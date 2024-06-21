PAUL & JOE月底撤出香港　朗豪坊店周日提早結業　粉絲排長龍掃貨

法國美妝品牌PAUL & JOE在香港一直有不少支持者，標誌性貓貓圖案更是深入民心。惟PAUL & JOE與香港及中國的經銷代理合約將於本月30日約滿，該品牌會撤離香港，全線分店同告於月底結束營運，其中朗豪坊店及網店會提早於周日（23日）結業，近日吸引大批粉絲排長龍掃貨。



PAUL & JOE朗豪坊分店連日有粉絲排長龍選購產品。（吳美松攝）

PAUL & JOE成立於1995年，為法國時尚美妝品牌，其中一個王牌產品是糖瓷隔離乳，具優秀保濕和持妝力，推出後20年內創造出每20秒賣出一瓶的紀錄。而PAUL & JOE最令人印象深刻的，必定是其標誌性的貓貓圖案。

PAUL & JOE與香港及中國的經銷代理合約將於6月30日結束，香港全線分店亦會於月底結業。（吳美松攝）

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PAUL & JOE官方網頁早前亦登出聲明，指「本公司Pacifique Agencies (Far East) Limited跟PAUL & JOE BEAUTE於香港及中國的代理經銷合約將於2024年6月30日終止。於2024年6月30日後一切相關PAUL & JOE BEAUTE 任何業務，本公司均不承擔任何義務及責任。」，正式宣布撤出香港。

PAUL & JOE官方網頁早前登出聲明，正式宣布撤出香港。（PAUL & JOE官網）

（PAUL & JOE官網）

記者早前到PAUL & JOE朗豪坊店視察，有市民趁分店半價清貨，特地前來選購心頭好，令店外排起一條人龍；亦有排隊的市民向記者表示，此前沒有用過PAUL & JOE產品，見到有人排隊購買，於是也跟着排隊。

朱小姐表示，一直有使用PAUL & JOE的產品，但對其結業消息不感到意外，因為留意到PAUL & JOE在香港的分店近年陸續結業。她又指，香港代理「啲產品都唔齊，有啲新產品都冇得買」，故未來會繼續在PAUL & JOE的網店購物，款式齊全之餘，亦相對方便。

近期有不少品牌或名店撤出香港，或縮減分店數量，包括時裝品牌Bershka在荃灣廣場的分店已於本月16日結業，該店是Bershka在香港的最後一間分店，代表Bershka已正式撤出香港；同場另一日本服裝品牌GU分店亦將於7月1日結束營業。

連鎖時裝品牌Bershka在荃灣荃灣廣場的分店6月16日已結業，現已圍封。（吳美松攝）

日本服裝品牌GU在荃灣荃灣廣場的分店將於7月1日結束營業。（吳美松攝）

PAUL & JOE SOGO銅鑼灣店將於合約完結同日結業，而網上購物平台及朗豪坊店則會提早於23日結束業務。

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