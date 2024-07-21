城巴復修經典巴士重現沙田展覽　冀重新獲發牌載客成移動旅遊景點

為慶祝城巴成立45周年，把完成復修的90年代利蘭巴士「大食鬼」帶到沙田，為社區展覽活動揭開序幕。



城巴擁有一支經典巴士車隊，其實是退役並已註銷車輛登記，但工程團隊復修後，已達載客行駛的標準，但現行法規不能重新登記。該公司董事總經理李卓豪表示，希望能與政府尋求解決方案，讓市民和旅客能乘坐經典巴士回味舊日情懷，體現「移動的旅遊景點」。



城巴以兩年時間，把於90年代利蘭奧林比安11米空調巴士「大食鬼」活化，回到沙田第一城展覽。（城巴圖片）

「大食鬼」巴士復修前模樣。（城巴圖片）

城巴擁有8輛經典巴士，組成跨越不同時期的經典車隊，該公司工程團隊已把這些巴士保養至能夠載客行駛的標準，但這批巴士退役時已由其他新車取代，並曾註銷車輛登記，現行法規並不容許巴士重新登記，只能以類似1比1模型的方式公開展出。

為慶祝城巴成立45周年，城巴今年完成復修於90年代最具代表性的利蘭奧林比安11米空調巴士，並帶到城巴公共巴士發跡地的沙田第一城，為社區展覽活動揭開序幕。

城巴董事總經理李卓豪（右一）希望政府能讓經典巴士可以載客，成移動的旅遊景點。（城巴圖片)

城巴董事總經理李卓豪表示，希望能與政府合作尋找解決方案，讓這些經典巴士能載客，讓市民和旅客能乘坐經典巴士回味舊日香港情懷。他指，不少內地及海外城市，經典巴士已成為吸引旅客的獨特旅遊亮點，「我們希望將經典巴士車隊打造成『移動的旅遊景點』，向旅客推廣香港獨特的雙層巴士文化，一方面帶動香港旅遊業蓬勃發展，另一方面讓旅客了解香港數十年來的交通和社會發展。」

他稱，希望新一代本地公共交通愛好者，能夠親身體驗經典巴士，了解巴士於不同年代的配套及定位，促進人文交流及加深認識公共交通發展。

城巴為沙田第一城居民開創首條非專利巴士路線，於1989年升級為首創的「早餐巴士」，為乘客提供早餐和報章，以優質及創新的服務贏得社會各界讚賞。，正是90年代服務第一城居民的重要成員，更見證城巴躋身專利巴士行列及開辦過境巴士服務，足跡遍佈城巴各業務範疇。

利蘭巴士被稱「大食鬼」，原因是車身的「C」字圖案，是80年代流行的「食鬼電子遊戲」的「食鬼」，因而得名。

今次復修的是城巴一代車王，引入創新的冷氣系統設計，上下兩層車廂各自設有獨立的冷氣機組，送風能力尤佳。

座位方面，當時專利巴士絕大部份都「3+2」座位的非空調巴士，城巴這部則為「2+2」座位是空調巴士，「大食鬼」巴士在當年可以說是豪華巴士的象徵。

為了令巴士還原得「原汁原味」，城巴向員工徵集當年巴士車內、外的照片，也翻閱不少歷史文件。車身噴上城巴經典「大食鬼」標誌、車尾還原宣傳口號「城巴與您，共闖繁榮千萬里」、車廂重置灰、紅、黃的座椅、紅色窗簾，師傅用了兩年時間才把「大食鬼」巴士活化，重新賦予生命。

城巴董事總經理李卓豪（左二）與城巴廠房主管李良友（左一）、城巴見習工程師何柏熹（右二）和城巴副工程營運主管（九龍及新界）龔偉鴻。（城巴圖片）

負責復修工程的友哥，見證「大食鬼」巴士的成長，由出牌到投入服務，再到光榮退役，20年間車輛大大小小的電器的維修和保養工作，他都有分參與。

他得知公司決定修復「大食鬼」時，內心無比激動和興奮，「這輛巴士是我的老朋友，照顧它對我來說駕輕就熟。」修復團隊在一個半月成功修復了底盤、冷氣及機械等硬件，冀能盡快看到它重新啟動，經修復後「大食鬼」靈活自如、狀態更勝當年，冷氣十分強勁、相信不少朋友都期望能再次乘搭它。