觀塘線7.28四站停駛｜替代線多花2至12分鐘　港鐵料太子站人流多

港鐵觀塘線大型資產更新安排，將於下周日（28日）太子至何文田一連四站停駛，以更換隧道頂部多個電纜吊架。乘客在這天如需前往該四站，就要轉他替代路線，絕大多數轉車的乘客，要多花2至12分鐘，觀塘全線乘客在當日候車時間要多1至2分鐘，配合訊號系統所需。太子站是當日各線主要轉車站，估計人流較多。



港鐵建議乘客，使用其手機應用程式MTR Mobile計劃行程，就會有其他轉車站及替代鐵路線建議，又或乘坐九巴提供的免費巴士。如搭車路線與慣常使用的路線不同，建議乘客預留20至30分鐘，接駁尾班車。



觀塘線將於7月28日，暫停太子、旺角、油麻地及何文田四站列車服務。太子站在當日會是荃灣線及觀塘線唯一轉乘站，估計人流較多。（資料圖片/歐嘉樂攝）

觀塘線將於7月28日，暫停太子、旺角、油麻地及何文田四站列車服務。（資料圖片/歐嘉樂攝）

觀塘線將於7月28日，暫停太子、旺角、油麻地及何文田四站列車服務。太子站在當日會是荃灣線及觀塘線唯一轉乘站。（資料圖片/歐嘉樂攝）

港鐵去年提出，在未來數年投入逾650億元進行大型更新和保養維修鐵路設施，以維持安全的鐵路服務，在進行工程時，需要調整列車服務以處理部分較複雜的工序。本月28日（下周日）就會在觀塘線停駛太子、旺角、油麻地和何文田四站，以更換隧道頂部多個電纜吊架。

港鐵今年5月公布這項措施時，表示會盡快恢復列車服務為首要，料翌日星期一（29日）上班日的頭班車可復常，如實際進度超出預算，會盡快對外宣布。如遇惡劣天氣，工程將順延一周至8月4日。

7月28日觀塘線太子至何文田站暫停服務，以配合隧道資產更新工程。（港鐵圖片）

港鐵5月時表示，觀塘全線乘客在當日候車時間要多1至2分鐘，絕大多數轉車的乘客則因為列車不駛經該四站，要多花2至12分鐘，例如荔景站去黃埔站，由平時全程需要22分鐘，下周日就要改搭東涌線、屯馬線和觀塘線，多花5分鐘。

以由荔景站前往黃埔站為例，乘客在7月28日需經替代路線包括東涌線、屯馬線及觀塘線前往，需時將會比平時多出5分鐘。（資料圖片／何瑞芬攝）

港鐵已在MTR Mobile向乘客作出替代路線提示，如要前往停駛那四站，可在太子站轉乘荃灣線前往旺角至油麻地站，以及使用屯馬線前往何文田站。當日荃灣線及其他線是路維持正常服務，預計太子站當日人流會較多，建議改用其他替代路綫。

港鐵向乘客提供搭車小貼士：

●太子站人流會較多，乘客可以改用東涌線、東鐵線或將軍澳線過海。

●於太子站由觀塘線轉乘荃灣線（往中環方向），需用樓梯前往4號月台。有需要，請找職員協助。

●預計太子站升降機的等候時間會較長， 請先讓有需要乘客使用。如需使用升降機轉線的乘客可改用其他替代路線。

●個別列車或需按情況，作出車務調動而更改終點站。

●配合工程安排，油麻地站Ｃ出口暫停使用，請使用其他出口。

●如搭車路線與慣常使用的路線不同，請預留額外的乘車時間（約20-30分鐘）接駁尾班車。



港鐵與九巴合作，會在下周日（28日）提供免費巴士服務。油麻地至何文田之間的8號巴士線全程免費，乘客上車不用拍卡；油麻地至黃埔之間的30X號巴士線，乘客可以在指定的巴士站上車免費乘搭，毋須拍卡。

30X路線往荃灣（荃威花園）方向，當天免費乘坐巴士站如下：

黃埔花園總站

紅樂道

紅磡南道

機利士南路

獲嘉道



往黃埔花園方向：

油麻地文明里

油麻地眾坊街

勞資審裁處

衛理道

觀音街

德民街



城巴亦會在觀塘線部分車站停運期間，密切監察各相關巴士路線客量，視乎需求靈活調動資源加強服務。城巴服務太子、旺角、油麻地或何文田路線包括，20A、106、109、115、118、795X、A25、E21A、E21B、E23、E23A。