大埔富蝶邨二期入伙　九巴增74及271A線　電巴行走往來油塘、尖東

九巴今（9日）宣布，下周一（15日）在大埔富蝶邨新增兩條路線，分別為74線 ，由富蝶總站駛往油塘； 及271A線，由富蝶總站駛往尖沙咀東（麼地道），並以雙層電動巴士行走。



74線將由富蝶總站駛往油塘。（相片來源：九巴）

74線連接九龍東商業區

因應大埔富蝶邨第二期陸續入伙，九巴將開設兩條「富蝶專線」，分別來往油塘及尖沙咀東。兩條路線均以雙層電動巴士行走，實現零碳出行。其中74線的服務時間為星期一至五，早上8時從富蝶邨開出，及傍晚6時從油塘開出。途經地點包括富亨、大元、白石角、科學園、大老山隧道轉車站、九龍灣商貿區、觀塘商貿區，乘客可在大老山隧道轉車站轉乘前往新蒲崗、黃大仙及九龍城等地。全程收費港幣$14.6。

271A線將由富蝶總站駛往尖沙咀東（麼地道）。（相片來源：九巴）

271A線連接油尖旺區

而271A線的服務時間同樣為星期一至五，早上8時30分從富蝶邨開出，及傍晚6時從尖沙咀東（麼地道）開出。途經地點包括富亨、大元、青沙公路轉車站、奧運站、西九龍站、尖沙咀，乘客可在青沙公路轉車站轉乘前往香港島，荔枝角及旺角等地。全程收費港幣$11.6。

72k線的服務時間為清晨5時30分至晚上12晚45分。（相片來源：九巴）

72K線將加強服務 助構建富蝶富亨15分鐘生活圈

另外，原有全日服務的72K線， 由富蝶總站駛往太和的循環線，星期日（14日）遷往全新啟用的公共交通總站內，並加強服務。平日繁忙時間加密至每10分鐘一班，周末及假日日間部分時間亦加密至15分鐘一班，方便居民穿梭區內通勤、上學、購買日常用品或處理各項事務。九巴指，乘坐72K線只需約10車程便可以直達大元邨，有助構建富蝶富亨15分鐘生活圈。