戲院｜旺角朗豪坊Cinema City約滿7月中離場　同系星影匯亦將告別

電影老闆黃百鳴旗下的Cinema City自2014起租用旺角朗豪坊戲院，今年7月將屆滿10年租約期，每月租金達577.6萬元，為全港最貴租戲院。《香港01》記者今日（20日）到朗豪坊Cinema City了解，職員證實該院會於7月中結業遷出，並會由另一公司接手繼續經營戲院。而Cinema City位於九龍灣國際展貿中心的「星影匯」亦受「九展」重建影響，將於本月底結業，即於短期內接連有間戲院告別，剩下荃灣及柴灣兩間戲院。



旺角朗豪坊Cinema City將於7月中約滿結業。(吳美松攝)

職員今稱暫未有確實離場日期

記者今日（20日）到朗豪坊Cinema City向職員查詢，職員表示該戲院將於7月中旬約滿結束營業，戲院舖位將由另一間公司承租接手，但職員稱暫未有確實日期，亦拒絕透露由哪間院線接手，指詳情有待官方公布。

因九展重建 Cinema City分店6.30最後營業

同時，Cinema City於九龍灣國際展貿中心的「星影匯」戲院，因為九展即將重建，將於本月30日最後營業，該院亦因此受影響而於月底結業。至於Cinema City的會員，屆時可到Cinema City位於荃灣愉景新城及柴灣永利中心的戲院，繼續使用會員服務。

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黃百鳴旗下 2014年UA院線結業後承租

朗豪坊Cinema City前身為UA朗豪坊戲院，2014年承租的UA院線約滿結業後，同年7月由電影老闆黃百鳴旗下的Cinema City接手租入經營。朗豪坊Cinema City共有6間影院，共提供1,077個座位，其中1號院設置韓國CJ CGV開發的4DX動感影院系統，為全港首間引入4D技術的戲院。該院同時亦是全港最貴租的戲院，現時每月租金577.6萬元，有關租約為10年期，將今年7月屆滿。

旺角朗豪坊的戲院舖位一直租金高企，但因位於中心地帶，過去多年來是全港票房之冠，故仍有不少院線希望爭取承租。然而，近年受到經濟市道影響，戲院生意大不如前，記者今日現場所見，前來買戲票或入戲院看電影的人流十分稀少，半小時內只有6、7人進入戲院。

記者又於今日中午時間瀏覽Cinema City的官網，今日朗豪坊的Cinema City，多個場次均顯示有大量座位，部分場次只有一人買票「包下全院」，另有多個場次顯示為「全綠」，暫時一張票也未賣出，包括近期上映的西片《地下殺神》和由影星劉青雲、吳鎮宇主演的港產片《談判專家》，晚上七點幾的場次，暫時零票房。

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