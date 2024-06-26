結業｜名廚黃永幟創辦龍皇酒家觀塘店約滿離場　高峰12間執剩一間

【結業潮/店舖執笠潮/北上消費】市道低迷，加上港人北上消費成常態，不只小店難熬，連集團式經營食肆近期亦相繼結業。名廚「幟哥」黃永幟創立的龍皇集團旗下、開業17年的「龍皇酒家」觀塘分店，因租約期滿，昨日（25日）最後營業後正式與食客告別。龍皇集團由2004年創辦以來，在港澳地區共有12間分店，最近短短3年內接連有多間分店結業，連同今次離場的分店，現僅餘灣仔的「龍袍酒家」。



記者今早（26日）到場時，店內依舊亮着燈，但已人面全非，有部份員工回來收拾桌椅、碗筷等物品，場面冷清。其中一名員工指因租約期滿，因而結束營業，並着記者「要飲茶去灣仔（分店）飲啦」。



龍皇酒家觀塘分店近日貼出告示，指因租約期滿，最後營業至25日。（吳美松攝）

位於觀塘開源道源成中心2樓的「龍皇酒家」分店，最近貼出結業告示，指因租約期滿，最後營業至25日，又感激客人「多年來鼎力支持」，盼望不久將來能再為顧客服務。有食客昨日（25日）到該店飲茶光顧，並貼出其結業消息，有不少人留言感到可惜。

記者今早（26日）再到該店查看，店內燈光亮着，有部份員工回來收拾桌椅、碗筷等物品，有部份通道則未有開燈，場面更顯冷清。雖然「幟哥」近年甚少在公開場合露面，或為龍皇集團作宣傳，該店仍擺放着「幟哥」的「龍皇」廣告牌。

有網民於Facebook專頁「全港店舖消息（開張/執笠）關注組」分享龍皇酒家觀塘分店結業一事。（Facebook）

高峰時擁12間分店 3年內執剩灣仔龍袍酒家

根據龍皇集團的官網資料，全名為「龍皇集團控股有限公司」，由「幟哥」黃永幟及黃永康兩兄弟於2004年共同創立，第一間龍皇酒家在油麻地開業，其後陸續在灣仔、觀塘、銅鑼灣及尖沙咀等地開分店，2017年更首度在澳門開分店，飲食版圖衝出本港，集團高峰時共有12間店。不過在疫情期間，即由2021年開始接連有多間分店結業，現在更只餘下一間位於灣仔的龍袍酒家。

龍皇酒家觀塘分店結業翌日有員工收拾桌椅、碗筷等物品。（吳美松攝）

龍皇酒家觀塘分店結業翌日有員工收拾桌椅、碗筷等物品。（吳美松攝）

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