內地客不過夜？　旅遊模式轉變：從「爆買」到「深度遊」體驗

今年元旦凌晨大批內地旅客在除夕倒數煙花匯演過後，凌晨趕返內地，結果因交通及關口配套不足，而演變成一場風波。事件揭示近年愈來愈多內地旅客不過夜，浸會大學傳理學院新聞系學生採訪刊物《新報人》就此作出探討，發現數據顯示的情况卻並非如此，根據旅發局數字，2023年通關後不過夜與過夜旅客之間的差距卻收窄至接近五比五，反映過往以不過夜為主的內地旅客比例沒有增加，但內地旅客消費力明顯下降。



有旅遊界人士指出，內地旅客開始追求以文化體驗為主的「深度遊」；有爨者認為旅遊模式轉變反而有助旅遊業可持續發展，現在香港對遊客的吸引力在於懷舊，很多旅客都因喜愛香港的歌曲或電影而到訪，但這些具香港文化特色的地方愈來愈少，政府要反思自身的價值，盡可能活化及保育旅客希望看到的東西，「而不是逐步找一些條例、政策搬走它們。」



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《內地客旅遊模式轉變：從「爆買」到「深度遊」體驗》

資料來源：旅發局 （劉昉晴製圖；《新報人》圖片）

今年元旦，大批即日來回的內地旅客在煙花匯演過後凌晨趕返內地，由於本港僅有皇崗口岸和港珠澳大橋通宵運作，導致不少旅客濟留香港。事件引起社會討論內地客旅遊模式的轉變，更有說法指近年愈來愈多內地旅客不過夜，然而數據顯示的情况卻並非如此。



根據旅發局數字，疫情前2018年全年的內地旅客入境人次超過5,000萭，而復常後2023年全年內地旅客入境人次卻只有不足3,000萬，相差接近一半。不過夜旅客一直佔內地旅客總數約六成，然而，2023年通關後不過夜與過夜旅客之間的差距卻收窄至接近五比五，反映過往以不過夜為主的內地旅客比例沒有增加，反而進一步下降。



然而數據顯示，內地旅客消費力明顯下降，傳統購物景點風光不再，更有旅客一天消費不過百的情況出現。2023年全年內地不過夜旅客的人均消費只有1,383元，對比疫情前2018年全年的2,410元，大幅下降約43%；購物佔總消費金額的比例亦由2018年的89%，下降至2023年的78%，反映內地不過夜旅客消費水平大不如前。

有旅遊界人士指出，香港旅遊業前景仍正面，雖然內地旅客難見昔日「爆買」現象，但他們開始追求以文化體驗為主的「深度遊」；有專家認為，旅遊模式轉變反而有助旅遊業可持續發展，為文化景點地區帶來收益。

資料來源：旅發局 （劉昉晴製圖；《新報人》圖片）

旅遊模式轉為深度遊 旅客稱一天消費不過百

疫情復常後，內地遊客不再傾向瘋狂購物，而是開始享受香港獨特的文化氣息。來自廣州的旅客馮海娜首次訪港，她說此行主要目的是想散心，來港前已在小紅書上尋找旅遊攻略；她說不打算「大出血」購物，一天的消費額甚至不過百。馮海娜表示自己鍾愛港產片，抵港後便動身前往油麻地警署和女人街，走過這些地方時能讓她想起劇中片段；由於香港酒店價格偏貴，因此她選擇在親戚家中留宿。

馮海娜稱讚香港交通方便，較適合短途旅行；她又認為本港一站式景點足夠，旅客能在短時間內打卡更多特色景點。

線上購物興起 削弱訪港購物優勢

另一位來自深圳的旅客陳小姐曾多次訪港，一直都是即日來回。她說以前來港會花費上萬元購買化妝品及手袋，但現在則以「窮遊」或citywalk為主。陳小姐認為，消費模式轉變是因為消費降級，而且現在香港購買名牌貨性價比不高，「像Dior這種的價格沒有什麼特別大的吸引力，然後過來一趟又很麻煩。」

同樣來自深圳的旅客湯小姐年初二帶著父母來港觀賞煙花，她表示因跨境交通方便，活動結束後便會返深圳。湯小姐過往亦曾來港幾次，認為傳統的旅遊景點對她已無吸引力。作為建築業設計者的她鍾愛來港參觀本地建築及藝術展覽，如M+和土瓜灣牛棚藝術村。

有危便有機 旅遊模式轉變毋須太悲觀

香港理工大學酒店及旅遊業管理學院助理教授梁堯忠認為，內地旅客消費下降，其背後轉變的原因在於內地經濟受疫情影響，再加上內地遊客在疫情時已建立網購習慣，因此來港旅遊時會減少購買非必需品。

湯小姐則表示，內地網購平台如天貓國際等，貨品價格較便宜，也有正品保證，因此不需要特意來港購物。此外，她也認為目前內地經濟大環境不佳，影響旅客的消費意欲。

「他可以多花一些時間去看景點，特別是文化或背後的故事。」梁堯忠表示，當旅客消費預算減少時，他們更願意花時間去打卡景點，了解一座城市的歷史文化。梁堯忠又指出，經濟環境導致消費力大降，會令旅客更傾向選擇到深圳或大灣區等住宿較便宜的地方留夜。

梁堯忠又指，業界對內地遊客的消費期望很高，轉變難免會打擊他們的期望值，但梁堯忠認為，如果業界能夠及早察覺問題，便能在旅遊業轉型上作相應的改變，例如開放更多深度遊路線，令遊客更願意花時間留港參觀景點。他表示，旅遊模式轉變有利整個行業的可持續發展，若過分著重在銷售奢侈品方面的話，「很容易被其他地方取代。」

業界建議政府加強文化保育 推動特色文化景點

梁堯忠認為，政府過往舉辦的活動如「你好香港」、「夜繽紛」等，主要針對本地消費者而非內地旅客；雖然活動能鼓勵本地居民夜間出行消費，為香港創造一個熱鬧氛圍，卻未能直接觸及目標旅客群體。

另外，梁堯忠認為，現在香港對遊客的吸引力在於懷舊，很多旅客都因喜愛香港的歌曲或電影而到訪，反映香港最大的價值在於以往的電影文化和藝術發展。但這些具香港文化特色的地方愈來愈少，梁堯忠提醒政府，要反思自身的價值，盡可能活化及保育旅客希望看到的東西，「而不是逐步找一些條例、政策搬走它們。」

「政府的市場觸覺一定不及我們業界、商界及客人轉變得快。」崔定邦表示，政府的角色是協調和倡導者，在計劃吸引內地旅客來港的措施時，只需提供一些硬件和旅遊基建，例如足夠的文化場地，已經足夠為商界打造良好的經營空間，具體的旅遊產品創新和營銷，則應交由商界主導。

崔定邦又指，現在旅客出行經驗增加，能夠自設行程路線，不用依靠他人，政府和業界因此較難掌握其行程。崔建議政府可以更積極用內地社交媒體「介紹一些另類的，或者是我們想推廣的路線」，而非再宣傳網上已有的景點。

旅客馮海娜則建議政府可以利用內地人常用的社交媒體如抖音、小紅書或微博，去宣傳香港的特色文化景點。

記者：劉昉晴、馮藹怡

編輯：伍思平

指導老師：陳景祥