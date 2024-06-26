明將壽司｜深水埗旗艦店轉型「韓日燒」再傳結業　今改稱裝修停業

曾被網民以「打大佬」及「暗黑料理」來形容的「明將壽司」，位於深水埗西九龍中心的旗艦店於2014年經過裝修，轉型為主打廉價放題的「韓日燒」自助餐廳，近日再傳結業？有網民拍攝到該店貼出「結束營業、謝謝大家」的告示，並將圖片放上網，引來大批網民熱議，「明將」時代的終結，成為一代人的集體回憶。不過，記者今日（26日）到該店了解，卻發現「結業」告示已被除下，改為貼出「今日裝修、停業一天」告示，但記者見店內並無裝修痕迹，亦不見員工及裝修工人出現。



有網民拍攝到韓日燒自助餐廳貼出「結束營業，謝謝大家」告示，並放上網，圖片上顯示為昨日（25日）拍攝。（Uchida Aya/全港店舖消息（開張/執笠）關注組Facebook圖片）

位於西九龍中心6樓的「韓日燒」自助餐廳，前身為「明將壽司」旗艦店，2014年一度傳出結業，同年經裝修後重新營業，轉型為廉價放題「韓日燒」，以韓燒加壽司為主打。昨日（25日）有網民在「全港店舖消息（開張/執笠）關注組」的Facebook群組發布「韓日燒」結業的消息，並上載「韓日燒」在櫥窗玻璃貼出「結束營業 謝謝大家」告示的圖片。

記者今日（26日）到「韓日燒」了解情況，發現該張結業告示已被除下，該店開了門，但不見有任何人在內，只在門口處豎立兩塊宣傳版的背面遮擋，並放為貼出「今日裝修 停業一天」告示，不時有行經的途人張望入內。

「明將」全盛時期有十多間分店，主打廉價壽司放題，但並非每一間分店都有壽司放題，至2020年3月，「明將」沙田希爾頓中心分店結業，為最後一間分店，若連這間前旗艦店都結業，意味着「明將壽司」的一代傳奇正式成為歷史。

「韓日燒」自助餐廳被拍到貼出「結業」通知而傳出消息後，記者今日（26日）到現場視察，櫥窗玻璃改為貼出「今日裝修、休息一天」告示。（吳美松攝）

記者今日（26日）到現場視察，改為貼出「今日裝修、停業一天」告示。（吳美松攝）

記者今日（26日）到現場視察，改為貼出「今日裝修、停業一天」告示。（吳美松攝）

有網民在Facebook專頁「全港店舖消息（開張/執笠）關注組」分享這消息後，引來不少網民討論，有人大感可惜，又指韓日燒為「全港最平最齊任食店」，及「如果計價錢真係無得輸」，亦有人提起不知在哪裏可再吃到明將的「暗黑經典」紅豆壽司。

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