期深耕食品科研，例如香港理工大學在精準水耕技術、微膠囊控釋及生物營養強化等範疇累積大量成果，本地初創企業亦在保鮮技術、功能性載體等領域取得突破，部分已步入中試階段。未來香港可聚焦高附加值細分賽道，如銀髮照護食、醫學營養食品、可持續替代蛋白，以科研驅動差異化競爭，避開低端價格戰。

發揮制度與資本優勢

打造亞太食品科技樞紐

作為國際金融中心，香港資本成熟、投融資體系完善、退出渠道多元，具備培育食品科技獨角獸的天然土壤。產業發展必須堅持「培育多於催熟」，引導資金聚焦具真實技術壁壘與商業邏輯的項目。同時香港可發揮平台優勢，吸引內地成熟創新企業來港落地，透過「內地研發、香港認證、全球銷售」的協同模式，快速完成國際化合規、品牌升級與市場輸出，實現後發先至。

監管優勢更是香港的核心競爭力。食品科技最怕監管滯後、標準混亂，而香港一直對接國際食品法典規範，法規透明、執行穩健。最新修訂的食物金屬雜質標準全面對接國際主流要求，為新型食品落地提供穩定預期。未來香港可主動建立細胞培養肉、精準發酵食品的審批路徑與風險評估體系，參與大灣區乃至國際標準制定，搶佔行業話語權，以制度優勢吸引全球頂尖企業落戶。

所謂「超級實驗室」，並非單純建設硬件園區，而是建構全鏈條創新生態。香港可整合高校基礎研究、企業應用研發、國際檢測認證、知識產權服務與國際資本，形成從研發、中試、認證到市場化的完整閉環。配合大灣區食品安全實驗室的共建佈局，推動區內標準互認、資源互通，讓香港成為亞太食品安全與科技創新的示範樞紐。

整體而言，香港發展食品科技，天時、地利、人和俱備。只要堅守超級聯繫人定位，用好法治與資本兩大優勢，以標準化、國際化、生態化思維推動產業升級，這場食品科技的「超級實驗」不僅關乎食品產業本身，更關乎香港在新一輪科技浪潮中如何重新定義自我。而答案，正在實驗室、生產線與國際認證的每一環節中逐漸顯現。香港有充分的底氣與實力，讓這場實驗行穩致遠，在新興產業賽道再次迎來黃金時代。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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