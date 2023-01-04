《1984》譯者劉紹銘今逝世　曾稱極權若去到盡　書中內容就會發生

嶺南大學副校長莫家豪內部發信，指香港作家、翻譯家、嶺南大學中文系榮休講座教授劉紹銘今日（4日）中午逝世，享年89歲。劉紹銘是英國作家奧威爾（George Orwell）名作《1984》及《動物農莊》中文版譯者，他於2019年5月曾接受《香港01》訪問，曾稱「極權若是去到盡，1984就會發生」、「當香港變成『1984』，便是大家共同命運」。



嶺南大學副校長莫家豪內部發信，稱獲悉劉紹銘已逝世，感到悲痛，又稱他是著名中國現當代文學學者、教育家、翻譯家和作家，致力於中國現代文學的保存、傳播和研究，在翻譯和跨文化傳播領域做出了巨大貢獻。內地學者陳子善今亦在社交媒體發文，指沉痛懷念劉紹銘，亦提到對方是自己在張愛玲研究上自始至終的關心者和支持者。

劉紹銘1934年7月9日生於香港，畢業於台灣大學外文系，並在美國印第安納大學取得比較文學博士學位，曾在香港中文大學、新加坡國立大學、美國威斯康辛大學和夏威夷大學任教。

劉紹銘文學貢獻甚多，最知名是為奧威爾反烏托邦、反極權名著《1984》及《動物農莊》翻譯。他曾於2019年5月、《1984》出版70周年時接受《香港01》專訪，談及當時香港及《1984》，稱「『1984』尚未發生在每一個人身上，但是確實發生在某些人身上」。問及香港有朝一日會否經歷《1984》般，他說：「極權若是去到盡，1984就會發生。」

極權若是去到盡，1984就會發生。最壞情況就似1984那樣，不能更壞了。如果香港有一日變成這樣，就是大家共同命運了。 《1984》翻譯者劉紹銘

《1984》翻譯者劉紹銘1月4日逝世，享年89歲。（資料圖片）

他亦談及翻譯該書，正是1984年接獲《信報》創辦人林行止邀約，在該報連載《1984》中文版，但譯文在《信報》發表後未在香港集結成書，1984年台灣皇冠出版社首次出版，1991年東大出版社購入版權發行後，未有再版。至2010年，內地購得《1984》簡體版權，惟內容遭到刪減，他形容是「give and take（取捨）問題」，認為大部份內容仍可出版，也有帶來正面影響。

嶺大信件提到，劉紹銘於2004年退休前，服務嶺大超過10年，對大學的貢獻非同一般，認識他的人都會懷念他，向他的家人表示最誠摯的哀悼，亦願他安息。

嶺南大學（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄對劉紹銘離世深表惋惜。他表示，劉教授是著名中國當代文學學者、教育家、翻譯家和作家，對文壇貢獻良多，服務嶺南大學超過10年，孜孜不倦作育英才，對他離世深感難過。