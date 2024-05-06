土地共享新申請涉元朗屏山馮家圍用地　老牌發展商利安投資提出

發展局今日（6日）公布土地共享先導計劃昨日（5日）收到多一宗申請，涉及元朗屏山馮家圍、佔地約約3.1公頃的私人和毗鄰政府土地，建議興建約1,500個公營房屋／「首置」單位、約700個私營房屋單位和附屬設施，住用總樓面面積約117,400平方米。



申請由利安投資（集團）有限公司旗下的Brasilia Limited提交。利安投資大股東方氏家族，最初由何鴻燊與凌達鏜、方顯揚在1950年代成立，方標為方顯揚家族的第二代。



土地共享先導計劃收到多一宗申請，涉及元朗屏山馮家圍、佔地約約3.1公頃的私人和毗鄰政府土地。（政府新聞處）

公私營單分別1500個及700個

發展局公布，土地共享先導計劃再接獲一宗申請，涉及的私人和毗鄰政府土地位於元朗屏山馮家圍，佔地約3.1公頃，現時劃為「康樂」及「鄉村式發展」地帶。

相關申請由利安投資（集團）有限公司旗下的Brasilia Limited提交，建議興建約1,500個公營房屋／「首置」單位，具體資助房屋類別將由政府決定，另約700個私營房屋單位和附屬設施，住用總樓面面積約117,400平方米。

發展局指，與過往收到的申請一樣，發展局轄下的土地共享辦事處會協調相關部門，以促進並加快處理及審核申請。

利安投資大股東方氏家族 最初由何鴻燊等三人成立

利安投資（集團）有限公司，屬私人的老牌發展商，現時大股東為方標及方氏家族，董事為方標、方錦銓；其他小股東還有多名姓余、姓陳的人員。根據紀錄，1950年代，賭王何鴻燊與凌達鏜、方顯揚，成立「利安建築」，承接大量香港三軍宿舍等工程，方標為方顯揚家族的第二代。。

土地共享先導計劃於2020年5月6日起接受申請，原為期三年，去年2025年5月延長申請期至今年5月5日。（資料圖片）

累計共七個項目 涉3.2萬個單位

先導計劃早於2020年5月推出，原為期三年，去年2025年5月延長申請期至今年5月5日。連同上述最新申請在內，計劃共收到七宗申請。

發展局發言人指，七個項目合共提供超過32,000個單位，其中包括約23,300個公營房屋單位，涉及土地面積共約43公頃。

局方又提到，較早前接獲的六宗申請均獲政府原則性同意，申請人現正進行詳細技術評估，以敲定發展方案和參數，並就擬議發展在交通、環境影響、基建設計等方面完成可行性評估，以進行所需的法定及行政程序，包括城市規劃、工程及土地契約修訂程序。這些項目的法定改劃程序將由今年第二季開始逐步展開。