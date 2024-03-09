來稿｜延遲交椅洲填海　尚待進一步討論

來稿作者：劉兆光



財政司司長陳茂波在最新公佈的《財政預算案》中宣布了引人注目的消息，即交椅洲人工島填海計劃將被延推兩至三年。儘管如此，陳茂波強調政府將繼續推進各項相關研究，並強調政府推展交椅洲人工島的決心不變。筆者認為，政府審慎推展大型發展項目是明智之舉，充分顯示政府適度調節推進節奏，體現積極有為的作風。

回顧過去六年的施政報告，從2018年所描繪的「明日大嶼願景」到2023年的「交椅洲人工島填海計劃」，交椅洲佔據了未來十年土地供應的一席重要地位。根據發展局在2023年的預測數據，預計未來十年的「熟地」供應量將達到3,370公頃，其中超過1,400公頃來自北部都會區，約有400公頃來自交椅洲。此外，在《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》中也明確指出，交椅洲將提供1,000公頃的潛在土地供應，佔政府總共4,124公頃潛在土地供應的四分之一左右。

根據原來計劃，交椅洲填海的第一階段預計於2029至2030年度完成，並在2033至2034年度迎接首批居民入伙。首個填海完成的A島將成為本港第三個核心商業區，總計可提供約400萬平方米的商業樓面面積，旨在成為香港新的經濟引擎。此外，交椅洲可興建19萬至21萬個住宅單位，可容納50至55萬人口，對於本港住宅供應至關重要。

填海計劃的延遲對未來土地供應的發展里程碑產生了絕對的影響。市民不禁會產生疑問延遲填海計劃對土地供應有何影響？考慮到填海造價高昂需要謹慎理財，政府在推展大型項目時亦必須謹慎行事，這是無可避免的。同時，政府應該同時兼顧持續造地，確保主導土地供應，並為未來建立一個可靠的「土地儲備」。故此，在交椅洲填海計劃延遲的同時，政府應加快北部都會區東部的發展，例如馬草壟，以及新界北的新市鎮和羅湖／文錦渡一帶的土地發展，以彌補短期土地供應的瓶頸。

交椅洲填海計劃不僅涉及填海工程，還牽涉到連結香港西部的多項運輸基建項目。然而，填海延遲可能對未來的基建藍圖產生影響。根據《香港主要運輸基建發展藍圖》，政府正在進行關於交椅洲運輸基建項目的規劃研究，包括港島西至大嶼山東北連接路、港島西至洪水橋鐵路以及交椅洲人工島環保集體運輸系統。其中，全長約30公里的「港島西至洪水橋鐵路」被視為未來香港的交通命脈。該鐵路由香港大學站開始，經過港島西、交椅洲、欣澳和屯門東，最終連接洪水橋。這條鐵路一方面能夠提供更便捷的連接，讓北部都會區西部和維港都會區之間的交通更加順暢，同時也促進政府「機場城市」願景下的各項重要項目，包括「航天城」、南貨運區的高端物流中心和智能機場等。另一方面，該鐵路還預計能夠與往來洪水橋和前海的「港深西部鐵路」接駁，為來往深港核心區的人士提供更加便捷的交通選擇。

然而，填海延遲是否也會導致相關運輸基建項目的延遲，政府尚未進一步說明。為實現粵港澳大灣區一小時生活圈的願景，筆者期望政府能夠爭取分階段落成港島西至洪水橋鐵路，並盡快開通洪水橋至欣澳段，以便該段鐵路能夠趕及與港深西部鐵路項目在2034年至2038年落成及相互連接。

延遲交椅洲填海計劃可能對周邊土地的發展潛力產生影響，其中最受打擊的將是大嶼山北部的土地。東涌、欣澳、小蠔灣等地區都是未來土地供應的主要來源，而交椅洲填海項目的不確定性將會減低這些發展項目的吸引力。此外，本來預期連接CBD3的港島西，即堅尼地城一帶，可能因為外溢效應而減低土地的發展和重建意欲。筆者建議政府以「基建先行」為目標，先分階段建設交椅洲的主要運輸基建，同時預留位置以便日後對接填海區，以滿足香港長遠的運輸和物流需求。

交椅洲一直以來都是香港未來的主要土地供應來源，然而，填海計劃的推遲將對整個城市產生深遠的影響，因此政府有必要從整全的角度思考土地供應策略。筆者認為，社會大眾不能僅僅關注填海計劃的實施時間（When），更需要進一步思考填海計劃的細節（What）以及如何執行（How）。這樣才能豐富公共政策的討論，並為社會帶來實際的利益。

作者劉兆光是特許測量師及ESG分析師、香港新方向成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。